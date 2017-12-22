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Фоторепортаж: сладкий декабрь

Фоторепортаж: сладкий декабрь

22.12.2017
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За последние полтора года в Красноярске открылись три «Бараулинские пекарни» — на ул. Дмитрия Мартынова, 20, ул. Молокова, 17 и ул. Водопьянова, 15а. Однако королевство свежеиспеченного хлеба и сладкоежек значительно старше — в 1995 году в г. Бородино родилось одноименное хлебопекарное предприятие, которое существует по сей день.

Пекарня на ул. Водопьянова, 15а уже готова к новому году — в окнах разместились фигуры оленей и рождественские венки. С утра здесь ждут тех, кто привык вкусно завтракать — кроме выпечки, здесь можно отведать кашу, омлет, выпить ароматного кофе с хрустящим круассаном. Меню завтраков доступно ежедневно до 11:30.
Просторная пекарня в духе ухоженных европейских семейных кафе встречает множеством витрин с пирожными, сдобой, тортами и даже восточными сладостями, которые готовят в течение всего дня.
Любой гость может оставить свои пожелания или рассказать о вкусных посиделках в пекарне прямо на стенах — стоит только попросить маркер.
Пройти мимо витрин с эклерами, чезкейками, кремовыми корзинками, кексами невозможно. Даже если вы равнодушны к сладостям.
Торты продают по кусочкам — как раз для уютного завтрака или предновогодних посиделок в пекарне.
Сдобная и хлебная витрины — для тех, кто хочет порадовать домашних вкусной выпечкой.

Предновогодние недели для «Бараулинские пекарен» — горячая пора, так как тысячи красноярцев готовятся к семейному празднику, который не обходится без сладкого стола. До 25 декабря здесь можно заказать праздничный торт, а до 31-го и на протяжении всех каникул — купить ароматное печенье, наборы пирожных и прочие сладости для себя или в подарок.

Имбирному печенью самое место под елкой и на рождественском или новогоднем столе.
И торты, и пирожные, и имбирные пряники, и печенье в пекарне упакуют в красивую коробку.
К Новому году «Бараулинские пекарни» порадуют гостей новогодним дизайном классических пирожных. «Картошку» обещают сделать в форме елочных шаров, «Муравейник» — украсить по-особенному.
Вы можете не переживать, что печенье испортится и омрачит ваш праздник — в «Бараулинских пекарнях» пристально следят за качеством любой выпечки.
Любой торт в «Бараулинских пекарнях» можно заказать в новогоднем дизайне. Вот, например, «Мандариновый» — с россыпью новогодних фруктов, заснеженными ягодами и палочками корицы.
Под шоколадной верхушкой второго торта может быть, например, «Прага» или «Престиж» — шоколадный бисквит с кремовой прослойкой с добавлением свежих бананов и карамелизированных орехов.
Торт «Зайка» с необычным дизайном особенно нравится детям — его даже есть жалко.

В предновогодней суете и на длинных каникулах обязательно найдите время для душевных бесед с друзьями, с которыми вы встречаетесь реже, чем хотелось бы. «Бараулинские пекарни» с их уютным оформлением могут стать местом для таких встреч. Кстати, интерьер каждой булочной индивидуален — пекарня на Водопьянова, например, похожа на шведский кафетерий, на Мартынова — на французскую кофейню и т. д.

«Бараулинские пекарни» готовы к душевным новогодним встречам — тут тебе и елка в углу, и чистые столики в укромных местах, и витрина с вкусностями.
В пекарню за свежей выпечкой приходят и утром, и вечером. К счастью, наткнуться на пустые витрины просто невозможно.
Новогоднее настроение складывается из мелочей — милый подарок, новогодние мелодии, вкусное пирожное. Радуйтесь мелочам в красивых и уютных местах.
Не забудьте захватить с собой сладкие подарки — пирожные, торты, воздушные десерты, слойки или печенье.

«Бараулинские пекарни»
Адрес: ул. Дмитрия Мартынова, 20; ул. Молокова, 17; ул. Водопьянова, 15а
Тел.: +7-953-854-85-07 и +7-953-581-72-20
Соцсети: «ВКонтакте»

Привыкайте радовать себя и близких не только по праздникам. Вам не нужен повод, чтобы купить парочку пирожных с воздушным кремом, буханку хлеба с хрустящей корочкой. Пусть в новом году в вашем доме всегда будет уют и что-нибудь вкусное, чтобы праздничное настроение не покидало вас ни на минуту.

Интернет-газета Newslab.ru,
фотографии Алины Ковригиной

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