Фоторепортаж: В домах «Жилфонда» полным ходом идёт ремонт

Ремонтная кампания ГУК «Жилфонд» в самом разгаре. Специалисты обновляют инженерные сети домов, меняют окна, двери и приводят в порядок подъезды. Что уже успели сделать, а что еще только предстоит — смотрите в нашем фоторепортаже.

«Работы по ремонту домов Красноярска, находящихся в управлении ГУК „Жилфонд“, идут по графику. В первую очередь ремонтируем инженерные сети, от которых напрямую зависит комфорт, а, главное, безопасность жителей. Это бесперебойная подача электричества, горячей и холодной воды, тёплые батареи. А после этого приступаем к косметическим ремонтам, например, подъездов. Понятно, что за один сезон невозможно сделать все работы. Большинство домов не ремонтировались десятилетиями. Вместе с жителями мы составляем долгосрочную программу по ремонту на каждый дом и планомерно её реализовываем», — рассказала генеральный директор ГУК «Жилфонд» Наталья Жавнова.

Технический директор ГУК «Жилфонд» Константин Бородин подчеркнул отметил: «Лето в Сибири короткое, поэтому нужно успеть завершить большую часть работ до наступления холодов. Конечно, на этом ремонты не остановятся. Часть работ можно выполнять и зимой. Это ремонты, которые не требуют отключения отопления, воды и электроснабжения».

Пока одни жители хвастаются отремонтированными подъездами, другие выбирают краску для стен. Так, в доме по ул. Машиностроителей, 21 мнения собственников разделились. Жители части подъездов решили, что у них стены должны быть персикового цвета, тогда как остальные выбрали зелёный.

Серьезные работы этим летом ведутся и в доме по ул. Дубровинского, 106. В этом году там запланирован ремонт инженерных сетей и трёх подъездов. В одном из них ремонт уже закончен, в остальных идут штукатурно-малярные работы. После их завершения предстоит заменить светильники на этажах и тамбурные двери.

«Наш Совет дома наделен полномочиями принимать решения по выбору ремонтов в доме. Мы обследовали каждый подъезд, провели собрание Совета дома и решили сначала отремонтировать самый разбитый подъезд дома, а потом сделать ещё два. Мы не специалисты, поэтому консультировались с управляющей компанией, на какие моменты нужно обратить внимание. Пока что нареканий на качество работ нет», — рассказала заместитель председателя совета дома № 106 по ул. Дубровинского Ольга Соловетчик.

«У нас нет случайных фирм однодневок. В договорах, которые мы заключаем с подрядными организациями, предусмотрен гарантийный срок для каждого вида работ. Подрядчик получает деньги за работу только после того, как ремонт примут жители», — подчеркнул Сергей Иорин, руководитель Левобережной дирекции ГУК «Жилфонд».

Интернет-газета Newslab.ru,

фотографии предоставлены ГУК «Жилфонд»