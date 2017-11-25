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«Медицина — самое интересное, что может быть!»: КрасГМУ отметил 75-летие
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«Медицина — самое интересное, что может быть!»: КрасГМУ отметил 75-летие

Интернет-газета Newslab.ru
25.11.2017
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Официально датой основания КрасГМУ считается 21 ноября 1942 года

КрасГМУ вот уже 13 лет возглавляет Иван Артюхов. При его ректорстве вузу были присвоены имя профессора В. Ф. Войно-Ясенецкого и статус медицинского университета. Оба эти события по праву можно назвать историческими для вуза.

Иван Павлович сам заканчивал КрасГМУ ещё в те годы, когда он назывался Красноярским медицинским институтом. На юбилее ректор вспомнил историю родного учебного заведения и своё студенчество.

Ректор КрасГМУ Иван Артюхов: «Закончить медицинский с красным дипломом — это не страшно и не сложно»

«Я окончил Красноярский медицинский институт ровно 35 лет назад с отличием. Поступить в мед и окончить его с красным дипломом — это не страшно и не сложно. Надо уметь правильно поставить цель и правильно двигаться к её достижению. Есть в меде и зубрилки, и ботаники, но мне давалось обучение достаточно легко. Помогают в учёбе хорошая память, стремления, желание много работать, дружба со спортом. Если всё это есть, то будет успех и в учебе, и в науке, и в жизни», — сказал Артюхов.

Нынешний Красноярский медицинский университет был основан в самый разгар Великой Отечественной войны
В творческих номерах была передана вся трагичность тех лет
Постепенно вуз развивался и в итоге стал одним из передовых в России и ведущим на территории Сибири и Дальнего Востока

Ректором-рекордсменом, возглавлявшим вуз на протяжении целых 35 лет, был Петр Подзолков. Он руководил мединститутом, начиная с 1945 года, то есть практически с первых лет его основания. На юбилее присутствовал его старший сын, выдающийся врач-кардиохирург Владимир Подзолков, также выпускник КрасГМУ:

«Я поступил в 1955 году, а окончил в 1961-м. Какие впечатления от того периода? Их масса, ведь медицина — это самое интересное, что может быть. Познание человека, анатомии, физиологии, функций головного мозга и всего прочего — это чрезвычайно интересная деятельность. Я всегда считал, что мужчина в медицине должен нести наиболее трудную ношу, которая только есть в этой науке, — это хирургия. А один из наиболее сложных разделов в хирургии — это кардиохирургия. И вот уже 54 года как я занимаюсь именно кардиохирургией».

Владимир Подзолков — выпускник Красноярского мединститута (ныне КрасГМУ) 1961 года, врач-кардиохирург, учёный и преподаватель, академик РАН

Выпускники КрасГМУ работают на самых разных должностях в каждой больнице Красноярска и края. Бывший студент вуза Сергей Тяпкин теперь заведующий отделением гнойной хирургии в БСМП. На юбилее он поделился воспоминаниями о годах учебы и мнением о нынешних воспитанниках университета.

Сергей Тяпкин — выпускник Красноярского мединститута 1981 года, заведующий отделением гнойной хирургии БСМП: «Профессия врач — это ремесло»
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История образования одного из крупнейших медицинских вузов Сибири

«Сам я окончил КрасГМУ в далеком 1981 году. Альма-матер всегда вспоминается с теплотой, особенно то созвездие великолепных преподавателей, которые из нас, студентов, делали не только врачей, но и интеллигентных людей. Профессия врач — это ремесло, это не та деятельность, которую сейчас пытаются свести к компьютерным технологиям. Раньше это было целое миропонимание, поэтому институт — это всегда был родной дом, родная семья. Очень хорошие воспоминания о тех временах. Сам я 37 лет работаю хирургом, постоянно вижу новых выпускников. Сейчас молодежь опирается не на ту галактику знаний, которая из врача делает врача, а на конкретные установки. Так складывается исторически, но задор у них есть, и способность к обучению, и интеллект», — поделился Сергей Тяпкин.

Не мог не посетить юбилей и.о. министра здравоохранения Красноярского края Вадим Янин, который также заканчивал КрасГМУ.

И.о. министра здравоохранения Красноярского края Вадим Янин: «Вуз для меня — это мой успех, моя жизнь»

«Желание стать врачом у меня возникло достаточно рано. Ещё будучи подростком, я увлекался анатомией, естественными науками. Плюс мама у меня по образованию фельдшер, и в общем-то жизнь моя была с связана с медициной изначально. Одним словом, мечта появилась рано, и я к ней шёл. Поступал я в 1986 году, а в 1992 году, в 50-летний юбилей, закончил. Вуз для меня — это мой успех, моя жизнь. Моя связь с ним не обрывалась никогда, продолжаю себя чувствовать и студентом, и выпускником, верен своему университету. Вряд ли меня можно назвать лучшим студентом, тем более если сравнивать меня с такими моими однокурсниками, как Егор Евгеньевич Корчагин или Алла Борисовна Салмина. Это были суперотличники, а я — обычный студент, но прогуливать не прогуливал, госэкзамены сдал все на „отлично“. Поступил я тоже с первого раза, хотя раньше экзамен, в отличие от сегодняшнего ЕГЭ, был лотереей , и многое зависело не только от знаний, но и от харизмы поступающего, от его умения вывернутся из непростой ситуации», — поделился личной историей и.о. министра.

Ректор Иван Артюхов и и.о. министра здравоохранения Вадим Янин
Награждение сотрудников КрасГМУ от министерства здравоохранения Красноярского края
Речь от председателя Красноярского краевого суда Николая Фуга
Вручались не только цветы и благодарности, но и произведения искусства

Вадим Янин также рассказал, что дети по его стопам не пошли и не выбрали для себя врачебную профессию. А вот главный врач Краевого онкологического диспансера, выпускник Красноярскиго мединститута 1988 года, Андрей Модестов — представитель целой династии врачей. На юбилее он рассказал, что другую специальность для себя никогда и не рассматривал:

«Выбор профессии для меня вообще не стоял, потому что в нашей семье и папа, и мама, и дедушка, и бабушка — все врачи. О другой работе я даже не думал и мечтал только о медицине. Поступил с первого раза, закончил с красным дипломом, активно занимался общественной работой, профсоюзной и комсомольской. Считаю, что главная ценность Красноярского медицинского университета — это блестящий профессорско-преподавательский состав. Это основа и костяк. Именно эти люди готовят великолепных врачей не только для Красноярского края, но и для всей нашей страны».

Андрей Модестов — главный врач Краевого онкологического диспансера, выпускник Красноярского мединститута 1988 года: «О другой работе я даже не думал и мечтал только о медицине»

Были на юбилее и студенты КрасГМУ, первые активисты вуза, готовые принимать участие во всех связанных с ним событиях.

«Я учусь на факультете „Лечебное дело“. В медицинский пошла, потому что хочу помогать людям. С класса шестого мечтала поступить в мед. Вообще пока не знаю, каким врачом хочу быть, но тем, который реально сможет помогать, а не просто сидеть и писать что-то. Учусь на первом курсе, сейчас мы изучаем основные вещи, анатомию и так далее, потом перейдём к углубленному изучению узких специальностей. Учиться сложно, но очень интересно. Если ты любишь помогать людям и саморазвиваться, то медицина — это твоё», — поделилась студентка Луиза Мкртчян.

Студентка первого курса КрасГМУ Луиза Мкртчян: «Если ты любишь помогать людям и саморазвиваться, то медицина — это твоё»
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Интервью с ректором к юбилею КрасГМУ

«Пока тоже не знаю, кем именно хочу быть, но есть стремление пойти в медреабилитацию или неврологию, — делится студентка четвертого курса Нина Комарова. — Сейчас я состою в студенческо-научном сообществе по неврологии, занимаюсь научными работами, получаю знания на практике и лекциях. Учиться сложно, учеба занимает много времени, но есть время и на отдых, и на студенческую жизнь. Вуз дает возможности для развития, заниматься не только учебой, но и общественно-полезными делами. К примеру, буквально вчера у нас была творческая борьба между факультетами, выступали, пели, танцевали. Актив у нас не спит — постоянно придумывает и проводит праздники и разные мероприятия».

Поздравление от спикера Заксобрания края Дмитрия Свиридова
Вручение почетных грамот и благодарственных писем Законодательного собрания сотрудникам КрасГМУ
Слово от митрополита Красноярского и Ачинского Пантелеимона
И снова произведение искусства
Поздравление от зарубежных гостей торжества

В основной части юбилея со сцены БКЗ КрасГМУ поздравили председатель Законодательного собрания края Дмитрий Свиридов, председатель Красноярского краевого суда Николай Фуга, митрополит Красноярский и Ачинский Пантелеимон и многие другие.

Официально датой основания КрасГМУ считается 21 ноября 1942 года. За 75 лет своей деятельности университет выпустил около 40 тысяч врачей.

Кристина Иванова специально для интернет-газеты Newslab.ru,
фото Алины Ковригиной

Артюхов Иван Павлович
Артюхов Иван Павлович
Ректор Красноярского государственного медицинского университета им. профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого
Янин Вадим Николаевич
Янин Вадим Николаевич
И.о. министра здравоохранения Красноярского края
Корчагин Егор Евгеньевич
Корчагин Егор Евгеньевич
Главый врач Красноярской краевой больницы № 1
Модестов Андрей Арсеньевич
Модестов Андрей Арсеньевич
Главный врач Краевого онкологического диспансера
Свиридов Дмитрий Викторович
Свиридов Дмитрий Викторович
Спикер Законодательного Собрания Красноярского края
Фуга Николай Викторович
Фуга Николай Викторович
Председатель Красноярского краевого суда
Пантелеимон, Митрополит Красноярский и Ачинский
Пантелеимон, Митрополит Красноярский и Ачинский
Глава Красноярской митрополии, управляющий Красноярской епархией Русской Православной Церкви

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