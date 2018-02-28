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«Универсиада со вкусом»: как «Краскон» производит конфеты и шоколад с символикой Студенческих игр
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«Универсиада со вкусом»: как «Краскон» производит конфеты и шоколад с символикой Студенческих игр

28.02.2018
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Продукция «Краскона» с символикой Зимней универсиады-2019
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Компания «Краскон» не требует лишнего представления. Уже более полувека она производит кондитерскую продукцию, известную на весь край. Сейчас в составе фабрики четыре цеха, три из которых специализируются на производстве самых разных лакомств: шоколадных конфет, зефира, ириса, мармелада, карамели, драже, вафель.

В ассортименте компании 180 наименований кондитерских изделий, при этом «Краскон» регулярно обновляет линейку. Последние из новинок компании имеют особый статус лицензионной продукции, выпускаемой с официальной символикой Зимней универсиады-2019. «Краскон» стал одним из лицензиатов Студенческих игр в Красноярске в прошлом году. В линейке продукции с символикой наборы самых лучших шоколадных конфет, вафельные конфеты «Красконовские» и натуральный темный шоколад в плитках.

Так работает линия для отливки типа «Ваншот». Она предназначена для производства плиточного шоколада и шоколадных конфет с начинкой и без
После отливки продукция остужается, а затем с линии выходят идеально ровные блестящие плитки темного шоколада весом ровно 100 грамм
Эти конфеты — новинка «Краскона» специально для выпуска в упаковке с символикой Зимней универсиады-2019. Между двух вафельных слоев вкуснейшее шоколадное пролине с фундуком
Далее конфеты покрываются шоколадной глазурью
Каждая новинка в «Красконе» проходит два этапа дегустации: внутренний и внешний
Уже готовые конфеты собираются в ящики и отправляются к фасовщикам для упаковки.

Найти в магазинах конфеты и шоколад с символикой Зимней универсиады-2019 можно уже сейчас, но пока партии новинок небольшие. На фабрике «Краскон» соблюдается строгое правило: производить исключительно по потребности, а не впрок. Так продукция не залеживается на складах и продается в самом свежем виде.

В цехе упаковки готовых сладостей. Для каждого вида кондитерских изделий — своё упаковочное и заверточное оборудование
Так выглядит линия для упаковки плиточного шоколада. Кстати, отличить свежий натуральный шоколад можно по характерной для него хрупкости и звонкому звуку, с которым разламывается плитка
Стопка оберток исчезает очень быстро — машина своё дело знает
Полностью готовые к продаже плитки
Здесь упаковываются в прозрачную плёнку наборы конфет. Перед этим конфеты фасуются в коробки вручную.

«Мы постоянно контролируем остатки на складах и изготавливаем продукцию по мере потребности. Никогда не делаем великих запасов и не гонимся за большими сроками годности. Как и положено по ГОСТу, срок годности нашего шоколада всего шесть месяцев, а набора конфет с кремовыми наполнителями — три месяца», — рассказала главный технолог АО «Краскон» Надежда Гуменко.

В наборе конфет с символикой Зимней универсиады-2019 настоящие кондитерские шедевры: фирменная конфета «Крестовый король» с начинкой в виде пралиновой массы с добавлением изюма; тесоро с кремовой начинкой с натуральным кофе; тесора «Жгучий шоколад» с натуральным черным перцем
В планах «Краскона» выпускать к Студенческим играм шоколадные медали с изображением видов спорта. Упаковка для них сейчас в разработке
«Краскон» — крупнейший производитель кондитерских и макаронных изделий в Красноярском крае. Компания одерживала победу в конкурсе «100 лучших товаров России» и конкурсе «Лучший продовольственный товар в Красноярском крае»
Поиск лицензиатов, между тем, продолжается. Как рассказала заместитель генерального директора Зимней универсиады-2019 Татьяна Фоминцева, условия конкурса для желающих вступить в ряды лицензиатов есть на официальном сайте Студенческих игр.

На сегодняшний день, кроме «Краскона», еще 26 российских компаний стали обладателями сертификатов лицензиата Зимней универсиады-2019. Купить продукцию компаний можно уже сейчас через интернет-магазин на официальном сайте Студенческих игр. Также ссувениры будут продаваться на тестовых соревнованиях, которые пройдут с 4 по 10 марта в Фанпарке «Бобровый лог». Основной этап продаж придется на сами Студенческие игры в марте 2019 года.

«Уже 27 российских компаний стали обладателями сертификатов лицензиата Зимней универсиады-2019 и вошли в список производителей, которые могут выпускать официальную продукцию с символикой Студенческих игр. Сейчас продолжается прием заявок на вступление в ряды лицензиатов. На официальном сайте Зимней универсиады-2019 можно найти подробную информацию об условиях конкурса, список категорий товаров, по которым предполагается выпуск брендированной продукции, а также перечень действующих лицензиатов Студенческих игр», — рассказала заместитель генерального директора Зимней универсиады-2019 Татьяна Фоминцева.

Интернет-газета Newslab.ru, фотографии Алины Ковригиной

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