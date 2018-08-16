Закаты в сене, шашлындос и вечеринки дача-стайл: репортаж из загородных соцсетей красноярцев

Вы говорите «дача», мы говорим «шашлык». Это уже неотделимые понятия. Люди просто разбились на два лагеря — кто-то за гриль, а кто-то всё-таки за мясо на шампурах. В комментариях часто лишь «мммм» (это когда вкусно-превкусно), а больше и не добавишь.
Публикация от Кристина Лунева (@luneva_kristina) 11 Авг 2018 в 11:01 PDT
Кто там решил, что мужчины лучшие повара? Наверное, на экзамене нужно было готовить мясо на углях.
Публикация от Кристина Малиновская (@malinovskaia5565) 2 Авг 2018 в 8:19 PDT
Пока сильный пол готовит, прекрасные дамы не теряют времени. Водные процедуры подъехали. Бассейн на участке вообще шикарное везение. Плюхнулся «бомбочкой» и лежишь себе, малину просишь подносить.
Кстати, о ягодках, что там по урожаю? Хвастаемся!
🍒Краски лета🍒 #нашелето👪#лето2018 #дача#свежийвоздух🍃#ягода
Публикация от ❤️Алина Пытько❤️ (@alinatitovskaya1) 13 Авг 2018 в 1:22 PDT
Ну, не серьёзно, где помидоры? Подоспели, правда, ещё зелёные
Наш урожай сегодня, почему то не вошла ещё корзиночка с малиной.
Публикация от Леханова Анна (@lekhanova_a) 8 Авг 2018 в 8:19 PDT
Отсутствие телевизора на даче ещё можно пережить, но вот сотовая связь — это святое. Такие кадры мир должен видеть незамедлительно!
Публикация от Лилия (@tolomeeva.lili) 3 Авг 2018 в 6:32 PDT
Утром покос, днём фотосессия
Публикация от Кешкова Наталья (@keshkovanatalia) 11 Авг 2018 в 5:57 PDT
Хей-йоу! Это дача-стайл. Для вечеринки подойдёт любой наряд, который можно отыскать в сундуках на фазенде.
Публикация от Zabaluewa Valeria💗🐷 (@v_zabaluewa) 8 Июл 2018 в 8:13 PDT
Мальчики тем временем все сорняки скосили
Публикация от 👤 Сергей Смоляный (@ssmolyanyy) 14 Июл 2018 в 6:16 PDT
Вот такие дачные гонки устраивает молодёжь. Хочется верить, что в тележке возили не удобрения...
Публикация от 🐱 (@melliflus_) 12 Авг 2018 в 2:46 PDT
Это очень популярное занятие, поверьте
Это был отличный день, ну а вечер еще лучше😂😂😂😂кто знает, тот поймет😆😆🙈#Красноярск #Дрокино #красцветмет #деньметаллурга #отдых #ржака #лето #2018 #summer
Публикация от Russia—>Krasnoyarsk♥ (@diachenkon) 9 Авг 2018 в 9:34 PDT
Романтику заказывали? На природе самые чуткие вечера...
Сегодня мы решили отойти от своей привычки встречать воскресный рассвет и решили встретить субботний закат 🌅 . . . Мы открыли новое и ранее не исхожее место: не далеко от города, легко добираться. Место, где открывается потрясающий вид на пригород и откуда видно заходящее солнце. Но самое главное! Там совсем нет людей и можно помолчать в тишине или негромко переговариваться, чтобы не нарушать красоту момента 😍
Публикация от MashaFedotova (@maffkas) 4 Авг 2018 в 1:45 PDT
Искры летят от любви ... и костра
Публикация от @ er_nastya124 11 Авг 2018 в 11:13 PDT
Кажется, мы о ком-то забыли.. Ну, конечно! Цветы жизни
Очень любим выезжать на свежий воздух. И очень нравится нам в деревнях😊 Коровки,собачки,кошки,гуси,куры,кони ...Но есть НО Это мухи🐝 Маленькие безобидные вжж вж . . . 🚫мухам #мамаКристинаS
Публикация от 👨‍👩‍👧 Family Didenko (@kristina_serdyukova_) 5 Авг 2018 в 4:18 PDT
И просто цветы
Публикация от Aηαѕтαѕιуα Vlα∂ιмιяσνηα ♠️ (@fefelova_anastasiya) 14 Авг 2018 в 5:56 PDT
Напоследок добавим милого котика для хайпа. Прелесть ведь!
Наслаждаюсь тёплыми денечками 🌞🌡😸 . #всекраскилета#лето2018#summer#газон#цветы#овощи#саженцы#кустарники#ягода#мояклумба#домашниепитомцы#садовод#природавокругнас#свежийвоздух#жизньвдеревне#загороднаяжизнь#загородныйдом#дом#фазенда#огород#сад#домиквдеревне#деревня#дрокино#моясемья#family#герасимовы#krsk24#krasnoyarsk#красноярск
Публикация от Eugenija Gerasimova (@eugenijagerasimova) 13 Авг 2018 в 10:10 PDT
Не теряйте времени даром, бегом в магазин за мешком угля. И не забудьте прихватить крем для загара (август непредсказуемый). Впереди две недели до осени, а значит ещё много дачных историй.
С деревенским приветом, ваш Newslab.ru