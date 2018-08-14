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«У нас тут свой Лос-Анджелес, с могилой ёжика и вкусной черемухой»: истории красноярских Черёмушек

«У нас тут свой Лос-Анджелес, с могилой ёжика и вкусной черемухой»: истории красноярских Черёмушек

Интернет-газета Newslab.ru
14.08.2018
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Так выглядит микрорайон летом 2018 года. Вид из Верхних Черёмушек

Несколько секретов о жизни Черёмушек нам раскрыл Павел, герой предыдущего репортажа про соседние Барики.

«Бывало, Черёмушки и Борисевича враждовали, хотя причин уже и не помню, — рассказал он. — Борисевичевские ходили стенкой на черёмушинских и наоборот. И не стоит путать эти районы. Черёмушки заканчиваются улицей Шевченко. За ними пошли улицы Шинные по номерам (1-я, 2-я, 3-я). А 4-я Шинная — это кладбище.

„Устрою тебе прописку на 4-й Шинной“ — распространённая угроза была здесь несколько лет назад».

Недвижимость в Черёмушках недорогая, сказывается слава неблагополучного района. Здесь полно общежитий, потому самое дешевое жильё — комнаты по 13-14 м². Цены начинаются от 500 тысяч рублей. Настоящую однокомнатную квартиру 32 м² в обычной пятиэтажке на Спортивной продают за 1,2 млн. А за 1,25 миллиона можно купить небольшую двухкомнатную в кирпичной двухэтажке на Учумской. Цены на трешки стартуют с 2 млн. За такие деньги можно стать счастливым (или не очень) обладателем жилища площадью 49 м² на третьем этаже в панельном доме на улице Шевченко.

Советский декор говорит, что Черёмушки — район для людей! Место, где слились промышленность и природа.
Из Верхних Черёмушек открывается отличный вид. В центре — купол строящегося стадиона «Енисей», за ним Зеленая Роща. Сверху торчат Солнечный и Нанжуль-Солнечный.
«Как-то в 90-х в Верхних Черёмушках из крана вместе с водой лились трупики жучков-паучков», — делится воспоминаниями Павел. Что верхние, что нижние — настоящее панельное царство. Здесь стоят панельки всех мастей.
Есть девятиэтажки с балконами и рисунками, ...
... есть — без балконов и рисунков.
Не обошлось без типичных пятиэтажек.
Из нового жилья — возможно, скоро появятся башни с небольшими квартирами и немецким названием «Нойланд». Их строительство приостановлено, дольщики бунтовали, стройку обещали возобновить.
Нашлось место и таунхаусам на наклонной улице — почти как в Калифорнии!
С инфраструктурой полный порядок. Помимо детсадов и школ, есть социальная гостиница, центр психологической помощи и школа искусств.

«Вид с окрестных холмов впечатляет, да так, что горе Караульной и не снилось, — уверен Павел. — Вооружившись хорошим биноклем, можно устраивать „экскурсии на расстоянии“, разглядывая Солнечный, Взлётку, Студгородок, часовню и все мосты. Если смотреть вдоль Торгашинского хребта, можно увидеть вершину скалы Такмак. А после заката, если нет смога, открывается и вовсе волшебный вид. Настоящая экскурсионная „позиция“, этакий лос-анджелесский Малхолланд-драйв. За незабываемыми впечатлениями и селфи, каких не добиться в других районах, сюда можно водить гостей города. Я сам несколько раз привозил на соседнюю гору особо храбрых иностранцев — никто не пожалел».

В Черёмушках все супер! В том числе и магазины.
С ларьками в этих местах никто не борется. Даже со ржавыми.
Работает рынок.
Есть одноименный торговый центр.
Приехать в район можно на нескольких автобусных маршрутах.
Или на трамвае!
Во дворах сохнет белье, и никто его не крадет.
Как можно не любить это прекрасное место?
Если все же удалось разлюбить Черёмушки, район обещает это скоро исправить!

Судя по последним новостям, былую славу района опасных парней Черёмушки оправдывают лишь изредка. Периодически тут громят «Мерседесы» из ревности, неумело грабят ларьки, устраивают наркопритоны. И хотя гулять в одиночку вечером мы бы здесь побоялись, особенно в районе общаг, местные жители любят свои улицы за тишину и чистый воздух.

«Воздух на Борисевича и в Верхних Черёмушках чище, чем в других местах, — подтверждает Павел. — Весь смог ниже над городом, а дым из труб уносит вбок, на северо-восток. Хотя промзона совсем рядом — склады, мелкие предприятия, цеха. Есть даже большие баки с нефтью — миниатюрная нефтебаза, а где-то рядом, по слухам, госрезерв».

Дворы и детские площадки в Черёмушках оформлены с выдумкой. Здесь, на видовом месте, можно встретить жирафов.
В другом, укромном, — наткнуться на вечнозеленую пальму.
А в этом палисаде гостей ждет целый зоопарк: псы, львы, медведи, котики...
... все звери твоих кошмаров здесь!
Есть в Черёмушках и пара скверов. Например, это сквер Юнга. Вход украшен ажурной конструкцией. Должно быть, она хорошо укреплена.
Иначе пропала бы, как эта лавочка.
Не все черёмушкинцы знают, но сквер Юнга назван не в честь психолога и философа-неофрейдиста. Он оформлен в морской тематике.
Второй сквер называется проще — Черёмушки. Некоторые дома окнами выходят прямо в парк. Вот повезло кому-то!
А тут просто свидетельство того, что в бытовом и социальном плане в районе не все гладко.

«Одна из достопримечательностей — огромное Шинное кладбище, — рассказывает наш собеседник. — Оно находится чуть в стороне, над Черёмушками и районом Борисевича. Мы с товарищами в отрочестве любили прогуливаться по нему. Тенистые дорожки, первые философские мысли о бренности бытия и одновременно с ними бурные обсуждения последних серий „Спрута“... И вкусная черёмуха, которая растёт по всему кладбищу в избытке. А на холме, возвышающемся над Верхними Черёмушками, расположено кладбище домашних животных (неофициальное — прим. ред.). Самые настоящие надгробия для всех видов питомцев, есть даже могила ёжика. Печальные стишки, фотографии и даты жизни. Да, тут везде своя атмосфера», — заканчивает свой рассказ Павел.

Достопримечательность Черёмушек и Бариков — стихийное кладбище домашних животных.
Фото Анастасии Зольниковой.
Оно находится на холме, недалеко от Шинного погоста.
Фото Анастасии Зольниковой.
Бродить тут между разнообразными могилами питомцев можно долго.
Фото Анастасии Зольниковой.
Здесь даже есть могилы чемпионов России.
Фото Анастасии Зольниковой.
А эта лохматая стая вполне жива и контролирует Шинное кладбище и автобусную остановку рядом с ним.
И гостей они ждут разве что на обед.

Если вам интересно, чем живут другие окраины Красноярска, посмотрите наши фоторепортажи из зелёного Ботанического, с пыльной Глинки, из страшных кварталов на Рейдовой или забытого поселка Цементников.

Интернет-газета Newslab.ru

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