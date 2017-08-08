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Фоторепортаж: В домах «Жилфонда» полным ходом идёт ремонт

Фоторепортаж: В домах «Жилфонда» полным ходом идёт ремонт

Интернет-газета Newslab.ru
08.08.2017
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«Работы по ремонту домов Красноярска, находящихся в управлении ГУК „Жилфонд“, идут по графику. В первую очередь ремонтируем инженерные сети, от которых напрямую зависит комфорт, а, главное, безопасность жителей. Это бесперебойная подача электричества, горячей и холодной воды, тёплые батареи. А после этого приступаем к косметическим ремонтам, например, подъездов. Понятно, что за один сезон невозможно сделать все работы. Большинство домов не ремонтировались десятилетиями. Вместе с жителями мы составляем долгосрочную программу по ремонту на каждый дом и планомерно её реализовываем», — рассказала генеральный директор ГУК «Жилфонд» Наталья Жавнова.

На сегодня отремонтированы 42 подъезда (в 152 работы еще идут)
Также отремонтированы 3 313 погонных метров внутридомовых инженерных сетей, 7 352 погонных метра электрических сетей, 8 642 квадратных метра кровель и заменено 513 окон в подъездах
Работа идёт во всех районах Красноярска. В доме по ул. Взлетная, 16 завершаются штукатурно-малярные работы и идёт подготовка к покраске стен. Параллельно ремонтируются входные группы
Подрядчик предлагает жильцам дома выбрать цвет стен в подъезде
Из нового окна и вид приятней. Жители дома по улице Горького, 6а решили заменить окна, на общем собрании составили протокол и дали поручение УК выполнить работу. Сказано — сделано!

Технический директор ГУК «Жилфонд» Константин Бородин подчеркнул отметил: «Лето в Сибири короткое, поэтому нужно успеть завершить большую часть работ до наступления холодов. Конечно, на этом ремонты не остановятся. Часть работ можно выполнять и зимой. Это ремонты, которые не требуют отключения отопления, воды и электроснабжения».

Пока одни жители хвастаются отремонтированными подъездами, другие выбирают краску для стен. Так, в доме по ул. Машиностроителей, 21 мнения собственников разделились. Жители части подъездов решили, что у них стены должны быть персикового цвета, тогда как остальные выбрали зелёный.

Серьезные работы этим летом ведутся и в доме по ул. Дубровинского, 106. В этом году там запланирован ремонт инженерных сетей и трёх подъездов. В одном из них ремонт уже закончен, в остальных идут штукатурно-малярные работы. После их завершения предстоит заменить светильники на этажах и тамбурные двери.

В доме по ул. Щорса, 46 работа кипит. Уже завершена замена систем горячего и холодного водоснабжения и полным ходом идёт ремонт входных групп в подъезды
Чтобы зимой в доме было тепло, необходимо закрыть тепловой контур, тогда не будет дуть и сквозить
Жители дома по ул. Устиновича, 30 это хорошо знают, поэтому в первую очередь решили провести герметизацию межпанельных стыков
В доме по ул. Диктатуры пролетариата, 5 также ремонтируются подъезды. Контроль качества ремонтных работ жёсткий и происходит на всех стадиях работ, как со стороны специалистов ГУК «Жилфонд», так и со стороны жителей.
В доме по ул. Шевченко, 80 проводятся штукатурно-малярные работы
Сейчас они уже на стадии завершения
После выполненных работ штукатуры-маляры наводят порядок на всей лестничной клетке
На улице Взлетной рабочие приводят в порядок козырек одного из подъездов дома

«Наш Совет дома наделен полномочиями принимать решения по выбору ремонтов в доме. Мы обследовали каждый подъезд, провели собрание Совета дома и решили сначала отремонтировать самый разбитый подъезд дома, а потом сделать ещё два. Мы не специалисты, поэтому консультировались с управляющей компанией, на какие моменты нужно обратить внимание. Пока что нареканий на качество работ нет», — рассказала заместитель председателя совета дома № 106 по ул. Дубровинского Ольга Соловетчик.

«У нас нет случайных фирм однодневок. В договорах, которые мы заключаем с подрядными организациями, предусмотрен гарантийный срок для каждого вида работ. Подрядчик получает деньги за работу только после того, как ремонт примут жители», — подчеркнул Сергей Иорин, руководитель Левобережной дирекции ГУК «Жилфонд».

Интернет-газета Newslab.ru,
фотографии предоставлены ГУК «Жилфонд»

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