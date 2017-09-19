«Жевали гудрон, влюблялись и были счастливы»: истории загадочного Академа

В этом году красноярский Академгородок отметил полувековой юбилей. За 50 лет, пожалуй, самый зеленый микрорайон города и «край учёных» превратился в место, где квартиры продают за многие миллионы, а жители пылко сражаются за каждое вырубленное дерево и разрушающую уют многоэтажку. Прогулялись по Академу и готовы поделиться с вами интересными историями и кадрами.

Многоликий — лучший эпитет для описания мироустройства современного Академгородка. Верхушки элитной недвижимости здесь выглядывают из-за силуэтов требующих ремонта «панелек», а по поросшим прыткой осокой и местами раскрошившимся тротуарам ходят как академики и студенты, так и модные супруги провинциальных олигархов.

Окруженный лесом микрорайон действительно не похож на другие уголки города — большинство коренных жителей (не из новостроек, а из видавших виды домов) знакомы лично, ходят в одну больницу, их дети играют во всех дворах сразу, учатся в одной школе искусств, гимназии или «музыкалке». Это — настоящая коммуна, сообщество, а не просто куча-мала оказавшихся вдруг вместе людей, как в других районах Красноярска.

«В Академгородке я жила до 30 лет, последние семь лет приезжаю сюда как гость, один или два раза в год. Для меня — это самое лучшее место на Земле, это моё гнездо. В лесу, на берегу и на детских площадках нижнего Академгородка прошло моё детство. Любое время года в памяти приносит чувство абсолютного счастья. И сейчас я поддерживаю связь с теми детьми, с которыми познакомилась еще в песочнице», — рассказывает коренная жительница Академгородка Наталья.

Многоэтажки для первопроходцев Академгородка начали строить еще в 60-х, а новостройки из ряда «дорого-богато» появились лишь в середине 90-х. Кстати, до этого времени район оставался диковатым — из леса нередко выбегали зайцы, а местные собаки и коты, наоборот, уносились в чащу и дичали. На полях возле домов на окраине высаживали картошку — и тут же хранили её в самодельных погребах.

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«Помню, как мы катались зимой на санках, как осенью собирали ранетки на территории сегодняшней взрослой больницы, как жевали гудрон с гаражей и ели лиственницу. Праздники, дни рождения, летние ливни и радуга сегодня, в настоящем времени, там такие же, как и в моём детстве — я проверяла. Площадки обветшали, это жаль. Лес заполнен мусором — тоже жаль. Когда нас отправляли на субботники — это было счастье, что вместо уроков будем убирать всем дружным классом лес. И видеть ближе мальчиков из других классов, в которых я так часто влюблялась. Семья, друзья, школа, университет — всё это слито воедино и неразрывно в моём Академгородке», — вспоминает буквально со слезами на глазах Наталья.

Сегодня отдыхать в Академе любят не только местные жители — на красивый берег в нижнем секторе микрорайона приезжают «сфоткаться на память» свежеиспеченные семьи, любители шашлыков и лайков в соцсетях. Многие из них не привыкли жить на лесной опушке и убирать за собой — мусора в Академе за последние пару лет заметно прибавилось, а с масштабными субботниками на набережную и в лес выходят лишь местные жители.

В Академгородке говорят, что родившиеся и выросшие здесь сделают все возможное, чтобы не расставаться с любимым микрорайоном. Им, и правда, есть, за что любить это место — за живописные виды, близость природы, прогулки и тишину. За это редкое и удивительное чувство своей личной маленькой «родины», которая навсегда останется в их сердце.

Сами видите, Академгородок — приятное место с историей, которому есть чем удивить иноземцев. Если вам понравился репортаж, обязательно посмотрите фотографии из наших походов по другим, не таким интеллигентным, но колоритным местам — Парашютной, Водникам, Цементникам.

Маша Русскова специально для интернет-газеты Newslab.ru