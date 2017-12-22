Фоторепортаж: сладкий декабрь

Торт на новогоднем столе, сладкие подарки под елкой и душевные посиделки в уютных кафе помогают красноярцам скрасить унылую зиму. Мы готовы рассказать вам о месте, где европейские традиции хлебопечения и кондитерского мастерства воплощаются в аппетитных сладких витринах и ароматной выпечке. Поговорим о «Бараулинских пекарнях» в Красноярске.

За последние полтора года в Красноярске открылись три «Бараулинские пекарни» — на ул. Дмитрия Мартынова, 20, ул. Молокова, 17 и ул. Водопьянова, 15а. Однако королевство свежеиспеченного хлеба и сладкоежек значительно старше — в 1995 году в г. Бородино родилось одноименное хлебопекарное предприятие, которое существует по сей день.

Предновогодние недели для «Бараулинские пекарен» — горячая пора, так как тысячи красноярцев готовятся к семейному празднику, который не обходится без сладкого стола. До 25 декабря здесь можно заказать праздничный торт, а до 31-го и на протяжении всех каникул — купить ароматное печенье, наборы пирожных и прочие сладости для себя или в подарок.

В предновогодней суете и на длинных каникулах обязательно найдите время для душевных бесед с друзьями, с которыми вы встречаетесь реже, чем хотелось бы. «Бараулинские пекарни» с их уютным оформлением могут стать местом для таких встреч. Кстати, интерьер каждой булочной индивидуален — пекарня на Водопьянова, например, похожа на шведский кафетерий, на Мартынова — на французскую кофейню и т. д.

Привыкайте радовать себя и близких не только по праздникам. Вам не нужен повод, чтобы купить парочку пирожных с воздушным кремом, буханку хлеба с хрустящей корочкой. Пусть в новом году в вашем доме всегда будет уют и что-нибудь вкусное, чтобы праздничное настроение не покидало вас ни на минуту.

Интернет-газета Newslab.ru,

фотографии Алины Ковригиной