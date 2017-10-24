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«Парк чудес Галилео»: шевелим шестеренками на осенних каникулах

«Парк чудес Галилео»: шевелим шестеренками на осенних каникулах

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Интернет-газета Newslab.ru
24.10.2017
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Метаморфозы с телом

Современных школьников, воспитанных на спецэффектах культовых сериалов и роликах Youtube, сложно удивить. За впечатлениями, которые надолго останутся с ребенком, приходится ехать за тридевять земель. Однако создатели «Парка чудес Галилео» в Красноярске постарались на славу — на площади более 1000 м² они собрали десятки экспонатов, иллюстрирующих основные законы природы. Многие из них способны удивить даже заядлого маленького сноба. Например, за считанные секунды изменить тело до неузнаваемости.

Оптические иллюзии — не только способ обмануть наше зрение, но и идея для школьных каникул. Если ваш ребенок мечтает скорее повзрослеть, эта комната — лучший выход из положения, ведь люди в ней становятся совсем не такими, какими кажутся в жизни.
Теряют голову не только от любви — в «Парке чудес Галилео» сделать это можно в буквальном смысле. К счастью, ни один школьник не пострадает.
На площадях парка законы гравитации работают немного иначе — здесь можно пройтись по потолку, попробовать подтянуться на швабре или испытать трудности при покорении стула, а после — с радостью вернуться в школу, чтобы узнать, как работаю эти самые законы физики.
Летать можно не только во сне, но и в "Парке чудес Галилео". Кстати, со взрослыми этот номер тоже проходит - чем не повод осуществить детскую или собственную мечту?

Чудеса в решете

Класс-лаборатория для познавательных лекций и экспериментов рекомендуют посещать не только тем, кто проявляет интерес к школьной химии. Занятия с настоящими опытами, наглядными экспериментами в буквальном смысле подогреют жажду знаний.

Разбить розу на сотни осколков, погладить облака, разбудить вулкан — далеко не полный список того, что можно сделать под чутким руководством профессора в белом халате.
В «Парке чудес Галилео» взрослые смогут почувствовать себя детьми. Неподдельные эмоции — лучший способ отвлечься от череды скучных будней.
В экспериментах дети принимают непосредственное участие. Беспокоиться не стоит — маленькие непоседы будут находиться под присмотром опытного взрослого.

Дух соревнований

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Еще одно слагаемого интересного досуга для школьников — дух соревнований. Состязаться и ощущать сладкий вкус победы любят как первоклассники, так и их родители. Еще лучше, когда конкурсы совмещены с пользой для ума — чтоб и победу одержать, и новые знания получить, и со скуки не умереть

«Парк чудес Галилео» представляет собой пространство, состоящее из более чем 70 экспонатов, многие из них можно использовать вдвоем — с родителем или школьными друзьями. Если у вас нет времени сводить ребенка за эмоциями и новыми знаниями, подкиньте идею классному руководителю — на интерактивных площадях парка готовы принимать и организовывать экскурсии для школьных групп.

Экспонаты интересно «тестировать» на себе и на других — широкие улыбки и хорошее настроение обеспечены.
Кто быстрее прокатит шарик по разноцветной путанице, выберется из зеркального лабиринта? Не узнаете, пока не отправитесь в парк.
Динозавры, как известно, давно вымерли, но попробовать убежать от одного из них все-таки можно.
Рассказать обо всех экспонатах в одном материале не получится — лучше один раз увидеть все своими глазами.
Учащиеся музыкальных школ смогут освоить новый инструмент — будет что рассказать учителю после каникул.

Расположение на карте Красноярска

оказаться в «Парке чудес Галилео» можно не только во время каникул — комплекс открыт ежедневно, с 10:00 до 20:00 (касса работает до 19:00). Полноценная экскурсия займет у вас чуть больше часа.

«Парк чудес Галилео»
Адрес: пр. им. газеты «Красноярский рабочий», 27, стр. 4
Телефон: 278-31-77
Сайт: krsk.galileopark.ru
Соцсети: vk.com/galileokrsk

Цена детского билета в будние дни составляет 300 рублей (пенсионеры и студенты заходят в парк по детскому билету), в выходные и праздничные дни — 350 рублей.

Билет для взрослых обойдется в 400 рублей в будние дни, 450 рублей — в выходные и праздничные. В период осенних каникул в «Парке чудес Галилео» принимают группы: если вас больше 11 человек, обязательно сообщите об этом заранее.

Теперь вам будет проще определиться с планами на предстоящие выходные и школьные каникулы. Возможно, однократного посещения любопытному школьнику будет не достаточно — попав один раз в «Парк чудес Галилео», хочется возвращаться туда снова и снова.

Фотографии предоставлены «Парком чудес Галилео»

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