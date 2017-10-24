«Парк чудес Галилео»: шевелим шестеренками на осенних каникулах

Первая четверть для красноярских школьников почти на исходе — самое время выбрать досуг для осенних каникул. Главные требования — адекватная цена за билет, отдых с пользой для ума и разнообразие локаций. Мы предлагаем всей семьей отправиться в «Парк чудес Галилео», смотрите фотографии, чтобы узнать об этом месте немного больше.

Метаморфозы с телом

Современных школьников, воспитанных на спецэффектах культовых сериалов и роликах Youtube, сложно удивить. За впечатлениями, которые надолго останутся с ребенком, приходится ехать за тридевять земель. Однако создатели «Парка чудес Галилео» в Красноярске постарались на славу — на площади более 1000 м² они собрали десятки экспонатов, иллюстрирующих основные законы природы. Многие из них способны удивить даже заядлого маленького сноба. Например, за считанные секунды изменить тело до неузнаваемости.

Чудеса в решете

Класс-лаборатория для познавательных лекций и экспериментов рекомендуют посещать не только тем, кто проявляет интерес к школьной химии. Занятия с настоящими опытами, наглядными экспериментами в буквальном смысле подогреют жажду знаний.



Дух соревнований

Материалы по теме Фоторепортаж: как пройти в Страну Чудес? Ваша любимая сказка в «Парке чудес Галилео»

Еще одно слагаемого интересного досуга для школьников — дух соревнований. Состязаться и ощущать сладкий вкус победы любят как первоклассники, так и их родители. Еще лучше, когда конкурсы совмещены с пользой для ума — чтоб и победу одержать, и новые знания получить, и со скуки не умереть

«Парк чудес Галилео» представляет собой пространство, состоящее из более чем 70 экспонатов, многие из них можно использовать вдвоем — с родителем или школьными друзьями. Если у вас нет времени сводить ребенка за эмоциями и новыми знаниями, подкиньте идею классному руководителю — на интерактивных площадях парка готовы принимать и организовывать экскурсии для школьных групп.



Расположение на карте Красноярска

оказаться в «Парке чудес Галилео» можно не только во время каникул — комплекс открыт ежедневно, с 10:00 до 20:00 (касса работает до 19:00). Полноценная экскурсия займет у вас чуть больше часа.

«Парк чудес Галилео» Адрес: пр. им. газеты «Красноярский рабочий», 27, стр. 4

Телефон: 278-31-77

Сайт: krsk.galileopark.ru

Соцсети: vk.com/galileokrsk пр. им. газеты «Красноярский рабочий», 27, стр. 4

Цена детского билета в будние дни составляет 300 рублей (пенсионеры и студенты заходят в парк по детскому билету), в выходные и праздничные дни — 350 рублей.

Билет для взрослых обойдется в 400 рублей в будние дни, 450 рублей — в выходные и праздничные. В период осенних каникул в «Парке чудес Галилео» принимают группы: если вас больше 11 человек, обязательно сообщите об этом заранее.

Теперь вам будет проще определиться с планами на предстоящие выходные и школьные каникулы. Возможно, однократного посещения любопытному школьнику будет не достаточно — попав один раз в «Парк чудес Галилео», хочется возвращаться туда снова и снова.



Фотографии предоставлены «Парком чудес Галилео»