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Закаты в сене, шашлындос и вечеринки дача-стайл: репортаж из загородных соцсетей красноярцев

Закаты в сене, шашлындос и вечеринки дача-стайл: репортаж из загородных соцсетей красноярцев

Интернет-газета Newslab.ru
16.08.2018
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Вы говорите «дача», мы говорим «шашлык». Это уже неотделимые понятия. Люди просто разбились на два лагеря — кто-то за гриль, а кто-то всё-таки за мясо на шампурах. В комментариях часто лишь «мммм» (это когда вкусно-превкусно), а больше и не добавишь.

Вкусняшка 😋

Публикация от Кристина Лунева (@luneva_kristina) 11 Авг 2018 в 11:01 PDT

Кто там решил, что мужчины лучшие повара? Наверное, на экзамене нужно было готовить мясо на углях.

🍗🍻🙌😁

Публикация от Кристина Малиновская (@malinovskaia5565) 2 Авг 2018 в 8:19 PDT

Пока сильный пол готовит, прекрасные дамы не теряют времени. Водные процедуры подъехали. Бассейн на участке вообще шикарное везение. Плюхнулся «бомбочкой» и лежишь себе, малину просишь подносить.

Кстати, о ягодках, что там по урожаю? Хвастаемся!

Ну, не серьёзно, где помидоры? Подоспели, правда, ещё зелёные

Отсутствие телевизора на даче ещё можно пережить, но вот сотовая связь — это святое. Такие кадры мир должен видеть незамедлительно!

Утром покос, днём фотосессия

Хей-йоу! Это дача-стайл. Для вечеринки подойдёт любой наряд, который можно отыскать в сундуках на фазенде.

Без слов💔 #ам3в

Публикация от Zabaluewa Valeria💗🐷 (@v_zabaluewa) 8 Июл 2018 в 8:13 PDT

Мальчики тем временем все сорняки скосили

На даче 🏡

Публикация от 👤 Сергей Смоляный (@ssmolyanyy) 14 Июл 2018 в 6:16 PDT

Вот такие дачные гонки устраивает молодёжь. Хочется верить, что в тележке возили не удобрения...

дачные девчули

Публикация от 🐱 (@melliflus_) 12 Авг 2018 в 2:46 PDT

Это очень популярное занятие, поверьте

Романтику заказывали? На природе самые чуткие вечера...

Сегодня мы решили отойти от своей привычки встречать воскресный рассвет и решили встретить субботний закат 🌅 . . . Мы открыли новое и ранее не исхожее место: не далеко от города, легко добираться. Место, где открывается потрясающий вид на пригород и откуда видно заходящее солнце. Но самое главное! Там совсем нет людей и можно помолчать в тишине или негромко переговариваться, чтобы не нарушать красоту момента 😍

Публикация от MashaFedotova (@maffkas) 4 Авг 2018 в 1:45 PDT

Искры летят от любви ... и костра

Моя любовь❤️

Публикация от @ er_nastya124 11 Авг 2018 в 11:13 PDT

Кажется, мы о ком-то забыли.. Ну, конечно! Цветы жизни

И просто цветы

#naturelover 🌸

Публикация от Aηαѕтαѕιуα Vlα∂ιмιяσνηα ♠️ (@fefelova_anastasiya) 14 Авг 2018 в 5:56 PDT

Напоследок добавим милого котика для хайпа. Прелесть ведь!

Не теряйте времени даром, бегом в магазин за мешком угля. И не забудьте прихватить крем для загара (август непредсказуемый). Впереди две недели до осени, а значит ещё много дачных историй.

С деревенским приветом, ваш Newslab.ru

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