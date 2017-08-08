«Мама, там дядя на волке!»: есть ли жизнь на месте химзавода?

Красноярский химико-металлургический завод недавно справил 60-летие. Как это принято в промышленных городах, одновременно с предприятием по соседству строилось жилье для его работников. Мы проехались и посмотрели, что теперь представляют собой некогда закрытые кварталы в районе ХМЗ.

Сейчас здесь, в конце улицы Матросова на правобережье Красноярска, стоят и четырехэтажные сталинки с эркерами, и двухэтажное общежитие тех же 50-х годов постройки. По соседству — уже обшарпанные десятиэтажные панельки разных лет, и тут же, в бывшей промзоне, растет совсем новое жилье.

Продукция нынешнего ХМЗ — это литий и другие щелочные металлы, известь и гипс, порошки для производства асфальта, строительный камень. Была здесь и ядерная установка, но ее окончательно вывели из эксплуатации семь лет назад, пообещав, что площадка под ней будет «зеленой» — то есть безопасной.

На одном из последних КЭФ компания сообщила, что хочет в разы нарастить производство лития и построить новый микрорайон для заводчан. У нового ЖК уже есть имя — «Отражение».

Сквер возле завода обновили в 2013 году за 12 млн рублей. Тогда же тут появилась скульптура Ивана Царевича на сером волке, благодаря которой сквер назвали «Сказочным».

Со скульптурой, кстати, произошла странная история: на какое-то время она загадочно исчезала из парка. Чиновники оправдывались, что, мол сказочный персонаж, достался городу бесплатно, как реклама мастерской, но не понравился жителям.

То ли жители передумали, то ли случилось что-то еще, но последние пару лет все снова в сборе — и Царевич, и пара волков с ним, и гуляющие рядом жильцы окрестных домов. Скоро их станет еще больше.

В Красноярске есть примеры, как территории больших промышленных предприятий превращаются в жилые микрорайоны. Один из самых ярких — «Южный берег», репортаж оттуда смотрите тут. А если вас привлекает романтика упадка, то прогуляйтесь вместе с нами по Цементникам или по трущобам центра города.

Интернет-газета Newslab.ru