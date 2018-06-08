«Городу на пользу»: как «Зеленая дружина СГК» меняет Красноярск к лучшему

«Зелёная дружина СГК» завершает сезон вечерне-летних экологических марафонов. Новые деревья во красноярских дворах и скверах, сбор макулатуры и отправка опасных отходов на перерабатывающие предприятия — Newslab.ru вспоминает ключевые события и делится вдохновляющими фотографиями.

Экомарафон «Зеленой дружины СГК» стартовал в Красноярске 23 мая. Первая акция прошла в жилом массиве на ул. Юности, 2: там появились березы и сирень. Еще две сотни молодых акаций украсили сквер Тепла и света на ул. Семафорной. Ученики школы № 4 по ул. Горького посадили во дворе клены (своё дерево для каждого класса). Посадки прошли в Парке Жизни рядом с Краевым онкологическим диспансером:



Также березы и акации высадили в сквере Железнодорожного района у дома на ул. Республики, 49. Местные жители вышли на посадки целыми семьями. По их словам, они готовы следить за сквером и рады, что проблема нелегальных парковок и вечной пыли будет решена.

Деревья высаживали и во дворах многоквартирных домов под управлением УК «ЖСК». Зеленый десант высадился в 33 дворах Ленинского, Кировского, Свердловского, Октябрьского, Центрального и Железнодорожного районов. Жители вместе с сотрудниками управляющей компании и дружинниками озеленили дворы сотнями деревьев и кустарников. Высадки продолжатся в осенний период, а всего за сезон «Зелёная дружина СГК» планирует высадить около 800 деревьев.



«Озеленение — важный элемент городской инфраструктуры, это не только приятно глазу, но и важно для создания правильной экологической обстановки. Зеленые насаждения улучшают микроклимат города, снижают запыленность и загазованность воздуха, уменьшают уровень шума. Для примера, дерево средней величины за 24 часа восстанавливает столько кислорода, сколько необходимо для дыхания трёх человек. Приятно видеть, что к нам присоединилось столько жителей дома — это гарантия того, что сквер будет жить и за ним будут ухаживать», — рассказал Олег Бубновский, директор Красноярской ТЭЦ-2 СГК.

Еще одним событием в календаре «Зелёной дружины СГК» стала отправка рекордной партии использованных батареек на челябинское перерабатывающее предприятие. Проект «Батарейка» уже третий год работает в Красноярске. В сети магазинов «Эльсити», «Леруа Мерлен», парке флоры и фауны «Роев ручей» и других точках установлены специальные контейнеры, куда любой горожанин может сбросить бесполезные гальванические элементы, которые нельзя выбрасывать с бытовыми отходами.

Перечисленные добрые дела не последние в списке «Зелёной дружины СГК». Третьим слагаемым стал масштабный сбор макулатуры. За две недели жители пяти районов Красноярска вместе с управляющей компанией «Жилищные системы Красноярска» и активистами собрали 2185 кг бумажных отходов.

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Красноярцы еще могут успеть сдать ненужные журналы, газеты, и коробки. Макулатуру до 9 июня включительно принимают в районных дирекциях УК «ЖСК» по адресам: ул. Семафорная, 193 (дирекция по Свердловскому району), с 10:00 до 12:00; ул. Воронова, 39/1 (дирекция по Советскому району) с 13:00 до 15:00.

Делать Красноярск чище, а мир своей квартиры, офиса или дома — лучше, гораздо проще, чем кажется. Начните с малого — правильно утилизируйте отходы и не бросайте мусор мимо урны, а желающие могут присоединиться к «Зеленой дружине» и принять участие в дальнейших экологических акциях. Для этого необходимо вступить в группу «Вконтакте» и следить за новостями!

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