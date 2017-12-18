>
>
«Энгельсина летит в Байкит»: как красноярцы новый аэропорт проверяли

«Энгельсина летит в Байкит»: как красноярцы новый аэропорт проверяли

Интернет-газета Newslab.ru
18.12.2017
47

Добраться до аэропорта предлагалось как на собственном авто, так и на специальных автобусах, предоставленных организаторами. Перед началом у участников проверили паспорта, проинструктировали насчет техники безопасности, выдали билеты на рейсы, со сценариями и вымышленными именами — Игорь, Дарья, Светлана, Энгельсина... И конечно, каждому досталось по пластиковой каске, ведь мы шли на стройку! Наша задача — помочь работникам аэропорта проверить системы еще не открытого терминала.

В утренних зимних сумерках аэропорт смотрится эффектно: подсвеченная белым и фиолетовым светом имитация вантового моста на фасаде и залитые светом окна терминала.
Каски дожидаются волонтеров в месте сбора — одном из залов действующего международного терминала.
После инструктажа волонтерам раздают багаж, с которым им предстоит «путешествовать».
Кому-то досталась коляска с «ребенком».
Кому-то — клетка с «кроликом».
Отрабатывались сценарии с участием маломобильных пассажиров. А кто-то и вовсе получил кактус!
Крутящиеся двери не по сценарию тормозили волонтеров. Когда к ним подошел многочисленный «московский» рейс, перед входом выстроилась очередь.

Все сценарии состояли из двух частей. Первая — вылет из Красноярска: в Москву, Норильск, Игарку или Байкит. Вторая — возвращение обратно. «Багажных» сценариев тоже было несколько: кто-то «летел» без багажа, кто-то — с чемоданом, с кактусом в горшке, с детской коляской, с огромной плюшевой игрушкой, с «кроликом» в клетке.

Особо везучие имитировали пассажиров, опоздавших на свой рейс, буйных.

В толпе говорили, что были даже бутафорские террористы, но мы их не видели.

Перед входом в новый терминал участникам раздали багаж, со своим приезжать не требовалось. Организаторы не поскупились на натуралистичность и выдали чемоданы с серьезным весом — одному из наших корреспондентов-девушек досталась сумка без колесиков, которая потянула больше чем на 13 кг. Ничего незаконного организаторы в нее не положили, поэтому в здание порта удалось пройти без проблем.

Проверка багажа и личный досмотр при входе в здание вокзала. Тоже очередь, но ради безопасности. Да и так, наверное, везде.
Сумки просвечивали по-настоящему!
Первое, что видит всякий вошедший, — информационная стойка с сотрудниками, которым можно задать вопросы.
А что справа от входа? Просторный зал, украшенный символами Красноярья: спутник под потолком, на стене — река.
А слева? Похоже, тут будет огромное табло прилета-вылета. Масштаб можно оценить, глядя на маленькие фигурки монтажников, выглядывающие из-за конструкции.
Уже установлены навигационные указатели. Стойки регистрации легко найти — они прямо по курсу. Зона прилета справа от входа. Зона вылета — на третьем уровне.
Аэропорт уже готовится к приему рейсов из-за границы. Однако они начнутся ближе к концу 2018 года.

При входе работали три точки для досмотра багажа и шесть рамок-металлоискателей.

Оказавшись внутри, промахнуться мимо ряда стоек регистрации сложно — когда аэропорт заработает в полную силу, в глубине зала, прямо напротив входа, разместятся целых 26 приветливых девушек, готовых отправить вас в полет. Новая система приема багажа (как, впрочем, и его выдачи) полностью автоматизирована и почти не требует вмешательства людей в процесс.

Очередь на регистрацию. Как в жизни: на четыре рейса работают восемь стоек из 26. Некоторые — для тех, кто без багажа.
Но регистрация идет быстро!
В эксперименте все правдоподобно — настоящие 13 кг багажа скоро «полетят» в Норильск.
Регистрация пройдена, тяжелая сумка сдана. Маршрутная квитанция и посадочный талон. Каждый волонтер получил талон на то имя, которое было указано в его сценарии.
Это вид со второго этажа. Лифты и эскалаторы отключены. Идем по лестнице в зону вылета — на третий уровень.
Небольшая, быстрая очередь перед предполетным досмотром.

Материалы по теме
Красноярский аэропорт официально сменит название

Чтобы усложнить нам задачу, в аэропорту отключили все эскалаторы и лифты — нужно было сориентироваться на лестницах. Это оказалось несложно: неправильные пути были отрезаны сигнальными ленточками и вежливым персоналом, направлявшим волонтеров.

Мимо еще не законченного второго этажа с офисами авиакомпаний и комнатой матери и ребенка мы поднялись в зону вылета, которая разместилась на третьем. Тут сперва — зона предполетного досмотра. Без боди-сканеров, с обычным аппаратом и рамками. А за непрозрачными стеклами скрыта «стерильная» зона, где пассажиры будут ждать выхода на посадку.

Зал ожидания в зоне вылета, у выходов 8 и 9 (всего их, кажется, 13). Кресла — в пленке с пупырышками и еще не расставлены толком, сбоку аккуратно сложены пачки какой-то изоляции.
Но «пассажиры» в касках нашли, где рассесться, и ждут приглашения на посадку.
И поедают паек, приготовленный организаторами испытаний.
Если вылет задерживается, а делать нечего, можно просто сидеть и смотреть на дизайнерский потолок.
А это самое главное место в зале ожидания — туалет.
Он неплохо оформлен. У кабинок дорогие стеклянные двери. Не поскупились!
Также в ожидании можно любоваться на взлетающие самолеты или на то, как водитель телетрапа тренируется попадать рукавом в двери самолета.

По сценарию, нам нужно было дождаться объявления посадки на свой рейс и пройти к нужному выходу. Пассажиров первого бутафорского рейса организаторы посадили в автобус и прокатили несколько метров, сымитировав вылет и возвращение. Пассажиры других — просто спустились с третьего этажа (из зоны вылета) на второй (в зону прилета) — и пошли получать багаж.

Наконец объявлена посадка на рейс. Идем на борт.
Но вместо самолета — автобус. Прокатились несколько метров — как бы слетали и вернулись в Красноярск.
Багаж с нашего рейса появляется оперативно.
Пассажиры высматривают свои чемоданы.
И идут сдавать их организаторам репетиции. Дальше — анкетирование по итогам работы волонтером.
Так выглядит площадь перед входом и выходом из аэровокзала. Несмотря на крышу, снег попадает и сюда.
А так привокзальная площадь и сам порт смотрятся со стороны парковки.
Вместе со старым терминалом уйдет в прошлое и название «Емельяново» — теперь это просто «Аэропорт Красноярск».

Материалы по теме
«На пути к высокому небу»: топ-5 аэропортов Сибири
Сравниваем новый терминал «Емельяново» с соседями по региону

Обойтись без сбоя (хотя не исключено, что и запланированного) не удалось — на выдаче багажа вдруг остановился огромный крутящийся механизм транспортера. Устранения неполадок некоторым пассажирам пришлось ждать около 20 минут — все как в жизни.

Но в целом, как нам показалось, эксперимент прошел хорошо и все звенья цепи сработали. По окончании испытаний участники получили сувениры от администрации порта и дирекции Универсиады.

Первых реальных пассажиров обещают обслужить 27 декабря. Вот они-то по-настоящему узнают, насколько новый терминал лучше старого.

Анна Кравченко специально для интернет-газеты Newslab.ru

Рекомендуем почитать