>
>
«Медицина нового уровня»: как изменится к Студенческим играм Краевая клиническая больница

«Медицина нового уровня»: как изменится к Студенческим играм Краевая клиническая больница

Интернет-газета Newslab.ru
20.02.2018
0

До начала Студенческих игр будет завершена первая очередь реконструкции Красноярской краевой клинической больницы, которая включает строительство 2/3 нового хирургического корпуса. Первые результаты видны уже сейчас — около основного здания кипит строительство, именно здесь, помимо БСМП, будут лечить спортсменов в период Зимней универсиады-2019.

«При многих спортивных травмах требуются высокотехнологичные методы исследования — например, мультиспиральная томография, магнитно-резонансная томография. На текущий момент эти исследования проводятся, но во время проведения Студенческих игр, когда будет массовый наплыв спортсменов, велика вероятность большей необходимости таких исследований. Это и будет реализовано в новом корпусе», — уточнил руководитель департамента медицинского обслуживания Дирекции Студенческих игр Максим Суворов.

Так выглядит стройка нового корпуса. Во время проведения Студенческих игр здесь окажут специализированную медицинскую помощь по нейрохирургическому, травматолого-ортопедическому и микрохирургическому профилям. Цена первой очереди — 7, 2 млрд рублей.
Руководитель департамента медицинского обслуживания Дирекции Студенческих игр Максим Суворов уверен, что у Красноярска получится организовать на высшем уровне медицинское обслуживание в период проведения Студенческих игр.
Мощность вновь введённых объектов составит 375 хирургических и 54 реанимационных койки, 14 операционных залов, где хирурги могут работать в три смены.
В рамках строительства будет открыто и новое приёмное отделение с раздельными блоками для приёма пациентов, которые не могут передвигаться самостоятельно.
Новые мощности позволят следовать правилу «золотого часа» — оно используется при тяжелых травмах, например, инфаркте и инсульте. Это то время оказания медицинской помощи, в течение которого у пациента сохраняются высокие шансы на выживание и качественное выздоровление.

В преддверии Студенческих игр в Красноярске к соревнованиям готовят не только объекты, но и персонал, в том числе — врачей. Учитывается опыт Летней универсиады-2013 в Казани и Зимней универсиады-2017 в Алма-Ате. Уже известно, что на время соревнований в мероприятиях будут задействованы 50 бригад скорой помощи, два борта санавиации, 29 мобильных медицинских бригад.

Первую помощь спортсменам будут оказывать мобильные бригады из специалистов по спортивной медицине. Кроме профессиональных навыков, все они должны уметь спускаться по склону на горных лыжах, так как при сложных травмах на счету каждая секунда — чем быстрее врачи начнут работать с пациентом, тем больше шансов на быстрое восстановление.

Как утверждает главврач краевой больницы Егор Корчагин, логистика новых помещений организована таким образом, чтобы врачи тратили минимум усилий и времени на перемещение пациентов внутри больницы.
Пока фотографии со стройки далеки от итогового результата. Но главное уже известно.
Например, операционные залы для оказания экстренной медицинской оснастят медицинским оборудованием с использованием современных мультимедийных технологий, цифровых систем навигации и оптической визуализации.
А в экстренном блоке приёмного отделения разместят диагностический блок лучевой диагностики.
Краевая клиническая больница в Красноярске — важнейшее учреждение сферы здравоохранения в регионе. Модернизация позволит сделать больницу удобнее как для врачей, так и для пациентов. Зимняя универсиада-2019 — первый шаг грандиозной стройки.

Как отметил главный врач краевой клинической больницы Егор Корчагин, реконструкции главной краевой больницы ждут давно — еще в 2011 году было принято решение о том, что реставрировать построенные в прошлом веке здания, некоторые из которых «руками можно разобрать снаружи», нецелесообразно. Самая большая проблема — несоответствие операционных блоков требованиям сегодняшнего дня, которые обеспечивают полную безопасность пациента во время сложнейших операций.

Материалы по теме
Наследие Универсиады: медицина и транспорт
Какими объектами прирастет Красноярск к студенческим играм-2019

«Все наши врачи с нетерпением ждут завершения реконструкции хирургического корпуса, потому что будут работать в нормальных условиях, с минимальным риском инфицирования пациента. Когда подобные технологии были внедрены у нас в кардиохирургическом центре, количество гнойных осложнений упало до единиц», — рассказал Егор Корчагин.

Уже сейчас разработаны образцы дизайна интерьеров нового корпуса. В разработке принимали участие в том числе и сотрудники больницы, так как дизайн — это не только цветовые решения, но и логистика.

Важнейший этап реконструкции больницы — запуск нового хирургического корпуса на 375 коек. Как и в случае с приемным отделением, модернизация позволит существенно увеличить объемы — в каждой операционной ежедневно можно будет проводить до восьми операций.
Дизайн-макет предоставлен пресс-службой Краевой клинической больницы
Дизайн медицинского учреждения — это не только красивые картинки, но и функционал и логистика. От них напрямую зависит качество медицинской помощи.
Дизайн-макет предоставлен пресс-службой Краевой клинической больницы
Во время проведения Студенческих игр Краевая клиническая больница обеспечит специализированную медпомощь по нейрохирургическому, травматолого-ортопедическому и микрохирургическому профилям.
Дизайн-макет предоставлен пресс-службой Краевой клинической больницы
Новый хирургический корпус рассчитан на 375 коек хирургического профиля и 54 реанимационных койки, а количество проводимых операций в год увеличится с 21 до 25 тыс.
Дизайн-макет предоставлен пресс-службой Краевой клинической больницы
Дизайн одной из комнат дневного пребывания в детском ожоговом центре при краевой больнице.
Дизайн-макет предоставлен пресс-службой Краевой клинической больницы

По словам подрядчика, строительство идет с опережением сроков — сдать объект планируют уже к концу года, а ввести в эксплуатацию — в январе 2019-го. Уже скоро пациентов со всего края будут обслуживать на европейском уровне, и Зимняя универсиада-2019 — первый шаг на пути большой реконструкции и веха в истории развития медицинских учреждений.

Интернет-газета Newslab.ru, фотографии Алины Ковригиной

Корчагин Егор Евгеньевич
Корчагин Егор Евгеньевич
Главый врач Красноярской краевой больницы № 1

Рекомендуем почитать