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«Крошка моя!»: как красноярок с 8 Марта поздравляли

«Крошка моя!»: как красноярок с 8 Марта поздравляли

Интернет-газета Newslab.ru
08.03.2018
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Кому-то повезло чуть меньше...

А у кого-то сегодня просто лучший день в жизни!

Спасибо тебе большое любимая за дочку😘❤️

Публикация от Костя Елисеев (@kostya_elisej) Мар 7, 2018 в 9:28 PST

Мартовский котик подтверждает!

Всем любви 🐱 от Мартовского котика

Публикация от Олеся Казарян (@olesyakazaryan) Мар 7, 2018 в 9:27 PST

Красота по-красноярски

И вкуснота!

Доминируйте, разрешает этот молодой человек. Только маленько.

Еще один фирменный мартовский набор

Отличный подарок для каждой учительницы!

У кого-то сегодня появится в спальне новый друг...

👼

Публикация от Egor Kornilov (@kornil.777) Мар 7, 2018 в 9:14 PST

Билеты на любимую группу — что может быть лучше?

💐 НУ ВСЕ .. Я СЧАСТЛИВА 💐 . Это же просто любовь детства и мечта последних лет пяти, попасть на их выступление 🙈💃🏼 ешки матрёшки 😹 муж мой ... слов нет 🙌🏻 . Спасибо , что ты у меня есть !!!!! Безгранично 💗 . Скоро в моих историях : «крошка моя я по тебе скучаю 💃🏼» . . . . . . #8мартаподарок#подарочки#приятности#подарокотмужа#люблюбесконечно#спасиболюбимый#рукивверх#ясчастлива#красноярск#крск#хакасия#абакан#саяногорск#яживувкрасноярске#маникюркрасноярск#тюльпаны#приятности

Публикация от 💠Ольга Агеева 8-913-054-37-04 (@olchik_ageeva) Мар 7, 2018 в 9:11 PST

И напоследок — трогательное признание от дочек. Всплакнем?

Когда ты мама 3-х дочерей❤️. ... Утром полчаса меня не выпускали из комнаты, готовили праздничный стол. Из чего могли. Достали, привезённый из Европы хамон, поставили конфеты, которые вчера принесла подруга, разрезали яблоко и наполнили кружки кипятком, там уж кому что нравится... чай зелёный, чёрный, красный... ... Первое восьмое марта, когда я почувствовала — девочки выросли, по крайней мере старшая, которая все и организовала. Да с такой заботой, таким трепетом, вниманием к деталям. Единственное упущение, говорит Соня, хотела прилепить к стулу картонную корону 👑, но не успела. Ну и ладно. Здесь главное само видение ситуации 😆🙌🏼. ... С праздником мои дорогие девочки, девушки, женщины! Всех благ! 💐💐💐

Публикация от 🗽ОЛЕСЯ ДОБРЫНИНА (@olesya_dobrynina_) Мар 7, 2018 в 5:45 PST

Похоже, котик тоже ждал цветочков?

С праздником, дорогие женщины!

Ваша интернет-газета Newslab.ru

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