«Успеть бы к сезону дождей»: как ремонтируют проспект Мира

Уже месяц многострадальный проспект Мира в Красноярске чистят от следов прошлогоднего ремонта. Мы решили прогуляться по нему и посмотреть, как сейчас выглядит главная улица города, и есть ли у неё шанс стать «картинкой» до того, как выпадет снег.

Доступность, комфорт и эстетику пообещали красноярцам на проспекте Мира уже этой осенью и приступили к ремонту. Подрядчику сразу поставили условие — выполнять работы не так, как это было летом 2017-го: без грязи, разбросанных стройматериалов и мусора. Новый «кафтан» (если помните, так мэр Сергей Ерёмин называет брусчатку) для проспекта Мира заказали аж в Новороссийске.

Брусчатка, на секундочку, четырёх типов (тактильная — для маломобильных, транзитная — на основной тротуар, фасадная — возле зданий, и техническая — вдоль дороги). Новую тротуарную плитку начали укладывать на проспекте от улицы Обороны до улицы Горького пару недель назад в начале июля. А вот как это выглядит сегодня:

Весь проспект Мира длиной чуть больше 3 километров можно пройти меньше чем за час. Но сейчас не всё так просто. Разобранные тротуары встречаются каждые 100 метров. Тут не всегда можно встретить рабочих, которые сразу укладывают новую брусчатку или хотя бы готовят поверхность к работам:

Вдоль дороги устанавливают новое освещение, антивандальные светофоры (целых 195 штук), заборчиков пока не видно, возможно, они и не появятся — Сергей Ерёмин пообещал это московскому блогеру-эксперту Илье Варламову. Попутно на улице перекрашивают дома по недавно разработанному «дизайн-коду» Красноярска:

Ерёмин неоднократно говорил, что проспект Мира — это «ДНК города, которая пока хромает». До конца сентября (сезон дождей) её хотят выправить, и потом уже применять успешные решения на остальных улицах.

Кстати, несмотря на то, что еще в феврале мэр говорил о необходимости вернуть на Мира парковочные карманы, в нынешнем ремонте для них места не нашлось. Катитесь дальше по проспекту, товарищи автолюбители, парковаться на нем по-прежнему негде...

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Все бы ничего, но в этом году Красноярск решил два раза отпраздновать свой 390-летний юбилей. Первая часть длилась половину июня, вторая запланирована на 25 августа.

До этой даты мэрия планировала навести порядок на проспекте Мира и других улицах в центре, которые сейчас ремонтируют, но 26 июля вице-мэр Владислав Логинов заявил журналистом, что чуда не произойдет. Тротуарную плитку долго везут через всю страну, поэтому доделывать ремонт придётся после праздника.

Когда закончится ремонт, на улице обещают установить стильные деревянные скамейки и новые урны, которых порой так не хватает. А вместо праздничной иллюминации на проспекте Мира будут подсвечиваться разными цветами фасады 18 домов. Сказка, не иначе.

В прошлом году ремонт проспекта Мира изрядно испортил красноярцам настроение (а кому-то и не одну пару туфель) на всё лето и половину осени. Хочется верить, что это была поучительная история. А пока держим кулачки, чтобы ни дождь, ни медлительный подрядчик, ни предательская брусчатка не помешали на этот раз сделать красиво и в срок.

Анастасия Щепетова специально для интернет-газеты Newslab.ru