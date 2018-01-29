«Рев моторов, крики и запах бензина»: как красноярцы в 70-х на ледовый спидвей ходили

Немногие уже помнят, что одним из самых популярных видов спорта в Красноярске когда-то были мотогонки, в том числе на льду. Newslab.ru вспоминает достижения красноярских байкеров под аккомпанемент милых фото из семейного архива, сделанных почти полвека назад во время похода на первенство РСФСР по ледовому спидвею.

Ещё 50 лет назад соревнования по мотогонкам устраивали на главных городских стадионах — Центральном и «Локомотиве», и они собирали многотысячные толпы болельщиков.

«Стадион „Локомотив“ в дни гонок — а это было, как правило, воскресенье — превращался в кипящий котёл страстей, — вспоминал красноярский писатель Анатолий Янжула. — Трибуны забивали до отказа... Орали все просто истошно. Рёв моторов, крики болельщиков, запах бензина и выхлопа создавали такую праздничную обстановку, что лучше для мужиков и не придумаешь. Надо сказать, на трибунах редко, но бывали и женщины. Правда, вели себя приличнее мужиков. Не орали и шапками не размахивали».

Настоящей звездой советского мотоспорта в 60-х — 80-х годах был красноярец Валерий Свинко. В своём классе машин (175 куб. см) с 1968 по 1991 год он 19 раз выиграл чемпионаты СССР, причём 15 раз — именно на ледовой дорожке. При такой бурной спортивной карьере он оставался обычным токарем — на заводе «Красмаш» Свинко работал с 1962 по 2005 год.

По воспоминаниям, выступления Свинко на ледовой дорожке даже в самые лютые морозы собирали полные трибуны. «Красноярцы ходили „на Свинко“ так же, как истинные театралы — на своих любимых актеров... Зрителям мест не хватало не только на стадионе, но и на заборах, окружающих стадионы», — рассказывал историк красноярского спорта Валерий Усаков.

Популярность этого вида спорта в СССР объяснялась отчасти успехами советских гонщиков на мировой арене. Отечественные спортсмены почти безраздельно доминировали на личных и командных чемпионатах мира.

До середины 90-х Красноярск оставался в числе лидеров в спидвее на льду. В нашем городе несколько раз проводились различные этапы чемпионатов СССР и РСФСР, а также менее статусные турниры. В это время блистали красноярские гонщики — братья Ивановы. Самым титулованным был Юрий Иванов — он 10 раз побеждал на чемпионатах мира по мотогонкам на льду. В 1991 году братья заняли весь пьедестал на чемпионате СССР: Сергей Иванов стал победителем, а его братья Юрий и Валерий поднялись на второе и третье места.

В 1996 году в Красноярске на Центральном стадионе проводился чемпионат мира по спидвею на льду. Он стал последним крупным событием в этом виде спорта, которое видел город.

Интернет-газета Newslab.ru, фотографии из архива Павла Скаля

