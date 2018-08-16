Закаты в сене, шашлындос и вечеринки дача-стайл: репортаж из загородных соцсетей красноярцев

Вы думали, лето закончилось? А вот и нет. Нужно успеть прополоть картошку, закатать банки с вареньем, в конце концов, купить новые туфли на осень. Всё это заботы, а ведь ещё есть шанс поймать жаркие деньки и как следует отдохнуть. Соцсети красноярцев мелькают не только заморскими курортами, но и фоточками выходных на даче. Мы собрали самые уютные.

Вы говорите «дача», мы говорим «шашлык». Это уже неотделимые понятия. Люди просто разбились на два лагеря — кто-то за гриль, а кто-то всё-таки за мясо на шампурах. В комментариях часто лишь «мммм» (это когда вкусно-превкусно), а больше и не добавишь.

Вкусняшка 😋 Публикация от Кристина Лунева (@luneva_kristina) 11 Авг 2018 в 11:01 PDT

Кто там решил, что мужчины лучшие повара? Наверное, на экзамене нужно было готовить мясо на углях.

🍗🍻🙌😁 Публикация от Кристина Малиновская (@malinovskaia5565) 2 Авг 2018 в 8:19 PDT

Пока сильный пол готовит, прекрасные дамы не теряют времени. Водные процедуры подъехали. Бассейн на участке вообще шикарное везение. Плюхнулся «бомбочкой» и лежишь себе, малину просишь подносить.

Кстати, о ягодках, что там по урожаю? Хвастаемся!

Ну, не серьёзно, где помидоры? Подоспели, правда, ещё зелёные

Отсутствие телевизора на даче ещё можно пережить, но вот сотовая связь — это святое. Такие кадры мир должен видеть незамедлительно!

Публикация от Лилия (@tolomeeva.lili) 3 Авг 2018 в 6:32 PDT

Утром покос, днём фотосессия

Публикация от Кешкова Наталья (@keshkovanatalia) 11 Авг 2018 в 5:57 PDT

Хей-йоу! Это дача-стайл. Для вечеринки подойдёт любой наряд, который можно отыскать в сундуках на фазенде.

Без слов💔 #ам3в Публикация от Zabaluewa Valeria💗🐷 (@v_zabaluewa) 8 Июл 2018 в 8:13 PDT

Мальчики тем временем все сорняки скосили

На даче 🏡 Публикация от 👤 Сергей Смоляный (@ssmolyanyy) 14 Июл 2018 в 6:16 PDT

Вот такие дачные гонки устраивает молодёжь. Хочется верить, что в тележке возили не удобрения...

дачные девчули Публикация от 🐱 (@melliflus_) 12 Авг 2018 в 2:46 PDT

Это очень популярное занятие, поверьте

Романтику заказывали? На природе самые чуткие вечера...

Искры летят от любви ... и костра

Моя любовь❤️ Публикация от @ er_nastya124 11 Авг 2018 в 11:13 PDT

Кажется, мы о ком-то забыли.. Ну, конечно! Цветы жизни

И просто цветы

Напоследок добавим милого котика для хайпа. Прелесть ведь!

Не теряйте времени даром, бегом в магазин за мешком угля. И не забудьте прихватить крем для загара (август непредсказуемый). Впереди две недели до осени, а значит ещё много дачных историй.

С деревенским приветом, ваш Newslab.ru