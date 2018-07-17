Три дня праздника: как Норильск отмечал 65-летие

Норильск — город, известный на весь мир. Удивительная история, природные богатства и, конечно, сильные духом местные жители — вот три главных составляющих славы Норильска. В этом году город, подобных которому больше не найти, отметил 65-летие.

Празднование юбилея продолжалось три дня. Торжественные, развлекательные и спортивные мероприятия проходили во всех районах города. Старт празднику дала церемония награждения норильчан, внесших особый вклад в развитие города. Награды вручили представители органов власти, глава Норильска и директор Заполярного филиала «Норникеля».

Слова поздравления норильчанам от президента компании «Норникель» Владимира Потанина зачитал вице-президент по взаимодействию с органами власти и управления Владислав Гасумянов:

«Благодаря усилиям компании и города Норильск стал не просто промышленным центром, а центром культурной жизни, современного искусства, больших спортивных соревнований, опорным центром развития российской Арктики. В Норильске живут талантливые люди. И это главная ценность для города и „Норникеля“. Спасибо вам за труд, за надёжность и за поддержку наших начинаний. С праздником!»

С поздравлением от председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко выступил член Совета Федерации Валерий Семёнов: «Именно норильчане своим самоотверженным трудом и достижениями в сфере культуры, спорта, науки, прославляют родной город, делают его одним из самых стабильных и экономически развитых городов Российской Федерации. В этот праздничный день желаю всем здоровья, благополучия, успехов в труде, уверенности в завтрашнем дне. Городу Норильску — дальнейшего развития, процветания на благо всей страны».

В первый день также состоялась церемония гашения почтовой карточки. Специальная филателистическая продукция с изображением Норильска выпущена Почтой России ограниченным тиражом специально к 65-летию города. Одну из карточек после церемонии глава Норильска Ринат Ахметчин передал на хранение в музей.

В субботу самым ярким мероприятием стало шествие горожан. Норильчане объединились в колонны, каждая из которых была оформлена в соответствии с определенной эпохой истории. На протяжении всего дня на главной улице города работало несколько интерактивных площадок, которые также были посвящены различным временным периодам.

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На участке Ленинского проспекта от площади Гвардейской до Октябрьской разместилась выставка производственной техники компании «Норникель»: рудничная техника и спецмашины различных служб, аварийно-спасательный автомобиль газоспасательной службы, пожарная насосная станция, рукавный автомобиль от управления пожарной безопасности.

Днем на стадионе «Заполярник» прошло силовое шоу, соревнования по бочче и стриболу, а вечером там же для норильчан выступили Сборная Камызякского края по КВН, певицы Слава и Бьянка, группы «Браво» и «Чиж Ко». Послушать приезжих исполнителей пришло почти 8 тысяч человек.

На берегу озера Долгое работала экоплощадка «Северный оазис» с фотозоной, искусственными пальмами и пляжными лежаками. Здесь же прошло барбекю-шоу. Для детей в праздничные дни в молодежной центре работал «Город детства — Город мастеров». Интерактивную площадку открыли артисты из Москвы — клоун-группа «Чудаки». Они представили спектакли «Бал насекомых» и «Цирк чудаков». Для юных норильчан были организованы различные мастер-классы и большой лабиринт «Картоника».

В воскресенье, 15 июля, приезжие артисты поздравляли жителей Талнаха и Кайеркана. В Центральном районе на стадионе «Заполярник» под открытым небом более трех часов шел показ советских мультфильмов, организованный кинотеатром «Родина». Музей Норильска провел квесты, посвященные истории города. На Комсомольской площади были организованы конкурсные и концертные программы. Завершился вечер танцами.

Интернет-газета Newslab.ru,

фотографии предоставлены пресс-службой администрации Норильска