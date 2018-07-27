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«Успеть бы к сезону дождей»: как ремонтируют проспект Мира

«Успеть бы к сезону дождей»: как ремонтируют проспект Мира

Интернет-газета Newslab.ru
27.07.2018
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Доступность, комфорт и эстетику пообещали красноярцам на проспекте Мира уже этой осенью и приступили к ремонту. Подрядчику сразу поставили условие — выполнять работы не так, как это было летом 2017-го: без грязи, разбросанных стройматериалов и мусора. Новый «кафтан» (если помните, так мэр Сергей Ерёмин называет брусчатку) для проспекта Мира заказали аж в Новороссийске.

Брусчатка, на секундочку, четырёх типов (тактильная — для маломобильных, транзитная — на основной тротуар, фасадная — возле зданий, и техническая — вдоль дороги). Новую тротуарную плитку начали укладывать на проспекте от улицы Обороны до улицы Горького пару недель назад в начале июля. А вот как это выглядит сегодня:

Здесь начали укладывать брусчатку в начале июля. Новый тротуар появился возле здания на Мира, 132, но не до конца
Везде лежат следы ремонта
Новый вид только начал прорисовываться
Через дорогу идёт ремонт с такими же темпами
Кто говорил, что в Красноярске не хватает пляжей? Вот вам и отличный песочек напротив Мира, 115. Для пешеходов не оставили ни одной тропинки, всё разобрали, рабочих тут пока нет
Зато чуть дальше есть вот такой островок
Говорят, что брусчатку разбирают по ночам, а укладывают днём и вечером. На часах 19:00, ничего не происходит

Весь проспект Мира длиной чуть больше 3 километров можно пройти меньше чем за час. Но сейчас не всё так просто. Разобранные тротуары встречаются каждые 100 метров. Тут не всегда можно встретить рабочих, которые сразу укладывают новую брусчатку или хотя бы готовят поверхность к работам:

Пока разобрали большую часть тротуара на проспекте Мира, 128, люди ходят вдоль дороги по узкой тропе. Позже на этом участке уложат техническую плитку
На Мира, 109 вскрыли пятачок брусчатки, чтобы отремонтировать инженерные коммуникации
Ни предупреждений, ни оградительных лент перед ямой нет
После ремонта везде на тротуарах появятся понижения перед пешеходными переходами для маломобильных
Зато чуть дальше на проспекте Мира, 105 люди уже вовсю тестируют новую плитку, не дожидаясь, пока рабочие дойдут до конца перекрёстка

Вдоль дороги устанавливают новое освещение, антивандальные светофоры (целых 195 штук), заборчиков пока не видно, возможно, они и не появятся — Сергей Ерёмин пообещал это московскому блогеру-эксперту Илье Варламову. Попутно на улице перекрашивают дома по недавно разработанному «дизайн-коду» Красноярска:

Красота не только страшная, но и опасная сила, оказывается. На проспекте Мира, 107а ремонтируют фасад. Интересно, каким он станет, серым или коричневым?
В районе здания на проспекте Мира, 99 брусчатка не дождалась рабочих и демонтировалась самопроизвольно
Зато мимо площади Революции ходить сейчас одно удовольствие, если...
...не поворачивать голову вправо. Граница благоустройства выглядит именно так
Найдены все бригады сразу. Уже который день они меняют дорожки возле голубых елей Правительства
Пока упаковки новой брусчатки загромоздили большую часть тротуаров
Остановка «Площадь Революции» осталась на прежнем месте
Днем тут вот такая строительная инсталляция

Ерёмин неоднократно говорил, что проспект Мира — это «ДНК города, которая пока хромает». До конца сентября (сезон дождей) её хотят выправить, и потом уже применять успешные решения на остальных улицах.

Кстати, несмотря на то, что еще в феврале мэр говорил о необходимости вернуть на Мира парковочные карманы, в нынешнем ремонте для них места не нашлось. Катитесь дальше по проспекту, товарищи автолюбители, парковаться на нем по-прежнему негде...

А теперь немного отголосков прошлого: напротив «Читай-города» (проспект Мира, 102а) земля по-прежнему уходит из под ног
Возле «Детского мира». Без комментариев.
Этот люк несколько дней был открыт. Сейчас вот очень даже закрыт. До 30 сентября вроде как должна нормальная крышка появиться
Пока идёт ремонт, тротуары не часто подметают (остановка «Театр Пушкина»)
Найди на фото новый светофор
Эта лужа возле Мира, 52 тут после каждого дождя. Надеемся на новый асфальт
Дорожка от тактильной плитки. Старую, которая всех шокировала в прошлом году, вытащили, новую пока решили не укладывать
Дорогу до «Дома семейных торжеств» на Мира, 24г недавно начали обновлять. Вы видите эту волну? Это не оптический обман, скоро поплывём

Проспект Мира в цифрах
На ремонт потратят: 307 млн рублей
Он закончится: 30 сентября
Брусчатку везут в Красноярск за 4000 км
Тротуары укладывают: 10 бригад рабочих

Все бы ничего, но в этом году Красноярск решил два раза отпраздновать свой 390-летний юбилей. Первая часть длилась половину июня, вторая запланирована на 25 августа.

До этой даты мэрия планировала навести порядок на проспекте Мира и других улицах в центре, которые сейчас ремонтируют, но 26 июля вице-мэр Владислав Логинов заявил журналистом, что чуда не произойдет. Тротуарную плитку долго везут через всю страну, поэтому доделывать ремонт придётся после праздника.

Когда закончится ремонт, на улице обещают установить стильные деревянные скамейки и новые урны, которых порой так не хватает. А вместо праздничной иллюминации на проспекте Мира будут подсвечиваться разными цветами фасады 18 домов. Сказка, не иначе.

В прошлом году ремонт проспекта Мира изрядно испортил красноярцам настроение (а кому-то и не одну пару туфель) на всё лето и половину осени. Хочется верить, что это была поучительная история. А пока держим кулачки, чтобы ни дождь, ни медлительный подрядчик, ни предательская брусчатка не помешали на этот раз сделать красиво и в срок.

Анастасия Щепетова специально для интернет-газеты Newslab.ru

Логинов Владислав Анатольевич
Логинов Владислав Анатольевич
Первый заместитель главы Красноярска

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