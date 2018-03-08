«Крошка моя!»: как красноярок с 8 Марта поздравляли

Присоединяюсь к куче поздравлений всех женщин с 8 марта 🌷 У всех этот ажиотаж цветочный 💐 Ну а мы сегодня работаем и завтра работаем, и так вышло, что я все праздничные дни работаю) Но сегодня в честь марта думаем : может куда — нибудь сходить вечером) Кто куда сегодня собирается?)

Публикация от ▪Строю семью с тату мастером❤ (@yushkovapolina) Мар 7, 2018 в 9:34 PST