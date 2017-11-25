21 ноября Красноярскому государственному медицинскому университету (КрасГМУ) исполнилось 75 лет. Событие отметили торжеством в Большом концертном зале краевой филармонии. На празднике собрались выпускники вуза разных лет. Многие из них — руководители крупнейших учреждений, специалисты, известные не только в крае и стране, но и в мире. Как поздравляли КрасГМУ и всех, чья судьба связана с вузом, — в фоторепортаже Newslab.ru.

КрасГМУ вот уже 13 лет возглавляет Иван Артюхов. При его ректорстве вузу были присвоены имя профессора В. Ф. Войно-Ясенецкого и статус медицинского университета. Оба эти события по праву можно назвать историческими для вуза.

Иван Павлович сам заканчивал КрасГМУ ещё в те годы, когда он назывался Красноярским медицинским институтом. На юбилее ректор вспомнил историю родного учебного заведения и своё студенчество.

«Я окончил Красноярский медицинский институт ровно 35 лет назад с отличием. Поступить в мед и окончить его с красным дипломом — это не страшно и не сложно. Надо уметь правильно поставить цель и правильно двигаться к её достижению. Есть в меде и зубрилки, и ботаники, но мне давалось обучение достаточно легко. Помогают в учёбе хорошая память, стремления, желание много работать, дружба со спортом. Если всё это есть, то будет успех и в учебе, и в науке, и в жизни», — сказал Артюхов.

Ректором-рекордсменом, возглавлявшим вуз на протяжении целых 35 лет, был Петр Подзолков. Он руководил мединститутом, начиная с 1945 года, то есть практически с первых лет его основания. На юбилее присутствовал его старший сын, выдающийся врач-кардиохирург Владимир Подзолков, также выпускник КрасГМУ:

«Я поступил в 1955 году, а окончил в 1961-м. Какие впечатления от того периода? Их масса, ведь медицина — это самое интересное, что может быть. Познание человека, анатомии, физиологии, функций головного мозга и всего прочего — это чрезвычайно интересная деятельность. Я всегда считал, что мужчина в медицине должен нести наиболее трудную ношу, которая только есть в этой науке, — это хирургия. А один из наиболее сложных разделов в хирургии — это кардиохирургия. И вот уже 54 года как я занимаюсь именно кардиохирургией».

Выпускники КрасГМУ работают на самых разных должностях в каждой больнице Красноярска и края. Бывший студент вуза Сергей Тяпкин теперь заведующий отделением гнойной хирургии в БСМП. На юбилее он поделился воспоминаниями о годах учебы и мнением о нынешних воспитанниках университета.

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«Сам я окончил КрасГМУ в далеком 1981 году. Альма-матер всегда вспоминается с теплотой, особенно то созвездие великолепных преподавателей, которые из нас, студентов, делали не только врачей, но и интеллигентных людей. Профессия врач — это ремесло, это не та деятельность, которую сейчас пытаются свести к компьютерным технологиям. Раньше это было целое миропонимание, поэтому институт — это всегда был родной дом, родная семья. Очень хорошие воспоминания о тех временах. Сам я 37 лет работаю хирургом, постоянно вижу новых выпускников. Сейчас молодежь опирается не на ту галактику знаний, которая из врача делает врача, а на конкретные установки. Так складывается исторически, но задор у них есть, и способность к обучению, и интеллект», — поделился Сергей Тяпкин.

Не мог не посетить юбилей и.о. министра здравоохранения Красноярского края Вадим Янин, который также заканчивал КрасГМУ.

«Желание стать врачом у меня возникло достаточно рано. Ещё будучи подростком, я увлекался анатомией, естественными науками. Плюс мама у меня по образованию фельдшер, и в общем-то жизнь моя была с связана с медициной изначально. Одним словом, мечта появилась рано, и я к ней шёл. Поступал я в 1986 году, а в 1992 году, в 50-летний юбилей, закончил. Вуз для меня — это мой успех, моя жизнь. Моя связь с ним не обрывалась никогда, продолжаю себя чувствовать и студентом, и выпускником, верен своему университету. Вряд ли меня можно назвать лучшим студентом, тем более если сравнивать меня с такими моими однокурсниками, как Егор Евгеньевич Корчагин или Алла Борисовна Салмина. Это были суперотличники, а я — обычный студент, но прогуливать не прогуливал, госэкзамены сдал все на „отлично“. Поступил я тоже с первого раза, хотя раньше экзамен, в отличие от сегодняшнего ЕГЭ, был лотереей , и многое зависело не только от знаний, но и от харизмы поступающего, от его умения вывернутся из непростой ситуации», — поделился личной историей и.о. министра.

Вадим Янин также рассказал, что дети по его стопам не пошли и не выбрали для себя врачебную профессию. А вот главный врач Краевого онкологического диспансера, выпускник Красноярскиго мединститута 1988 года, Андрей Модестов — представитель целой династии врачей. На юбилее он рассказал, что другую специальность для себя никогда и не рассматривал:

«Выбор профессии для меня вообще не стоял, потому что в нашей семье и папа, и мама, и дедушка, и бабушка — все врачи. О другой работе я даже не думал и мечтал только о медицине. Поступил с первого раза, закончил с красным дипломом, активно занимался общественной работой, профсоюзной и комсомольской. Считаю, что главная ценность Красноярского медицинского университета — это блестящий профессорско-преподавательский состав. Это основа и костяк. Именно эти люди готовят великолепных врачей не только для Красноярского края, но и для всей нашей страны».

Были на юбилее и студенты КрасГМУ, первые активисты вуза, готовые принимать участие во всех связанных с ним событиях.

«Я учусь на факультете „Лечебное дело“. В медицинский пошла, потому что хочу помогать людям. С класса шестого мечтала поступить в мед. Вообще пока не знаю, каким врачом хочу быть, но тем, который реально сможет помогать, а не просто сидеть и писать что-то. Учусь на первом курсе, сейчас мы изучаем основные вещи, анатомию и так далее, потом перейдём к углубленному изучению узких специальностей. Учиться сложно, но очень интересно. Если ты любишь помогать людям и саморазвиваться, то медицина — это твоё», — поделилась студентка Луиза Мкртчян.

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«Пока тоже не знаю, кем именно хочу быть, но есть стремление пойти в медреабилитацию или неврологию, — делится студентка четвертого курса Нина Комарова. — Сейчас я состою в студенческо-научном сообществе по неврологии, занимаюсь научными работами, получаю знания на практике и лекциях. Учиться сложно, учеба занимает много времени, но есть время и на отдых, и на студенческую жизнь. Вуз дает возможности для развития, заниматься не только учебой, но и общественно-полезными делами. К примеру, буквально вчера у нас была творческая борьба между факультетами, выступали, пели, танцевали. Актив у нас не спит — постоянно придумывает и проводит праздники и разные мероприятия».

В основной части юбилея со сцены БКЗ КрасГМУ поздравили председатель Законодательного собрания края Дмитрий Свиридов, председатель Красноярского краевого суда Николай Фуга, митрополит Красноярский и Ачинский Пантелеимон и многие другие.

Официально датой основания КрасГМУ считается 21 ноября 1942 года. За 75 лет своей деятельности университет выпустил около 40 тысяч врачей.

Кристина Иванова специально для интернет-газеты Newslab.ru,

фото Алины Ковригиной