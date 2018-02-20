«Медицина нового уровня»: как изменится к Студенческим играм Краевая клиническая больница

За строительством объектов к Зимней универсиаде-2019 бдительно следят не только власти, но и горожане. Новые стадионы, спортивная деревня, дороги и объекты инфраструктуры изменили облик города, но главные открытия впереди. Корреспондент Newslab.ru побывал на объекте на территории Красноярской краевой клинической больницы и готовы рассказать о том, как в скором времени будет выглядеть главное медицинское учреждение края.

До начала Студенческих игр будет завершена первая очередь реконструкции Красноярской краевой клинической больницы, которая включает строительство 2/3 нового хирургического корпуса. Первые результаты видны уже сейчас — около основного здания кипит строительство, именно здесь, помимо БСМП, будут лечить спортсменов в период Зимней универсиады-2019.

«При многих спортивных травмах требуются высокотехнологичные методы исследования — например, мультиспиральная томография, магнитно-резонансная томография. На текущий момент эти исследования проводятся, но во время проведения Студенческих игр, когда будет массовый наплыв спортсменов, велика вероятность большей необходимости таких исследований. Это и будет реализовано в новом корпусе», — уточнил руководитель департамента медицинского обслуживания Дирекции Студенческих игр Максим Суворов.

В преддверии Студенческих игр в Красноярске к соревнованиям готовят не только объекты, но и персонал, в том числе — врачей. Учитывается опыт Летней универсиады-2013 в Казани и Зимней универсиады-2017 в Алма-Ате. Уже известно, что на время соревнований в мероприятиях будут задействованы 50 бригад скорой помощи, два борта санавиации, 29 мобильных медицинских бригад.

Первую помощь спортсменам будут оказывать мобильные бригады из специалистов по спортивной медицине. Кроме профессиональных навыков, все они должны уметь спускаться по склону на горных лыжах, так как при сложных травмах на счету каждая секунда — чем быстрее врачи начнут работать с пациентом, тем больше шансов на быстрое восстановление.

Как отметил главный врач краевой клинической больницы Егор Корчагин, реконструкции главной краевой больницы ждут давно — еще в 2011 году было принято решение о том, что реставрировать построенные в прошлом веке здания, некоторые из которых «руками можно разобрать снаружи», нецелесообразно. Самая большая проблема — несоответствие операционных блоков требованиям сегодняшнего дня, которые обеспечивают полную безопасность пациента во время сложнейших операций.

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«Все наши врачи с нетерпением ждут завершения реконструкции хирургического корпуса, потому что будут работать в нормальных условиях, с минимальным риском инфицирования пациента. Когда подобные технологии были внедрены у нас в кардиохирургическом центре, количество гнойных осложнений упало до единиц», — рассказал Егор Корчагин.

Уже сейчас разработаны образцы дизайна интерьеров нового корпуса. В разработке принимали участие в том числе и сотрудники больницы, так как дизайн — это не только цветовые решения, но и логистика.

По словам подрядчика, строительство идет с опережением сроков — сдать объект планируют уже к концу года, а ввести в эксплуатацию — в январе 2019-го. Уже скоро пациентов со всего края будут обслуживать на европейском уровне, и Зимняя универсиада-2019 — первый шаг на пути большой реконструкции и веха в истории развития медицинских учреждений.



Интернет-газета Newslab.ru, фотографии Алины Ковригиной