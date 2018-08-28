Каникулы президента: как Путин провел выходные на Енисее

Владимир Путин решил устроить себе мини-каникулы и отдыхал в эти субботу и воскресенье в Туве. Катался на катере, бродил по горам, искал ягоду — словом, наслаждался сибирскими красотами в полный рост. Все его похождения попали в кадр — смотрите, как отдыхал наш президент.

«Владимир Путин по пути в Кемерово решил вылететь раньше и провел эту субботу и воскресенье в Туве на Енисее, походил по горам, полюбовался красотами», — рассказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он уточнил, что в этот раз Путин не рыбачил, а поездка президента «носила характер видового туризма».

Кроме прогулок по горным тропам, глава государства успел покататься и на катере.

А вот и видеосюжет о его визите в Туву:

Напомним, что Путин не впервые отдыхает в Туве. В августе прошлого года он провел там два дня, сделав остановку по пути в Благовещенск. Тогда его сопровождали Шойгу, Кара-оол и глава Хакасии Виктор Зимин. Президент ходил по рекам на моторных лодках и плотах, катался по горам на квадроциклах, рыбачил на горных озерах и занимался подводной охотой.

А до этого в 2013 году Путин отдыхал и в Красноярском крае — в июле вместе с Дмитрием Медведевым он заезжал в заповедник «Саяно-Шушенский» и рыбачил на реке Урбун — притоке Енисея в Красноярском крае.

Тогда, кстати, Путин поставил свой личный рекорд, поймав 20-килограммовую щуку.

«Честно говорю, при мне измеряли — было 20 килограммов, хотя многие считают, что она маловата была. Может там кто-то рядом стоял, немножко грузик подвесил, но я этого не заметил», — вспоминал президент.

Интернет-газета Newslab.ru