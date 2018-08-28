>
>
Каникулы президента: как Путин провел выходные на Енисее

Каникулы президента: как Путин провел выходные на Енисее

Интернет-газета Newslab.ru
28.08.2018
66

Путин и горы. Эту шляпу мы уже видели год назад, кажется
Фото: kremlin.ru
Путина сопровождал директор ФСБ Александр Бортников.
Фото: kremlin.ru
И еще один директор — Геннадий Киселёв, глава Саяно-Шушенского заповедника
Фото: kremlin.ru
Тувинцы, узнаете пейзажи?
Фото: kremlin.ru
На скале
Фото: kremlin.ru
И еще на одной
Фото: kremlin.ru

«Владимир Путин по пути в Кемерово решил вылететь раньше и провел эту субботу и воскресенье в Туве на Енисее, походил по горам, полюбовался красотами», — рассказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он уточнил, что в этот раз Путин не рыбачил, а поездка президента «носила характер видового туризма».

Кроме прогулок по горным тропам, глава государства успел покататься и на катере.

Чем Путину и Шойгу так приглянулась тувинская земля?
Фото: kremlin.ru
На выходных в Туве было жарковато
Фото: kremlin.ru
Президент на берегу
Фото: kremlin.ru
И на борту катера
Фото: kremlin.ru
Пишут, что Путина сопровождал и глава Тувы Шолбан Кара-оол, но в кадр он не попал
Фото: kremlin.ru
Президенту хорошо было и одному
Фото: kremlin.ru

А вот и видеосюжет о его визите в Туву:

Напомним, что Путин не впервые отдыхает в Туве. В августе прошлого года он провел там два дня, сделав остановку по пути в Благовещенск. Тогда его сопровождали Шойгу, Кара-оол и глава Хакасии Виктор Зимин. Президент ходил по рекам на моторных лодках и плотах, катался по горам на квадроциклах, рыбачил на горных озерах и занимался подводной охотой.

А до этого в 2013 году Путин отдыхал и в Красноярском крае — в июле вместе с Дмитрием Медведевым он заезжал в заповедник «Саяно-Шушенский» и рыбачил на реке Урбун — притоке Енисея в Красноярском крае.

Тогда, кстати, Путин поставил свой личный рекорд, поймав 20-килограммовую щуку.

«Честно говорю, при мне измеряли — было 20 килограммов, хотя многие считают, что она маловата была. Может там кто-то рядом стоял, немножко грузик подвесил, но я этого не заметил», — вспоминал президент.

Щука, пойманная президентом на спиннинг на реке Урбун .
Источник: putin.kremlin.ru
Владимир Путин в «Саяно-Шушенском» заповеднике.
Источник: putin.kremlin.ru
Проверка записей с фотоловушек, фиксирующих передвижение ирбисов. Слева направо: министр обороны Сергей Шойгу, директор заповедника Геннадий Киселев, президент Владимир Путин.
Источник: putin.kremlin.ru
Владимир Путин вместе с председателем правительства страны Дмитрием Медведевым в «Саяно-Шушенском» заповеднике.
Источник: putin.kremlin.ru

Интернет-газета Newslab.ru

Рекомендуем почитать