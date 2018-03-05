«Сердце агрегата»: кадры исторической модернизации Красноярской ГЭС

Красноярскую ГЭС ЕвроСибЭнерго ждет большая модернизация. На станции постепенно заменят полувековые рабочие колеса гидроагрегатов. 2 марта состоялся запуск первого модернизированного оборудования. Это знаменательный момент для Красноярского края — новое «сердце агрегата» обеспечит его надежную работу на десятилетия вперед. Newslab.ru запечатлел историческое событие.

На любой гидроэлектростанции гидроагрегат — это основная технологическая единица, а рабочее колесо гидроагрегата — его сердце, ключевой элемент. Вращаясь под давлением воды, колесо запускает ротор генератора, отчего, собственно, вырабатывается электрический ток.

На Красноярской ГЭС рабочие колеса каждого из 12 гидроагрегатов служат верой и правдой уже почти полвека. Ни одно не выходило из строя, но на станции действует политика — не доводить до отказа, а предупреждать. Вынуждено менять такое оборудование не приходится, только — по плану. Замена рабочих колес Красноярской ГЭС стала частью масштабной программы модернизации сибирских гидроэлектростанций ЕвроСибЭнерго «Новая энергия».

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Провести замену даже одного колеса не так просто. Только доставка на станцию стоила немалых сил. Из Санкт-Петербурга в Красноярский край два колеса весом 244 тонны и диаметром 8,5 м каждое везли на барже по Беломоро-Балтийскому каналу, Белому, Баренцеву, Карскому морям и далее по Енисею до причала возле ГЭС. Расстояние превысило 6000 км.

После на станции велась подготовка к замене — изымалось старое рабочее колесо и временно демонтировались части гидроагрегата: генераторный подшипник, крестовина, ротор, подпятник, турбинный подшипник, крышка турбины, направляющий аппарат, вал. Затем новое колесо, наконец, было установлено, а рабочие взялись за восстановление изначальной конфигурации агрегата.

«Первым этапом стала замена рабочего колеса гидроагрегата № 9. Для нас это совершенно уникальная операция, каждый этап которой был связан с оценкой определенных рисков, с какими-то техническими сложностями. Сроки при этом были крайне ограничены, поскольку мы имеем обязательства перед оптовым рынком. На то, чтобы провести разгрузочные и монтажные работы, а также пусковые испытания, у нас было всего 160 дней», — прокомментировал заместитель директора по основному производству Красноярской ГЭС ЕвроСибЭнерго Дмитрий Краснобаев.

Несмотря на ограниченное время, замена колеса прошла успешно, и 2 марта коллектив Красноярской ГЭС совершил исторический запуск.

«Это принципиально новый шаг в работе нашей станции. Мы стали на уровень выше, поскольку новое рабочее колесо с точки зрения механических характеристик практически совершенно и даст повышенный коэффициент полезного действия при пониженном расходе энергоресурсов. Другими словами — повысит эффективность работы ГЭС, позволяя вырабатывать больше энергии, пропуская через турбину тот же объем воды», — добавил Дмитрий Краснобаев.

«Новое колесо имеет КПД 96,7%. От предыдущего колеса его отличает форма, площадь и профиль лопастей. За счёт всего этого эффективность колеса заметно выше. Плюс оно изготовлено из нержавеющей стали и более стойко к износу. Такие колеса уникальны и сделаны именно для Красноярской ГЭС в единственном экземпляре», — рассказал начальник турбинного цеха Красноярской ГЭС ЕвроСибЭнерго Олег Лихачев.

Замена рабочих колес на Красноярской ГЭС продолжится. Это часть программы комплексной модернизации, которая проходит на гидростанции. В целом к 2019 году благодаря программе ЕвроСибЭнерго «Новая энергия» Красноярская, Братская и Усть-Илимская увеличат производство экологически чистой электроэнергии на 1,5 млрд кВтч в год, пропуская через турбины тот же объем воды. Это позволит сократить выбросы парниковых газов угольных электростанций на 2 млн. тонн в год.

Кристина Иванова специально для интернет-газеты Newslab.ru,

фотографии Алины Ковригиной