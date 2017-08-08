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«Мама, там дядя на волке!»: есть ли жизнь на месте химзавода?

«Мама, там дядя на волке!»: есть ли жизнь на месте химзавода?

Интернет-газета Newslab.ru
08.08.2017
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Сейчас здесь, в конце улицы Матросова на правобережье Красноярска, стоят и четырехэтажные сталинки с эркерами, и двухэтажное общежитие тех же 50-х годов постройки. По соседству — уже обшарпанные десятиэтажные панельки разных лет, и тут же, в бывшей промзоне, растет совсем новое жилье.

Один из домов-близнецов по Матросова, 30. Классическая сталинка — потертая, но еще красивая.
Двор дома постройки 1950-х. На крыльце подъезда растет трава, а над крыльцом — дерево.
Разношерстный автопарк химзаводчан.
Двор второго близнеца. Травы на крыльце и деревьев над крыльцом нет — северная сторона. Зато есть вход в подземелье, наверняка — в убежище для работников ХМЗ.
Пешеходная дорога утопает в зелени.
Общежитие и загончик для выгула детей при нем.
Балкон порос травой. Еще бы! Ведь выйти на него можно только через окно.

Продукция нынешнего ХМЗ — это литий и другие щелочные металлы, известь и гипс, порошки для производства асфальта, строительный камень. Была здесь и ядерная установка, но ее окончательно вывели из эксплуатации семь лет назад, пообещав, что площадка под ней будет «зеленой» — то есть безопасной.

На одном из последних КЭФ компания сообщила, что хочет в разы нарастить производство лития и построить новый микрорайон для заводчан. У нового ЖК уже есть имя — «Отражение».

Кроме сталинок, в районе ХМЗ есть жилье более поздних лет, как например эта панелька. Слева немного виден детсад. Школы тут нет, ближайшая — на ул. 60 лет Октября. На детской площадке снаряды старые, но все в исправности.
Матросова, 30/7, — нетипичная для Красноярска десятиэтажка с эвакуационными лестницами на торце.
Около 10 лет назад в районе появились такие панельные красотки. Местные зовут их «Малинками». Тут даже подземная парковка есть, только она не совсем подземная — торчит на метр выше поверхности земли и выглядит не очень-то.
Не достроенное сразу и много лет заброшенное здание конторы ХМЗ в 2013 году превратилось в жилой муравейник на 150 микроквартир. Между прочим, там даже лифт есть!
Уплотнение района продолжается. На фото первый из нескольких домов комплекса «Отражение». Каждый — от 20 этажей и выше. Этот сдается в конце 2018 года, остальные следом.
Интересно, а на месте этого корпуса ХМЗ могут появиться жилые многоэтажки? Старожилы района пугают байками, что земля на отдельных площадках завода могла пропитаться ядами. Говорят, что жить там они не решились бы.

Сквер возле завода обновили в 2013 году за 12 млн рублей. Тогда же тут появилась скульптура Ивана Царевича на сером волке, благодаря которой сквер назвали «Сказочным».

Со скульптурой, кстати, произошла странная история: на какое-то время она загадочно исчезала из парка. Чиновники оправдывались, что, мол сказочный персонаж, достался городу бесплатно, как реклама мастерской, но не понравился жителям.

Иван Царевич куда-то убегал, но вернулся к родному ХМЗ.
Здание по Матросова, 30/8 уже не первый год на ремонте. Видна новая крыша и окна заменены почти все. Но некоторые новые окна уже разбиты. Ранее в этом здании располагался травмпункт, стоматологический кабинет и наверняка что-то еще.
Обратная сторона ремонта.
В сквере много деревьев. Растут ровными рядами — посажены человеком. Ядовитое производство их не убило. Сквер в хорошем состоянии. Брусчатка, поребрики, скамейки, фонари, урны — всё новое.
Без ложки дегтя не обошлось — возле сквера открылась «питейная». Клиенты отдыхают прямо у входа. Играет песня «Пора домой» группы «Сектор газа», но по домам, похоже, никто не собирается. Кроме нас.

То ли жители передумали, то ли случилось что-то еще, но последние пару лет все снова в сборе — и Царевич, и пара волков с ним, и гуляющие рядом жильцы окрестных домов. Скоро их станет еще больше.

В Красноярске есть примеры, как территории больших промышленных предприятий превращаются в жилые микрорайоны. Один из самых ярких — «Южный берег», репортаж оттуда смотрите тут. А если вас привлекает романтика упадка, то прогуляйтесь вместе с нами по Цементникам или по трущобам центра города.

Интернет-газета Newslab.ru

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