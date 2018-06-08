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«Городу на пользу»: как «Зеленая дружина СГК» меняет Красноярск к лучшему

«Городу на пользу»: как «Зеленая дружина СГК» меняет Красноярск к лучшему

Интернет-газета Newslab.ru
08.06.2018
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Фото: пресс-служба СГК

Экомарафон «Зеленой дружины СГК» стартовал в Красноярске 23 мая. Первая акция прошла в жилом массиве на ул. Юности, 2: там появились березы и сирень. Еще две сотни молодых акаций украсили сквер Тепла и света на ул. Семафорной. Ученики школы № 4 по ул. Горького посадили во дворе клены (своё дерево для каждого класса). Посадки прошли в Парке Жизни рядом с Краевым онкологическим диспансером:

Также березы и акации высадили в сквере Железнодорожного района у дома на ул. Республики, 49. Местные жители вышли на посадки целыми семьями. По их словам, они готовы следить за сквером и рады, что проблема нелегальных парковок и вечной пыли будет решена.

Как отметил глава администрации Железнодорожного района города Красноярска Юрий Савчук, в 2019 году району исполняется 40 лет. «Хочется, чтобы жители ухаживали за этими деревьями. Мы не будем работать в одностороннем порядке, только вместе — население, бизнес и власть — мы можем что-то изменить в этом городе», — уточнил спикер.
Фото: пресс-служба СГК
Жители прилегающих к скверу на ул. Республики, 49 домов страдают из-за шума, автомобильной пыли и парковок прямо на газонах. Зеленые насаждения — акации и молодые березы — станут защитной живой изгородью.
Фото: пресс-служба СГК
С 2015 года «Зеленая дружина» в Красноярске высадила более 3 тысяч деревьев и кустарников.
Фото: пресс-служба СГК

Деревья высаживали и во дворах многоквартирных домов под управлением УК «ЖСК». Зеленый десант высадился в 33 дворах Ленинского, Кировского, Свердловского, Октябрьского, Центрального и Железнодорожного районов. Жители вместе с сотрудниками управляющей компании и дружинниками озеленили дворы сотнями деревьев и кустарников. Высадки продолжатся в осенний период, а всего за сезон «Зелёная дружина СГК» планирует высадить около 800 деревьев.

«Озеленение — важный элемент городской инфраструктуры, это не только приятно глазу, но и важно для создания правильной экологической обстановки. Зеленые насаждения улучшают микроклимат города, снижают запыленность и загазованность воздуха, уменьшают уровень шума. Для примера, дерево средней величины за 24 часа восстанавливает столько кислорода, сколько необходимо для дыхания трёх человек. Приятно видеть, что к нам присоединилось столько жителей дома — это гарантия того, что сквер будет жить и за ним будут ухаживать», — рассказал Олег Бубновский, директор Красноярской ТЭЦ-2 СГК.

Места для высаживания деревьев выбираются совместно с администрациями города и районов. В городе много подземных коммуникаций — важно не повредить их и дать прижиться деревьям.
Фото: пресс-служба СГК
Энергетики регулярно участвуют в акциях дружинников: «Необходимо регулярно заниматься озеленением города. Мы все здесь живем и дышим этим воздухом, поэтому будем рады, если нашему примеру последуют другие. Большое спасибо жителям дома, которые пришли и активно участвуют в высадке. Когда человек сам посадит дерево, он будет его беречь и учить такому отношению к природе детей и внуков» — отметил директор Красноярской теплотранспортной компании группы СГК Сергей Иванов.
Фото: пресс-служба СГК
Сотрудники УК «ЖСК» вместе с жителями и активистами «Зеленой дружины СГК» украсили придомовые территории яблонями, березами, елями, лиственницами, серебристыми тополями, кленами, рябиной, сиренью, акацией.
Фото: пресс-служба СГК
На помощь общественникам пришли энергетики Красноярской тепотранспортной компании и жители окрестных домов. Сообща они высадили молодые берёзы и кусты сирени в зеленой зоне жилого массива на ул. Юности.
Фото: пресс-служба СГК

Еще одним событием в календаре «Зелёной дружины СГК» стала отправка рекордной партии использованных батареек на челябинское перерабатывающее предприятие. Проект «Батарейка» уже третий год работает в Красноярске. В сети магазинов «Эльсити», «Леруа Мерлен», парке флоры и фауны «Роев ручей» и других точках установлены специальные контейнеры, куда любой горожанин может сбросить бесполезные гальванические элементы, которые нельзя выбрасывать с бытовыми отходами.

29 мая «Зелёная дружина СГК» отправила рекордную партию использованных батареек — более двух тонн. А с момента создания проекта — более 12 тонн.
Фото: пресс-служба СГК
Опасный мусор собирают в контейнеры, а затем отправляют в Челябинск, на единственный в России завод по переработке бытовых батареек и аккумуляторов «Мегаполисресурс».
Фото: пресс-служба СГК
«Формируется культура раздельного избавления от мусора. И это очень важно. Ведь использованные аккумуляторы утилизировать вместе с бытовыми отходами ни в коем случае нельзя. О высокой токсичности батареек предупреждают сами их производители — специальной маркировкой», — сообщил руководитель организации «Зелёная дружина СГК» Артём Речицкий.
Фото: пресс-служба СГК

Перечисленные добрые дела не последние в списке «Зелёной дружины СГК». Третьим слагаемым стал масштабный сбор макулатуры. За две недели жители пяти районов Красноярска вместе с управляющей компанией «Жилищные системы Красноярска» и активистами собрали 2185 кг бумажных отходов.

Подшивки старых журналов, оставшиеся от переезда коробки, пожелтевшие страницы тетрадей — на антресолях красноярцы хранят тонны ненужного.
Фото: пресс-служба СГК
В течение рабочей недели жители приносили старые газеты, картон, бумагу и оставляли в дирекциях бесплатно. Тем, кто приезжал сдавать бумажные отходы в субботу, платили по 4 рубля за каждый килограмм.
Фото: пресс-служба СГК
Избавиться от бумажных отходов могут все желающие, вне зависимости от того, какая управляющая компания обслуживает ваш дом.
Фото: пресс-служба СГК

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Опасный мусор: как правильно утилизировать отходы в Красноярске
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Красноярцы еще могут успеть сдать ненужные журналы, газеты, и коробки. Макулатуру до 9 июня включительно принимают в районных дирекциях УК «ЖСК» по адресам: ул. Семафорная, 193 (дирекция по Свердловскому району), с 10:00 до 12:00; ул. Воронова, 39/1 (дирекция по Советскому району) с 13:00 до 15:00.

Делать Красноярск чище, а мир своей квартиры, офиса или дома — лучше, гораздо проще, чем кажется. Начните с малого — правильно утилизируйте отходы и не бросайте мусор мимо урны, а желающие могут присоединиться к «Зеленой дружине» и принять участие в дальнейших экологических акциях. Для этого необходимо вступить в группу «Вконтакте» и следить за новостями!

Интернет-газета Newslab.ru

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