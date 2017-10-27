У красноярского детского кинотеатра «Мечта» появился городок с качелями, каруселями и горками. Теперь зрители и маленькие жители Кировского района могут проводить здесь своё свободное время. Площадку открыли в среду, 25 октября.

Островок «Мечты» — не просто новое уличное пространство для детского отдыха. Площадка предназначена в том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья. Оборудовать её удалось благодаря конкурсу проектов территориального развития «Территория РУСАЛа». Грант на «Островок», предоставленный кинотеатру в рамках конкурса, составил 1 300 000 рублей.

«В экспертный совет конкурса входят лидеры общественных мнений, эксперты в сфере благотворительности, социального проектирования, урбанистики и дизайна, а также представители органов региональной власти. Они, прежде всего, оценивают востребованность проектов среди жителей, насколько актуально создание новых инфраструктурных объектов во дворах и районах, — сказал Андрей Матвеев, финансовый директор „РУСАЛ Красноярск“. — Главная цель программы „Территория РУСАЛа“ — сделать города присутствия компании, в которых живут металлурги, семьи, их дети, комфортнее и удобнее для жизни и отдыха».

«Мечта» подключила горожан и своих зрителей к проекту ещё на начальном этапе. Гости кинотеатра заполняли анкеты, в которых рассказывали о том, каким должен быть будущий «Островок Мечты». В дальнейшем площадка обустраивалась с учетом отзывов и потребностей детей разных возрастов.

«Проанализировав желания наших зрителей, мы пришли к тому, что возле кинотеатра необходимо современное детское игровое пространство. В целом нам хотелось создать комфортное безопасное место для людей, которые живут в наших окрестностях. Начали искать возможности, узнали о грантовой программе компании „РУСАЛ“ и написали заявку. Процесс выбора победителей оказался очень прозрачен. На одном из этапов вновь учитывалось мнение красноярцев. Народное голосование мы прошли успешно», — поделилась директор кинотеатра «Мечта» Лариса Караева.

Благодаря программе «Территория РУСАЛа» в Красноярском крае в этом году реализовано 16 проектов на общую сумму 10 млн рублей. В Красноярске это досуговая площадка «Ястынка» на территории 152-й школы, лаборатория робототехники «Инженеры будущего» в школе № 149, конный спортивно-реабилитационный центр и другие.

В ноябре стартует прием заявок на новый этап конкурса. О том, кто и как в нем может участвовать, рассказала Юлия Герцик, директор по развитию Центра социальных программ РУСАЛа:

«К нам могут попасть любые организации, инициативные группы и все, у кого есть какие-то хорошие интересные идеи, как сделать свой город лучше и какими событиями его наполнить. Программа „Территория РУСАЛа“ призвана поддержать разные инициативы, связанные с повышением качества жизни. Но команда участников должна быть волевой, потому что грант — это не подарок, это очень большая работа. Нужно иметь много терпения, чтобы довести проект до конца».

Одно из условий заключается в том, что грант может покрыть лишь 50% стоимости проекта, поэтому реализовать задумку без партнеров почти невозможно. В этом году экспертное жюри конкурса «Территория РУСАЛа» и жители территорий, где работает компания, поддержали 108 инициатив. Всего на их реализацию РУСАЛ направил 49 млн рублей. Общая стоимость проектов с учетом вклада партнеров составила 143 млн рублей.