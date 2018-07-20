Яхты, зэки и вечная мерзлота: как строился и выживал Норильск

Норильск, наверное, мог появиться только в XX веке и только в Советской России. Чтобы построить на вечной мерзлоте, за Полярным кругом, не просто поселок вахтовиков, а целое подражание Ленинграду (с площадями и дворцами!), нужно было иметь нечто большее, чем одно желание осваивать недра. О том, как строился уникальный город, на днях отметивший своё 65-летие — смотрите и читайте в фотоподборке Newslab.ru.

«Станок Норильское» появился на российских картах в 1884 году, но о масштабах здешних месторождений тогда еще не догадывались. Геологи целенаправленно пришли сюда лишь в 1920 году — это была экспедиция под руководством Николая Урванцева, искавшая на Таймыре уголь и руду. Сделав открытие медно-никелевого месторождения на территории нынешнего Норильска, геологи решили зимовать и возвели бревенчатый домик. Построенный в 1921 году, он сохранился по сей день, однако с места «нулевого пикета» его перевезли в центр города и основали там музей, посвященный экспедиции Урванцева.

В 1930-е годы, после решения осваивать заполярные месторождения, был создан Норильлаг с десятками отделений и пунктов. В 1935 году развернулось строительство горно-металлургического комбината, на котором главным образом и трудились заключенные — к 1939 году их численность доходила до 20 тыс. человек. Тогда же Норильск получил статус рабочего поселка.

Сначала был построен Аварийный поселок — теперь это старая часть Норильска. Первый благоустроенный многоквартирный дом появился в 1942 году. Через четыре года в Норильске было уже 100 тыс. кв. м жилья, работали четыре клуба и театр, три детсада, две школы, семь лечебных учреждений, три столовых, две библиотеки, техникум, две общественные бани, парикмахерские, прачечная, фотостудия и стадион.

Еще в 1940 году приступили к разработке генплана будущего города. С этого времени и по 1973 год ведущим архитектором Норильска по жилищному и гражданскому строительству, а затем главным архитектором проекта города был Витольд Непокойчицкий. Он приехал из Ленинграда по приглашению руководителя строительства металлургического комбината Авраамия Завенягина.

Вместе с Непокойчицким над архитектурой Норильска в 1940-е — 1950-е годы работало немало других ленинградских архитекторов, которые старались придать молодому городу знакомые черты, свойственные еще и царившему тогда сталинскому неоклассицизму.

В 1953 году Норильск официально стал городом. К этому времени он преобразился: на улицах появились газоны и первые фонари, открылись научно-техническая библиотека, кинотеатр «Родина», первые рестораны. Население Норильска составляло тогда 77 тыс. человек, при том что 68 тыс. из них были заключенными Норильлага.

«1952 год. Гости Норильска восхищаются архитектурным обликом новый домов: „как в Ленинграде“, говорят они, — писал в своей книге коренной норильчанин Владислав Толстов. — На центральной площади открывается универмаг, один из самых фешенебельных по тем временам торговых центров в стране».

Только в 1956 году Норильлаг был ликвидирован. По оценкам специалистов, через него прошли до 500 тыс. человек. Большинство выживших узников стали уезжать в родные места, а вместо них в заполярный город потянулись комсомольцы. Благодаря ним к началу 60-х население города перевалило 100-тысячный рубеж.

Это вызвало всплеск жилищного строительства. В 1960-е годы в архитектуру города пришла лишенная торжественности типовая застройка, однако дома в Заполярном городе все же имели большое отличие — из-за вечной мерзлоты многоэтажки строили на сваях. Автором этого способа был инженер-строитель Михаил Ким, один из бывших заключённых Норильлага, который изучал свойства вечной мерзлоты ещё с 30-х годов. Благодаря его разработкам жилищное строительство в Норильске в начале 1960-х приобрело широкие масштабы.

Для борьбы с ветром норильские кварталы строили замкнутым контуром, компактно, с минимальным числом площадей и узкими разрывами между домами. Благодаря этому получалось защищать дворы от ветра и снежных заносов.

В 1966 году на Гвардейской площади Норильска установили камень с надписью: «Здесь будет сооружён обелиск, всегда напоминающий о подвиге норильчан, покоривших тундру, создавших наш город и комбинат». До обелиска дело так и не дошло, но камень остался и сам стал памятником своей эпохе.

На днях Норильск отметил 65-летие. Мы от души поздравляем этот северный город с праздником и желаем ему процветания, тепла и счастья!

Интернет-газета Newslab.ru

По материалам: электронной энциклопедии Красноярского края, сайта администрации Норилька, журналов «Сибирский форум. Интеллектуальный диалог» (июнь 2010 года), «Архитектурный вестник» (2007 год, № 6), издания «„Норильский никель“: Эпоха, города, люди» (2015), блогов severok1979.livejournal.com, norillag.livejournal.com.