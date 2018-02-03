«Блеск эполет, улыбки дам...»: кадетский бал в Красноярске

Классическая и современная хореография — обязательный элемент образовательной программы кадет и гимназисток. Около 300 воспитанников подготовили самые разные танцевальные номера — это и менуэт, и вальс, и мазурка, и светская полька, и полонез, и даже танго.
Волнение — верный спутник кадетского бала. Даже за пять минут до начала торжества в укромных закутках концертного зала пары продолжают репетировать — это последние штрихи показательных выступлений.
«Для меня это второй бал. Жюри оценивает пары по многим критериям — это, например, и техника, и артистичность. Танцевать — всегда непросто, поэтому я очень волнуюсь», — поделился эмоциями ученик Красноярского кадетского корпуса им. А.И. Лебедя Сергей Краснов.
Как отметил зампредседателя правления Ассоциации выпускников кадетских корпусов и Мариинских гимназий края Семен Сендерский, традиции, заложенные основателями 20 лет назад, сохраняются:
«С каждым годом бал становится краше и в нем участвует все больше кадет и гимназисток. Они съезжаются со всего Красноярского края. На балу также присутствует много выпускников. Сегодня бывших воспитанников системы уже более 3000 человек и с каждым годом выпускники играют всё более заметную роль в жизни края».
Своим появлением в далеком 1998 году система кадетского и женского гимназического образования в Красноярском крае обязана группе энтузиастов во главе с генералом Александром Лебедем.
Сегодня, спустя 20 лет, на территории края — семь кадетских школ-интернатов, одна кадетская школа, две Мариинские женские гимназии, центр дополнительного образования. Ежегодно в них обучаются около 2300 мальчиков и 640 девочек — новое поколение большой и сильной страны.
Интернет-газета Newslab.ru,
фотографии Алины Ковригиной