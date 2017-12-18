«Энгельсина летит в Байкит»: как красноярцы новый аэропорт проверяли

Красноярский аэропорт переехал в Емельяново в 1980 году. Спустя годы советское типовое здание аэровокзала устарело. Но владельцу — краевому правительству — не хватало денег на новое. В 2015 году половину акций порта продали частному инвестору. С этого времени и началось строительство нового терминала. Под новый 2018-й год администрация гавани созвала несколько сотен волонтеров, чтобы проверить, что же получилось. Сотрудники интернет-газеты Newslab.ru приняли участие в эксперименте. И вот как это было.

Добраться до аэропорта предлагалось как на собственном авто, так и на специальных автобусах, предоставленных организаторами. Перед началом у участников проверили паспорта, проинструктировали насчет техники безопасности, выдали билеты на рейсы, со сценариями и вымышленными именами — Игорь, Дарья, Светлана, Энгельсина... И конечно, каждому досталось по пластиковой каске, ведь мы шли на стройку! Наша задача — помочь работникам аэропорта проверить системы еще не открытого терминала.

Все сценарии состояли из двух частей. Первая — вылет из Красноярска: в Москву, Норильск, Игарку или Байкит. Вторая — возвращение обратно. «Багажных» сценариев тоже было несколько: кто-то «летел» без багажа, кто-то — с чемоданом, с кактусом в горшке, с детской коляской, с огромной плюшевой игрушкой, с «кроликом» в клетке.

Особо везучие имитировали пассажиров, опоздавших на свой рейс, буйных.

В толпе говорили, что были даже бутафорские террористы, но мы их не видели.

Перед входом в новый терминал участникам раздали багаж, со своим приезжать не требовалось. Организаторы не поскупились на натуралистичность и выдали чемоданы с серьезным весом — одному из наших корреспондентов-девушек досталась сумка без колесиков, которая потянула больше чем на 13 кг. Ничего незаконного организаторы в нее не положили, поэтому в здание порта удалось пройти без проблем.

При входе работали три точки для досмотра багажа и шесть рамок-металлоискателей.

Оказавшись внутри, промахнуться мимо ряда стоек регистрации сложно — когда аэропорт заработает в полную силу, в глубине зала, прямо напротив входа, разместятся целых 26 приветливых девушек, готовых отправить вас в полет. Новая система приема багажа (как, впрочем, и его выдачи) полностью автоматизирована и почти не требует вмешательства людей в процесс.

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Чтобы усложнить нам задачу, в аэропорту отключили все эскалаторы и лифты — нужно было сориентироваться на лестницах. Это оказалось несложно: неправильные пути были отрезаны сигнальными ленточками и вежливым персоналом, направлявшим волонтеров.

Мимо еще не законченного второго этажа с офисами авиакомпаний и комнатой матери и ребенка мы поднялись в зону вылета, которая разместилась на третьем. Тут сперва — зона предполетного досмотра. Без боди-сканеров, с обычным аппаратом и рамками. А за непрозрачными стеклами скрыта «стерильная» зона, где пассажиры будут ждать выхода на посадку.

По сценарию, нам нужно было дождаться объявления посадки на свой рейс и пройти к нужному выходу. Пассажиров первого бутафорского рейса организаторы посадили в автобус и прокатили несколько метров, сымитировав вылет и возвращение. Пассажиры других — просто спустились с третьего этажа (из зоны вылета) на второй (в зону прилета) — и пошли получать багаж.

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Обойтись без сбоя (хотя не исключено, что и запланированного) не удалось — на выдаче багажа вдруг остановился огромный крутящийся механизм транспортера. Устранения неполадок некоторым пассажирам пришлось ждать около 20 минут — все как в жизни.

Но в целом, как нам показалось, эксперимент прошел хорошо и все звенья цепи сработали. По окончании испытаний участники получили сувениры от администрации порта и дирекции Универсиады.

Первых реальных пассажиров обещают обслужить 27 декабря. Вот они-то по-настоящему узнают, насколько новый терминал лучше старого.

Анна Кравченко специально для интернет-газеты Newslab.ru