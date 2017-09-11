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«У нас в детстве лысый — значит опасный»: откровения жителя КрасТЭЦ

«У нас в детстве лысый — значит опасный»: откровения жителя КрасТЭЦ

Интернет-газета Newslab.ru
11.09.2017
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Нынешняя рабочая окраина Красноярска уже тысячи лет популярна для проживания. Тут находили и памятники палеолита, и погребение карасукской культуры (X-IX вв до н.э.), и остатки более позднего городища. А почти 400 лет назад сюда пришли казаки. Всего через два года после основания Красноярска, в 1630-м, для защиты восточных границ они заложили тут поселение Ладейка (Ладейское, Ладейки). Село просуществовало до 1930-х годов, когда на правобережье начался промышленный бум и тихая деревенька превратилась в рабочие кварталы.

Вид из дворов на 2-й Краснофлотской на протоку Ладейскую, именем которой казаки назвали деревню. Место, привлекавшее к себе еще древнего человека!
Улица Солнечная. Только тут и осталось несколько частных домов — последние наследники той самой Ладейки. Кстати, именно в этой казачьей станице Василий Суриков рисовал знаменитое «Взятие снежного городка». Масштабное снежное укрепление построили специально для художника.
Большая часть бывшей Ладейки сегодня состоит из таких вот красавчиков (улица Пархоменко).
На улицах много деревьев и мало людей. Машины почти не ездят. Идиллия.
Идеальный двор — фонтан отремонтирован, беседка новая, урны, трава, дорожки — всё есть!
Из шин растет яблоня. За ней прячется вход в подъезд. Диваны заносить не очень удобно, но выглядит отлично.
Палисад и парковка в рощице.

Нам повезло пообщаться с выходцем из этих мест — Павлом:

«Первые 11 лет жизни я провёл в доме на углу улиц 26 Бакинских Комиссаров и Фестивальной — двухэтажном, деревянном, на 8 квартир, с удобствами. Прямо наискосок от РОВД. Помню, как я иногда зависал перед стендом „Их разыскивает милиция“. А наша соседка, когда её муж напивался, уводила его сразу в вытрезвитель — очень удобно. Тот и не сопротивлялся — шёл, шатаясь, но покорно».

Улица Фестивальная. Впереди трубы ТЭЦ. До 1980-х здесь и стояли деревянные двухэтажные бараки.
Кирпичные двухэтажки не намного моложе, но все еще держатся.
Аутентичные входные двери еще Сталина помнят.
Хотя обшарпанность добавляет этим местам особого шарма.
В каждом уважающем себя дворе должно быть Красное Кресло.
Увы, уплотнение не обошло стороной и этот район. На месте стаек строится будущая архитектурная доминанта — башня-панелька.
А эти сараи еще целы, и кто-то настоятельно требует навести порядок.

«Наш дом построили в 1940-м и снесли в 1988-м. К тому времени он уже начинал разваливаться. Однажды снится мне сон, будто я по какой-то реке плыву, а вода в ней прохладная. Просыпаюсь, а на лицо с потолка вода капает. Ночью был ливень, и из разных щелей начало течь (мы жили на втором этаже). Даже ёмкостей не хватило, чтобы подставить», — продолжает Павел.

Да, крыша у старого дома может и прохудиться, зато социальной инфраструктуры в районе полно: детсады, поликлиники, дома культуры, скверы, парки, большой спорткомплекс и, конечно, школы.
Торец здания школы № 47 по ул. Песочной, 20. Раньше на месте ее двора стоял храм Святого Ильи Пророка. В 1935 его взорвали. В 1936 построили школу. Последнего священника Ладейского храма расстреляли в 1938 году. Сегодня в школе действует музей истории Ладейки.
26 Бакинских Комиссаров, 24А. Еще одна школа — № 16, старое здание, спрятавшееся за более новым корпусом. Рядом со школой, рассказывает Павел, располагалось ГАПО-1 — гараж для БелАЗов. Тяжелые машины постоянно ездили мимо. Если урок был на втором этаже, можно было помахать рукой водителю.
Рядом со школой — новый сквер «Солнечный». В нем скульптурная группа «Школьники». В ее центре — глобус. На нем какой-то двоечник отметил Красноярск в Африке.
Бывший ДК «Химик». Тут работала мама Павла, и он вспоминает гигантские очереди в кафе ДК, когда туда раз в несколько месяцев завозили мороженое — куски в целлофановых пакетах. Продавали по два шарика в железной мороженице. Вкус у мороженого был жирный, маслянистый — «по сути отвратительный был вкус, но в те годы он казался лучшим».
А тут раньше работали настоящие финские бани. Рабочие с окрестных предприятий приходили попариться, отдохнуть после тяжелой смены.
Самое начало Красраба, дома 2, 4, 6. Ухоженные сталинки, закрытый двор, сквер ТЭЦ-1.

В районе КрасТЭЦ много промзон и гаражей, но, как оказалось, может он похвастать и скверами-парками.

«В парк „Химик“ нас водили в первом классе. Уже тогда, в 1983-84, он был заброшенный: неработающие фонтаны, полуразбитые фигуры типа „девушка с веслом“ и „пионер с горном“. А на кустах — полуразлагающиеся трупики птиц, что производило неизгладимое впечатление на иных первоклашек. Последний раз мы с отцом там бродили году в 86-м... Позже, говорят, люди совсем перестали туда ходить», — вспоминает бывший житель этого района.

Аллея в бывшем парке «Химик» в Техническом поселке, расположившемся дальше за КрасТЭЦ.
Сегодня тут брутальный парк отдыха «Звезда». Пейнтбол, лазертаг, шашлык прямо под трубами. И при этом настоящий лес — и ни в какой Академгородок на прогулку ехать не надо.
Пешеходам, лошадям и машинам вход на асфальт запрещен!
Раньше в поселок Технический ходили трамваи. Где-то тут еще недавно лежали рельсы. Движение прекратилось в 1990-е, когда располагавшиеся здесь предприятия заглохли.
Сегодня конечная остановка трамваев — КрасТЭЦ. В прошлом линия шла до ЦБК.
В поселке есть несколько жилых домов. Это начало улицы 26 Бакинских Комиссаров, типичный двор Технического: лужи, благоустройство из беленых шин, много зелени.
Один из домов-близнецов в начале улицы 26 Бакинских Комиссаров. Построен в 1936-м. Место, где время остановилось, кажется, в 80-х.
Рядом с развалинами советской промышленности персонажи «Южного парка» передают привет из Китая. Пугало с подсолнечникового поля в шоке!

В старинной Ладейке формировались этапы арестантов, в 40-х тут работала Ладейская колония массовых работ — подразделение ГУЛАГа. Зэков местные мальчишки боялись и в более поздние годы.

«На всю жизнь запомнил 20 апреля 1986 года — день, когда я утопил велик. У нас был субботник, а после мы с другом пошли за „запруду“, в район ул. Солнечной, к реке (сейчас там понастроили хозяйственных строений и гаражей, а тогда был сплошной лес). Я еще с велосипедом таскался. И вышли мы на холмик, с которого увидели внизу толпу лысых парней. А у нас в детстве лысый — значит опасный, и всех лысых „зэками“ называли. Парни увидели нас, и мы дали дёру. К улице Краснофлотской вел деревянный мостик, там я и утопил случайно свой велик. Кстати, оглянувшись, мы заметили, что те лысые чуваки вышли на берег и следили за нами».

Как видите, улицы Песочная, 26 Бакинских Комиссаров и их окрестности — очень колоритные места, где есть чему подивиться. Если вам понравился репортаж, не откажите себе в удовольствии посмотреть фотографии из других наших походов этой же романтически-упаднической серии — Парашютная, Водники, Цементники.

Интернет-газета Newslab.ru

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