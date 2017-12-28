«Это операция по захвату сердечек!»: как красноярцы корпоративы отмечали

У аниматоров — тяжелая пора: утренники в детсадах и школах тоже, считай, корпоратив.
Тяжела и неказиста жизнь народного артиста 🎭 Лучший состав выступающих , который я только видела 💋 . . . . #елки #утренник #началка #дети #школа #новыйгод #барбоскины #аниматоры #праздник #корпоративудетей #снегурочка #дедмороз #бабаяга #самодеятельность #сосновоборск #красноярск
Публикация от VIKTORIA IGOREVNA (@0spitfire) Дек 27, 2017 at 7:15 PST
С работы в семью и снова на работу.
Уже с утра на корпоративе у своих райских птичках🤩❤️😍😘 #евавика Вчера мама была на корпоративе и походу тоже птичкой была😂 семью захватили корпоративы😂 #корпоратив #красноярск #новыйгод2018 #ясегодняосетров #ведущий #владимирземлянский #проведузасвои #квн #тнт #яжвк
Публикация от ВЕДУЩИЙ КРАСНОЯРСК (@zemlyanskiy) Дек 26, 2017 at 7:02 PST
Лучшие откровенные наряды — на корпоратив!
Ох,как вспомню😂😂🎄🎉 #корпоратив #красноярск #заводчане
Публикация от @ nastyakoritsa Дек 27, 2017 at 7:32 PST
Можно и на тематический...
А у нас корпоратив в стиле 80-х🍸 #корпоратив
Публикация от @ penelopa_sweet Дек 26, 2017 at 9:04 PST
Видимо, горошек нынче в моде.
Корпоратив... Подготовили танец для коллег 💃💃💃
Публикация от Darya (@daryaalekseeva) Дек 26, 2017 at 7:30 PST
А мужикам за счастье побегать с оружием в руках.
Немножко вспомнили детство, поиграли в войнушку 👍🏻🥇#корпоративныеигры #войнушка #дествовпопе #отдушипобегали #отдых #сновымгодом2018 #красноярск #аванпост #лазертагклуб
Публикация от Михаил (@michail73) Дек 27, 2017 at 1:34 PST
Другие, впрочем, не теряют солидность даже на корпоративе. Ну, за исключением мужчины на третьем слайдере.
Вот и до нас дошёл #корпоратив 🎄🎁💃🏻🎉🕺🏻 Мои любииииимыыыеее коллеги! 💙 #Авторадио Я оч люблю свою работу, но что-то так не хочу туда сейчас идти 😃 Совсем не выспалась, еле заставила себя встать и мужу кашу приготовить 💑 Ох, а ещё самой собираться 🤦🏻‍♀️ . . #снегурочка #дедмороз #санта #авторадио #авторадиокрасноярск #елка #новыйгод #красноярск #me #cute #girls #love #beautiful #smile #best #like4like #fashion #igers #instalike #amazing #style #my #pretty #nice #look #beauty #boy #boys
Публикация от Евгения Васильева (@zhenechka_vasileva) Дек 27, 2017 at 6:04 PST
Ну очень странный перформанс... Хотя, смотря сколько выпить.
У нас новогодний корпоратив прошел отлично! 🎉🎉👍 вот немного хорошего настроения от #ашанкрск вам в ленту 😊😊 #ашанкрасноярск #ашанменяетжизнь #корпоратив #командаашан
Публикация от Красноярск (@auchan_krsk) Дек 27, 2017 at 6:00 PST
Если коллег для селфи не хватает, на помощь приходят милые зверушки.
А вот и фоточки с Мишаней! Это операция по захвату ваших сердечек, и с этим чудом она не может не пройти успешно 😏 Когда у меня будет своё жилье, я обязательно заведу собаку))) Эти животные всегда излучают добро и позитив, особенно такие общительные, как @samoyed_mishanya 😍 пока что у меня есть только коты, но в душе я — собачница 😉 А еще меня очень впечатлила атмосфера в @pavarotti_resto , спасибо вам за эту прекрасную возможность пообщаться с Мишаней и зарядиться праздничным настроением) #newyeariscoming #newyear2018 #мишанясамоед #wonderful #sisters #beauties #ВикаПика #Krasnoyarsk #Siberia
Публикация от Виктория (@ustina_victoria) Дек 27, 2017 at 6:26 PST
Эта птичка сбежала от фокусника.
Всегда мечтала подержать голубку в руках. А в новый год мечты должны сбываться. P.S. это голубка фокусника, которая сама ко мне прилетела. Какая же она малюсенькая и мягонькая... #голуби#фокусы#корпоратив#скороновыйгод#праздник#ресторан#волшебство#мечты#отмечаем#праздникнамприходит#голубука#птичечка#красноярск#счастье
Публикация от Юлия Пирогова🎁метрика на заказ (@julianna_pirogova) Дек 26, 2017 at 10:22 PST
Тусовка — просто огонь!
Ждала этих фоток, хотела на аву поставить, но можно было догадаться, что я опять скорчила лицо 😑😂 Выложу только в инстаграм,тут не сильно видно 🙈 Как вам моё платье? Чёрное бархатное в пол. Я принцессой себя в нем чувствую 👸#Лана_Т_дом #красноярск #новыйгод2018 #корпоратив #огонь #фокусы #волшебство #магия #newyear2018 #holiday #corporateevents #magic #fairytail #focus #fire #праздники #dress #blackdress #черноеплатье
Публикация от Лана Труханова (@lana_truhanova) Дек 27, 2017 at 12:33 PST
Однако не всем было так весело. Вот так готовишься себе потихоньку, а потом раз! И прощай праздник...
Не успела. 😭😭😭😭😭 . . Не успела я платье свое дошить до корпоратива! 😰 . Не хватило одного вечера. Вот если бы ещё вчера туфли весь вечер не искала по магазинам.... Домой только в полдесятого пришла. Уставшая, голодная... А тут ещё и шить надо... . Спать легла в 4 утра. Все надеялась, что успею. Лучше бы спала ночь. 😒 . Блин, утро ужасное. Самое ужасное утро за весь 2017 год! . Все из рук валится, хочу спать, мозг не работает. А ещё вечером #застолье. А ведь #завтранаработу! 😨😨😨 . Короче говоря, мне — выдержать этот день и вечер, а вам, мои дорогие — прекрасного настроения и отличного дня! 🤗🤗🤗 . . . . . . #красноярск #абакан #спб #питер #мск #кемерово #минусинск #трудныйдень #утронезадалось #добрыйдень #всемдобраилюбви #всемудачи #самыйлучшийдень #корпоратив #сегоднягуляем #классное #настроение #жараа #likes #fhoto #instagram#instagramers
Публикация от Сырцова Татьяна (@tatyana_syrtsowa) Дек 26, 2017 at 9:09 PST
Но не стоит унывать, ведь впереди еще самый главный праздник!
Не все, но большинство 🙈🙊✨ #fmальянс #отмечаемновыйгод #новыйгод2017 #коллеги #корпоратив
Публикация от 🍥Эля Страшникова🍥NL🍥 (@elyaelch) Дек 26, 2016 at 9:51 PST
С наступающим!
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