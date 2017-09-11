«У нас в детстве лысый — значит опасный»: откровения жителя КрасТЭЦ

Что рядовой красноярец знает про район в начале Красраба? Для многих это — пугающая правобережная окраина. Там много разорившихся заводов, но по-прежнему дымят трубы и нехорошо пахнет. Есть огромный рынок и массово живут его иностранные работники. И якобы легко лишиться кошелька и мобильного. Но мало кто знает, что от Каменного квартала до КрасТЭЦ — одно из самых богатых историей мест в городе. Давайте посмотрим, чем сегодня дышит этот район.

Нынешняя рабочая окраина Красноярска уже тысячи лет популярна для проживания. Тут находили и памятники палеолита, и погребение карасукской культуры (X-IX вв до н.э.), и остатки более позднего городища. А почти 400 лет назад сюда пришли казаки. Всего через два года после основания Красноярска, в 1630-м, для защиты восточных границ они заложили тут поселение Ладейка (Ладейское, Ладейки). Село просуществовало до 1930-х годов, когда на правобережье начался промышленный бум и тихая деревенька превратилась в рабочие кварталы.

Нам повезло пообщаться с выходцем из этих мест — Павлом:

«Первые 11 лет жизни я провёл в доме на углу улиц 26 Бакинских Комиссаров и Фестивальной — двухэтажном, деревянном, на 8 квартир, с удобствами. Прямо наискосок от РОВД. Помню, как я иногда зависал перед стендом „Их разыскивает милиция“. А наша соседка, когда её муж напивался, уводила его сразу в вытрезвитель — очень удобно. Тот и не сопротивлялся — шёл, шатаясь, но покорно».

«Наш дом построили в 1940-м и снесли в 1988-м. К тому времени он уже начинал разваливаться. Однажды снится мне сон, будто я по какой-то реке плыву, а вода в ней прохладная. Просыпаюсь, а на лицо с потолка вода капает. Ночью был ливень, и из разных щелей начало течь (мы жили на втором этаже). Даже ёмкостей не хватило, чтобы подставить», — продолжает Павел.

В районе КрасТЭЦ много промзон и гаражей, но, как оказалось, может он похвастать и скверами-парками.

«В парк „Химик“ нас водили в первом классе. Уже тогда, в 1983-84, он был заброшенный: неработающие фонтаны, полуразбитые фигуры типа „девушка с веслом“ и „пионер с горном“. А на кустах — полуразлагающиеся трупики птиц, что производило неизгладимое впечатление на иных первоклашек. Последний раз мы с отцом там бродили году в 86-м... Позже, говорят, люди совсем перестали туда ходить», — вспоминает бывший житель этого района.

В старинной Ладейке формировались этапы арестантов, в 40-х тут работала Ладейская колония массовых работ — подразделение ГУЛАГа. Зэков местные мальчишки боялись и в более поздние годы.

«На всю жизнь запомнил 20 апреля 1986 года — день, когда я утопил велик. У нас был субботник, а после мы с другом пошли за „запруду“, в район ул. Солнечной, к реке (сейчас там понастроили хозяйственных строений и гаражей, а тогда был сплошной лес). Я еще с велосипедом таскался. И вышли мы на холмик, с которого увидели внизу толпу лысых парней. А у нас в детстве лысый — значит опасный, и всех лысых „зэками“ называли. Парни увидели нас, и мы дали дёру. К улице Краснофлотской вел деревянный мостик, там я и утопил случайно свой велик. Кстати, оглянувшись, мы заметили, что те лысые чуваки вышли на берег и следили за нами».

Как видите, улицы Песочная, 26 Бакинских Комиссаров и их окрестности — очень колоритные места, где есть чему подивиться. Если вам понравился репортаж, не откажите себе в удовольствии посмотреть фотографии из других наших походов этой же романтически-упаднической серии — Парашютная, Водники, Цементники.

Интернет-газета Newslab.ru