«У нас тут свой Лос-Анджелес, с могилой ёжика и вкусной черемухой»: истории красноярских Черёмушек

Изучая окраины Красноярска, Черёмушки никак нельзя обойти стороной. Для жителей других районов само это название — синоним опасных далей. Мы решили посмотреть, что же ждет гостей в спальных кварталах на Амурской, Даурской и соседних улицах. И увидели много зелени, дворовое искусство и большую стаю бродячих собак.

Несколько секретов о жизни Черёмушек нам раскрыл Павел, герой предыдущего репортажа про соседние Барики.

«Бывало, Черёмушки и Борисевича враждовали, хотя причин уже и не помню, — рассказал он. — Борисевичевские ходили стенкой на черёмушинских и наоборот. И не стоит путать эти районы. Черёмушки заканчиваются улицей Шевченко. За ними пошли улицы Шинные по номерам (1-я, 2-я, 3-я). А 4-я Шинная — это кладбище.

„Устрою тебе прописку на 4-й Шинной“ — распространённая угроза была здесь несколько лет назад».

Недвижимость в Черёмушках недорогая, сказывается слава неблагополучного района. Здесь полно общежитий, потому самое дешевое жильё — комнаты по 13-14 м². Цены начинаются от 500 тысяч рублей. Настоящую однокомнатную квартиру 32 м² в обычной пятиэтажке на Спортивной продают за 1,2 млн. А за 1,25 миллиона можно купить небольшую двухкомнатную в кирпичной двухэтажке на Учумской. Цены на трешки стартуют с 2 млн. За такие деньги можно стать счастливым (или не очень) обладателем жилища площадью 49 м² на третьем этаже в панельном доме на улице Шевченко.

«Вид с окрестных холмов впечатляет, да так, что горе Караульной и не снилось, — уверен Павел. — Вооружившись хорошим биноклем, можно устраивать „экскурсии на расстоянии“, разглядывая Солнечный, Взлётку, Студгородок, часовню и все мосты. Если смотреть вдоль Торгашинского хребта, можно увидеть вершину скалы Такмак. А после заката, если нет смога, открывается и вовсе волшебный вид. Настоящая экскурсионная „позиция“, этакий лос-анджелесский Малхолланд-драйв. За незабываемыми впечатлениями и селфи, каких не добиться в других районах, сюда можно водить гостей города. Я сам несколько раз привозил на соседнюю гору особо храбрых иностранцев — никто не пожалел».

Судя по последним новостям, былую славу района опасных парней Черёмушки оправдывают лишь изредка. Периодически тут громят «Мерседесы» из ревности, неумело грабят ларьки, устраивают наркопритоны. И хотя гулять в одиночку вечером мы бы здесь побоялись, особенно в районе общаг, местные жители любят свои улицы за тишину и чистый воздух.

«Воздух на Борисевича и в Верхних Черёмушках чище, чем в других местах, — подтверждает Павел. — Весь смог ниже над городом, а дым из труб уносит вбок, на северо-восток. Хотя промзона совсем рядом — склады, мелкие предприятия, цеха. Есть даже большие баки с нефтью — миниатюрная нефтебаза, а где-то рядом, по слухам, госрезерв».

«Одна из достопримечательностей — огромное Шинное кладбище, — рассказывает наш собеседник. — Оно находится чуть в стороне, над Черёмушками и районом Борисевича. Мы с товарищами в отрочестве любили прогуливаться по нему. Тенистые дорожки, первые философские мысли о бренности бытия и одновременно с ними бурные обсуждения последних серий „Спрута“... И вкусная черёмуха, которая растёт по всему кладбищу в избытке. А на холме, возвышающемся над Верхними Черёмушками, расположено кладбище домашних животных (неофициальное — прим. ред.). Самые настоящие надгробия для всех видов питомцев, есть даже могила ёжика. Печальные стишки, фотографии и даты жизни. Да, тут везде своя атмосфера», — заканчивает свой рассказ Павел.

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Интернет-газета Newslab.ru