«Рев моторов, крики и запах бензина»: как красноярцы в 70-х на ледовый спидвей ходили

Ещё 50 лет назад соревнования по мотогонкам устраивали на главных городских стадионах — Центральном и «Локомотиве», и они собирали многотысячные толпы болельщиков.
«Стадион „Локомотив“ в дни гонок — а это было, как правило, воскресенье — превращался в кипящий котёл страстей, — вспоминал красноярский писатель Анатолий Янжула. — Трибуны забивали до отказа... Орали все просто истошно. Рёв моторов, крики болельщиков, запах бензина и выхлопа создавали такую праздничную обстановку, что лучше для мужиков и не придумаешь. Надо сказать, на трибунах редко, но бывали и женщины. Правда, вели себя приличнее мужиков. Не орали и шапками не размахивали».
Настоящей звездой советского мотоспорта в 60-х — 80-х годах был красноярец Валерий Свинко. В своём классе машин (175 куб. см) с 1968 по 1991 год он 19 раз выиграл чемпионаты СССР, причём 15 раз — именно на ледовой дорожке. При такой бурной спортивной карьере он оставался обычным токарем — на заводе «Красмаш» Свинко работал с 1962 по 2005 год.
По воспоминаниям, выступления Свинко на ледовой дорожке даже в самые лютые морозы собирали полные трибуны. «Красноярцы ходили „на Свинко“ так же, как истинные театралы — на своих любимых актеров... Зрителям мест не хватало не только на стадионе, но и на заборах, окружающих стадионы», — рассказывал историк красноярского спорта Валерий Усаков.
Популярность этого вида спорта в СССР объяснялась отчасти успехами советских гонщиков на мировой арене. Отечественные спортсмены почти безраздельно доминировали на личных и командных чемпионатах мира.
До середины 90-х Красноярск оставался в числе лидеров в спидвее на льду. В нашем городе несколько раз проводились различные этапы чемпионатов СССР и РСФСР, а также менее статусные турниры. В это время блистали красноярские гонщики — братья Ивановы. Самым титулованным был Юрий Иванов — он 10 раз побеждал на чемпионатах мира по мотогонкам на льду. В 1991 году братья заняли весь пьедестал на чемпионате СССР: Сергей Иванов стал победителем, а его братья Юрий и Валерий поднялись на второе и третье места.
В 1996 году в Красноярске на Центральном стадионе проводился чемпионат мира по спидвею на льду. Он стал последним крупным событием в этом виде спорта, которое видел город.
Интернет-газета Newslab.ru, фотографии из архива Павла Скаля