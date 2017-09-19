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«Жевали гудрон, влюблялись и были счастливы»: истории загадочного Академа

«Жевали гудрон, влюблялись и были счастливы»: истории загадочного Академа

Интернет-газета Newslab.ru
19.09.2017
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Многоликий — лучший эпитет для описания мироустройства современного Академгородка. Верхушки элитной недвижимости здесь выглядывают из-за силуэтов требующих ремонта «панелек», а по поросшим прыткой осокой и местами раскрошившимся тротуарам ходят как академики и студенты, так и модные супруги провинциальных олигархов.

Простая «однушка» в этом доме № 18д стоит около четырех миллионов, но далеко не все из них раскуплены горожанами-толстосумами — в миниатюрные коробочки с толстыми кирпичными стенами заселили, например, академиков и учителей.
В общежитиях без балконов в Нижнем Академгородке не так просто размещать все снаряды для зимних забав. Любишь кататься — умей и саночки хранить.
Нетипичная картина — добротная свалка прямо во дворе. Часто такие кучи остаются после капитального ремонта самых первых домов микрорайона.
«Я крут», — гласит надпись у подъезда академовского жителя. И у нас нет рифм и панчей, чтобы оспорить анонимный крик души.
Вход в подъезд дома под номером 20 в Верхнем Академгородке и его мохнатый пес. Кстати, сторож из усеянного репейником домашнего животного так себе — лижет руки и даже не тявкает.
Если в квартиру не помещаются санки, то что делать с бельем? Очевидно — сушить во дворах, на веревках в специально отведенных под это дело местах.
Способ сушки белья в 2017 году мало чем отличается от развешанных с той же целью простыней и маек в березовой роще Академгородка. Фото сделано в 80-х.

Окруженный лесом микрорайон действительно не похож на другие уголки города — большинство коренных жителей (не из новостроек, а из видавших виды домов) знакомы лично, ходят в одну больницу, их дети играют во всех дворах сразу, учатся в одной школе искусств, гимназии или «музыкалке». Это — настоящая коммуна, сообщество, а не просто куча-мала оказавшихся вдруг вместе людей, как в других районах Красноярска.

«В Академгородке я жила до 30 лет, последние семь лет приезжаю сюда как гость, один или два раза в год. Для меня — это самое лучшее место на Земле, это моё гнездо. В лесу, на берегу и на детских площадках нижнего Академгородка прошло моё детство. Любое время года в памяти приносит чувство абсолютного счастья. И сейчас я поддерживаю связь с теми детьми, с которыми познакомилась еще в песочнице», — рассказывает коренная жительница Академгородка Наталья.

Многие места на карте микрорайона связаны с не самыми приятными историями. Недостроенный корпус Института биофизики, например, несколько раз становился местом суицидов.
Еще одна грустная страницы академовской летописи — памятник жертве маньяка, студентке Красноярского госуниверситета Диане Сеслер. На этом месте ее нашли в 2003 году.
После страшной трагедии на тропинке, ведущей через лес от остановки до домов, установили освещение. Также запустили дополнительный автобусный маршрут, резко сокративший расстояние до жилых кварталов. А на остановке «Институт физики» (неподалеку от места убийства) появилась вот такая тревожная кнопка.
Дворы Академа не пестрят новыми качелями и каруселями. Эта, например, покружила на себе несколько поколений детворы. Зато клумбы, созданные силами неравнодушных пенсионеров и не только, почти везде ухоженные и готовы хоть сейчас сразиться в конкурсе «Мой цветочный двор».
Памятник на могиле отца-основателя Академгородка Леонида Киренского. Советский ученый и создатель красноярской физической школы умер в 1969 году.
А это внучка зампредседателя Красноярского научного центра Маргарита Адуконис позирует на памятнике Киренскому. Видимо, именно так молодежь района чтит память основателей Академа.
Источник: страница Вконтакте Маргариты Адуконис
Гимназия № 13 давно перестала вмещать всех желающих. Сюда привозят детей из Студгородка, микрорайона Удачный и других районов города. Кое-кто даже предлагает за деньги сделать временную академовскую прописку, чтобы дети могли учиться в этой школе — одной из лучших в городе, если верить рейтингам.
А вот и последняя главная забота местных жителей — строительство нового дома, который буквально воткнули рядом с другими многоэтажками. Обитатели просторного микрорайона явно не привыкли жить в тесноте.
По Академу можно водить экскурсии и читать лекции о зарождении красноярской стрит-культуры. Скейтеры, граффитисты, сноубордисты — выходцы Академа, которые упражнялись в своей колыбели.
Гаражи и вид на новостройку, которой так недовольны жители Академа. Не на этом ли месте жевала гудрон героиня нашего материала?

Многоэтажки для первопроходцев Академгородка начали строить еще в 60-х, а новостройки из ряда «дорого-богато» появились лишь в середине 90-х. Кстати, до этого времени район оставался диковатым — из леса нередко выбегали зайцы, а местные собаки и коты, наоборот, уносились в чащу и дичали. На полях возле домов на окраине высаживали картошку — и тут же хранили её в самодельных погребах.

С годами животные Академа дичать не перестали. Этот мохнатый и с виду породистый бандит, например, поймал мышь и без стеснений сожрал её прямо у меня на глазах.
Бродячих собак в Академгородке всегда было вдоволь. Мохнатые, гладкошерстные, Шарики, Бимы — у каждого дома живут свои.
Кто не фотографировался с академовскими белками — считай, не жил. Этот парень, например, не только фотографировался, но и кормил нагловатых лесных зверьков.
Как вы понимаете, животных местные жители любят. По всей роще висят скворечники, кормушки с россыпями круп и орехов для всех меховых. В ответ лес дарит грибы, ягоды и приятную прохладу — защиту от палящего сибирского солнца.
В микрорайоне процветают рынки и уличная торговля. Кстати, здесь нет круглосуточных магазинов, а в Нижнем Академе — даже нормального супермаркета. Так что молоко, фрукты и заготовки многие, как и 10 лет назад, покупают у частников — в машинах и палатках.
Тропинки Нижнего Академа не выглядят ухоженными, фонари по вечерам зажигают, но далеко не везде. Совсем не похоже на элитный район в представлении обывателей, не так ли?
Мозаика на Центре защиты леса — одном из корпусов научного ядра Академгородка.
Библиотека имени Блока уступила свои площади талантливым школьникам школы искусств. Последней пришлось не без скандала освободить часть здания, которое ранее она делила с гимназией № 13.

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«Помню, как мы катались зимой на санках, как осенью собирали ранетки на территории сегодняшней взрослой больницы, как жевали гудрон с гаражей и ели лиственницу. Праздники, дни рождения, летние ливни и радуга сегодня, в настоящем времени, там такие же, как и в моём детстве — я проверяла. Площадки обветшали, это жаль. Лес заполнен мусором — тоже жаль. Когда нас отправляли на субботники — это было счастье, что вместо уроков будем убирать всем дружным классом лес. И видеть ближе мальчиков из других классов, в которых я так часто влюблялась. Семья, друзья, школа, университет — всё это слито воедино и неразрывно в моём Академгородке», — вспоминает буквально со слезами на глазах Наталья.

Сегодня отдыхать в Академе любят не только местные жители — на красивый берег в нижнем секторе микрорайона приезжают «сфоткаться на память» свежеиспеченные семьи, любители шашлыков и лайков в соцсетях. Многие из них не привыкли жить на лесной опушке и убирать за собой — мусора в Академе за последние пару лет заметно прибавилось, а с масштабными субботниками на набережную и в лес выходят лишь местные жители.

Лучший отдых — прогулка по лесной тропинке. Главное — не забыть корм для белок.
Оборудованный для занятий туристической секции задний двор гимназии. А в вашей школе есть что-нибудь подобное?
В храме Новомучеников и исповедников Российских (так его велит называть епархия) на обрыве над Енисеем ведутся службы — если вам случится заснуть где-нибудь в соседнем доме в выходной день, не исключено, что разбудит вас звон колоколов.
Красивый берег — это романтические прогулки студентов из соседних общаг, запрещенные костры шашлыков и вид на Енисей. Если режим «черного неба» не активирован, город просматривается почти полностью, если дышать нечем — смотреть приходится на скалы, реку и под ноги.
Памятный крест кому-то разбившемуся при падении с крутых скал.
Такие кострища — зрелище нередкое. Пикники тут устраивают каждый день, когда позволяет погода
Прогуливаться по краю обрыва приятно в любое время года, но летом пешеходов, свадебных платьев и людей с фотокамерами значительно больше.
Блин-гора, как и Сопка — родина многих красноярских сноубордистов и горнолыжников. Не такая длинная и крутая, как хотелось бы, зато с подъемником и освещением.
А вот так зимой по ней рассекает и стар, и млад!
Источник: Городские новости
Еще лет 15 назад о завезенном в песочницу строительном материале мигом узнавала целевая аудитория — явление было не таким уж и частым. Теперь проблем с песком нет (да и детские площадки все-таки строят), но нет и главного — больших детских компаний во дворах.

В Академгородке говорят, что родившиеся и выросшие здесь сделают все возможное, чтобы не расставаться с любимым микрорайоном. Им, и правда, есть, за что любить это место — за живописные виды, близость природы, прогулки и тишину. За это редкое и удивительное чувство своей личной маленькой «родины», которая навсегда останется в их сердце.

Задачка для шахматистов и стол в одном из дворов Академа. Кстати, молодежи за партией не видно — в бой идут одни старики.
За последние пару-тройку лет таких объявлений на окнах местных многоэтажек стало гораздо больше. Речь не только о квартирах в «панельках», но и о дорогостоящей недвижимости. Кризис? Или жители микрорайона знают о чем-то страшном и тихо уезжают?
Один из первых элитных домов Академгородка, который в народе прозвали «сливочником». Речь, разумеется, о сливках общества, а не о фруктах.
Еще одно переполненное учреждение — микроскопическая детская поликлиника в Нижнем Академгородке. Как вы понимаете, этот вопрос не волнует никого, кроме академовцев.
Дендрарий Института леса — одно из самых грустных мест Красноярска. На месте канадских кленов, кустов миндаля, лесного ореха и барбариса обещают построить многоэтажки. Но пока строительство не началось, а ворота заперты, прогуливающиеся попадают внутрь через дырку в заборе.
Это не памятник умирающим горкам, а вполне себе праздничная площадка — прямо в лесу, на пути из Верхнего Академа в Нижний находится место, где зимой вырастают ледяные скульптуры и новогодняя елка. Летом, осенью и поздней весной никаким праздником здесь не пахнет — балом правит разруха и зелень.
То самое здание школы искусств, куда переселили начальную школу гимназии № 13.

Сами видите, Академгородок — приятное место с историей, которому есть чем удивить иноземцев. Если вам понравился репортаж, обязательно посмотрите фотографии из наших походов по другим, не таким интеллигентным, но колоритным местам — Парашютной, Водникам, Цементникам.

Маша Русскова специально для интернет-газеты Newslab.ru

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