«Крошка моя!»: как красноярок с 8 Марта поздравляли

С добрым утром, меня! С праздником, меня! 💞Спасибо за цветы, зайчиша!🐇 Я Т Л💞
Публикация от Маша Еремина (@ma.sha2136) Мар 7, 2018 в 9:34 PST
Кому-то повезло чуть меньше...
Присоединяюсь к куче поздравлений всех женщин с 8 марта 🌷 У всех этот ажиотаж цветочный 💐 Ну а мы сегодня работаем и завтра работаем, и так вышло, что я все праздничные дни работаю) Но сегодня в честь марта думаем : может куда — нибудь сходить вечером) Кто куда сегодня собирается?)
Публикация от ▪Строю семью с тату мастером❤ (@yushkovapolina) Мар 7, 2018 в 9:34 PST
А у кого-то сегодня просто лучший день в жизни!
Спасибо тебе большое любимая за дочку😘❤️
Публикация от Костя Елисеев (@kostya_elisej) Мар 7, 2018 в 9:28 PST
Мартовский котик подтверждает!
Всем любви 🐱 от Мартовского котика
Публикация от Олеся Казарян (@olesyakazaryan) Мар 7, 2018 в 9:27 PST
Красота по-красноярски
Никогда не сдавайтесь. Помните, что вы-прекрасны💕
Публикация от сладкая 🍒 (@jul_grif) Мар 7, 2018 в 9:26 PST
И вкуснота!
Всех зай с праздником 8 марта!!!💐 Отличного вам настроения! #спраздником #8марта #натюрморт
Публикация от Делюсь опытом с мамами (@myltish) Мар 7, 2018 в 9:27 PST
Доминируйте, разрешает этот молодой человек. Только маленько.
💐 Дорогие дамы, с Праздником! Оторвитесь сегодня 😂, на своих мужиках. #будтесчастливы #любимы #сильноневластвуйте #маленькодоминируйте
Публикация от Alexey Belyaev (@eto_siberia_son) Мар 7, 2018 в 9:31 PST
Еще один фирменный мартовский набор
Подарки только начинаются😍 🌺🌸🌼🌹🌷💐 . . #весна #женскийдень #8марта
Публикация от 💥Алёна Осипова (@alyona09_krsk) Мар 7, 2018 в 9:24 PST
Отличный подарок для каждой учительницы!
Эту розу в колбе подарили родители моих детей. Говорят она живет 5 лет. Через 5 лет мои дети будут учениками 10 класса, вот как раз и проверим. А на самом деле, даже если эта роза умрет раньше, любовь к моим детям безгранична 💕
Публикация от Dasha Razdobreeva (@razdobreeva.96) Мар 7, 2018 в 9:16 PST
У кого-то сегодня появится в спальне новый друг...
Публикация от Egor Kornilov (@kornil.777) Мар 7, 2018 в 9:14 PST
Билеты на любимую группу — что может быть лучше?
💐 НУ ВСЕ .. Я СЧАСТЛИВА 💐 . Это же просто любовь детства и мечта последних лет пяти, попасть на их выступление 🙈💃🏼 ешки матрёшки 😹 муж мой ... слов нет 🙌🏻 . Спасибо , что ты у меня есть !!!!! Безгранично 💗 . Скоро в моих историях : «крошка моя я по тебе скучаю 💃🏼» . . . . . . #8мартаподарок#подарочки#приятности#подарокотмужа#люблюбесконечно#спасиболюбимый#рукивверх#ясчастлива#красноярск#крск#хакасия#абакан#саяногорск#яживувкрасноярске#маникюркрасноярск#тюльпаны#приятности
Публикация от 💠Ольга Агеева 8-913-054-37-04 (@olchik_ageeva) Мар 7, 2018 в 9:11 PST
И напоследок — трогательное признание от дочек. Всплакнем?
Когда ты мама 3-х дочерей❤️. ... Утром полчаса меня не выпускали из комнаты, готовили праздничный стол. Из чего могли. Достали, привезённый из Европы хамон, поставили конфеты, которые вчера принесла подруга, разрезали яблоко и наполнили кружки кипятком, там уж кому что нравится... чай зелёный, чёрный, красный... ... Первое восьмое марта, когда я почувствовала — девочки выросли, по крайней мере старшая, которая все и организовала. Да с такой заботой, таким трепетом, вниманием к деталям. Единственное упущение, говорит Соня, хотела прилепить к стулу картонную корону 👑, но не успела. Ну и ладно. Здесь главное само видение ситуации 😆🙌🏼. ... С праздником мои дорогие девочки, девушки, женщины! Всех благ! 💐💐💐
Публикация от 🗽ОЛЕСЯ ДОБРЫНИНА (@olesya_dobrynina_) Мар 7, 2018 в 5:45 PST
Похоже, котик тоже ждал цветочков?
Хозяин съел мороженку и не поделился с котиком. #cat #кот #обиделся #мороженое
Публикация от Константин Богданов (@hatetochosenickname) Мар 7, 2018 в 9:25 PST
С праздником, дорогие женщины!