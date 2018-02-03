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«Блеск эполет, улыбки дам...»: кадетский бал в Красноярске

«Блеск эполет, улыбки дам...»: кадетский бал в Красноярске

Интернет-газета Newslab.ru
03.02.2018
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Классическая и современная хореография — обязательный элемент образовательной программы кадет и гимназисток. Около 300 воспитанников подготовили самые разные танцевальные номера — это и менуэт, и вальс, и мазурка, и светская полька, и полонез, и даже танго.

До начала бала всего несколько минут — все уже в сборе и при костюмах.
Идеальные осанки и аккуратные прически — гимназисток ни с кем не перепутаешь.
Как рассказывают участники бала, большинство из них из года в год не меняют пару.
Подготовка к балу начинается осенью. На регулярные репетиции у девушек и юношей всего несколько месяцев.

Волнение — верный спутник кадетского бала. Даже за пять минут до начала торжества в укромных закутках концертного зала пары продолжают репетировать — это последние штрихи показательных выступлений.

Молодость, красота, грация, целеустремленность — у участников бала есть всё для того, чтобы проявить себя на балу и в жизни.
Юноши сжимают кулаки — явный признак волнения.
Гаснет свет — время выходить на паркет.
Для многих кадет и гимназисток этот бал не первый.
И не последний.

«Для меня это второй бал. Жюри оценивает пары по многим критериям — это, например, и техника, и артистичность. Танцевать — всегда непросто, поэтому я очень волнуюсь», — поделился эмоциями ученик Красноярского кадетского корпуса им. А.И. Лебедя Сергей Краснов.

Хореографию красноярских кадет и гимназисток ценят не только в регионе. В конце прошлого года некоторым из них выпала честь выступить на Имперском кадетском балу в Москве.
Некоторые танцевальные номера сопровождает хор и живая музыка — учащиеся системы кадетских корпусов сильны не только в хореографии.
Лирика последних аккордов русского вальса.
Любой танец — это поддержка и полное взаимопонимание с партнером.
Ежегодный бал для каждого из присутствующих — большой праздник.
И большая ответственность.

Как отметил зампредседателя правления Ассоциации выпускников кадетских корпусов и Мариинских гимназий края Семен Сендерский, традиции, заложенные основателями 20 лет назад, сохраняются:

«С каждым годом бал становится краше и в нем участвует все больше кадет и гимназисток. Они съезжаются со всего Красноярского края. На балу также присутствует много выпускников. Сегодня бывших воспитанников системы уже более 3000 человек и с каждым годом выпускники играют всё более заметную роль в жизни края».

У каждого учреждения свой танец — от менуэта до танго.
Или, например, флешмоб — чем не формат для бала в XXI веке?
Опытных танцоров оценивает жюри.
Зрители замерли в восхищении.
Лучшие получают заслуженную награду.

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Своим появлением в далеком 1998 году система кадетского и женского гимназического образования в Красноярском крае обязана группе энтузиастов во главе с генералом Александром Лебедем.

Сегодня, спустя 20 лет, на территории края — семь кадетских школ-интернатов, одна кадетская школа, две Мариинские женские гимназии, центр дополнительного образования. Ежегодно в них обучаются около 2300 мальчиков и 640 девочек — новое поколение большой и сильной страны.

Интернет-газета Newslab.ru,
фотографии Алины Ковригиной

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