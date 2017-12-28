«Это операция по захвату сердечек!»: как красноярцы корпоративы отмечали

Красноярск накрыло волной новогодних корпоративов; кто-то уже отгулял, а другие только собираются устроить бурную (или не очень) вечеринку с коллегами по работе. Мы заглянули в ваши инстаграмы и выбрали самые веселые фото праздничных гулянок!

У аниматоров — тяжелая пора: утренники в детсадах и школах тоже, считай, корпоратив.

С работы в семью и снова на работу.

Лучшие откровенные наряды — на корпоратив!

Можно и на тематический...

Видимо, горошек нынче в моде.

А мужикам за счастье побегать с оружием в руках.

Другие, впрочем, не теряют солидность даже на корпоративе. Ну, за исключением мужчины на третьем слайдере.

Ну очень странный перформанс... Хотя, смотря сколько выпить.

Если коллег для селфи не хватает, на помощь приходят милые зверушки.

Эта птичка сбежала от фокусника.

Тусовка — просто огонь!

Однако не всем было так весело. Вот так готовишься себе потихоньку, а потом раз! И прощай праздник...

Но не стоит унывать, ведь впереди еще самый главный праздник!

С наступающим!

Ваш Newslab.ru