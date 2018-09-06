15 лет без «Чехова»: история легендарного красноярского теплохода

Теплоход «Антон Чехов» в 80-е и 90-е дарил красноярцам незабываемые путешествия класса «люкс» по сибирским просторам. В XXI веке его продали и уже давно ходит по водам европейской части России. На днях исполнилось 40 лет, как легендарный теплоход «Антон Чехов» прибыл на Енисей. Newslab решил вспомнить его историю с самого-самого начала.

Рождение легенды

Уникальный теплоход «Антон Чехов» стал открытием серии Q-056 австрийской верфи в Корнойбурге в далёком 1977 году. Кораблей подобной комфортабельности на тот момент попросту не было. Советский Союз приобрёл только два четырёхпалубных красавца — теплоходы «Антон Чехов» и «Лев Толстой».

Брат-близнец «Лев Толстой» после перегона из Австрии остался работать на Волге, а «Чехов» отправился в Сибирь до Красноярска. И это был, пожалуй, самый сложный круиз теплохода: Дунай, Черное и Азовское моря, Дон, Волго-Донской канал, Волга, Волго-Балтийский канал, Нева, Балтийское, Северное, Норвежское, Баренцево и Карское моря.

«Красив голубой Дунай, но судоходство для крупных теплоходов на нем довольно сложное. Особую неприятность им доставляют низкие европейские мосты. Чтобы их пройти, „Антону Чехову“ пришлось „снять шапку“ — ходовую рубку, всю надстройку на солнечной палубе (каюту капитана, служебные каюты, радиорубку, кинозал и дымовую трубу). Всё это буксировал другой теплоход», — рассказывал капитан корабля из Енисейского пароходства.

Когда «Антон Чехов» подошел к самому низкому мосту в югославском (теперь — сербском) городе Нови Сад, нужно было решать, что делать дальше: ждать, пока уровень воды в Дунае упадет на полметра, или притопить теплоход. Экипаж рискнул принять второй вариант.

Теплоход «Антон Чехов» Спустился на воду — 1977 году в Австрии

Служил на Енисее — 1978-2003 годы

Длина/ширина/осадка — 115/16,4/2,8 метров

Вместимость — 220 человек

Скорость движения — 25,5 км/час

В кормовые балластные танки закачали более 300 тонн воды — так корма «Чехова» спустилась на 60 сантиметров. Двигаться решили задним ходом со спущенными якорями, чтобы можно было остановиться в любой момент. Но тут снова случилась неприятность — носовая часть теплохода не вписалась в один из пролётов моста, и тогда почти всю воду перекачали в переднюю часть кормы теплохода.

Уже в Румынии «Антону Чехову» водрузили на место рубку, каюты и остальные снятые элементы. Все надежно приварили. 30 июня 1978 года провели ходовые испытания и водрузили на борт флаг СССР — с днём рождения, «Антон Чехов»!

Приключения продолжаются

Теплоход отправился в путь на Енисей — 13 тысяч километров через Балтику вокруг Скандинавии в сопровождении морского буксира «Малый Таймыр».

9 сентября 1978 года теплоход «Антон Чехов» покинул Таймыр и отправился к месту своей постоянной службы — на Енисей. До этого момента речные суда, следующие на сибирские реки с Волги, проходили через Беломорканал. «Чехову» это было не под силу — его ширина на 2,5 метра превышала ширину шлюзов в Беломорском канале, 16,5 против 14. Путь до Карских ворот дался легко, судно шло с оглядкой на советы учёных Ленинградского института водного транспорта.

Енисейские круизы

Теплоход стал главной визитной карточкой Енисея и Красноярска. Красавец с огромными панорамными окнами, удобствами и кондиционерами в каждой каюте, баром и даже бассейном устраивал для жителей края многодневные кризы из Красноярска в Дудинку. Подобных кораблей на реке еще не было.

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До 1991 года работу теплохода курировал совет по туризму Красноярска. Уже в 1992 году по договору с Енисейским пароходством судно начали фрахтовать для работы с зарубежными гостями. Именно «Чехов» послужил активному развитию иностранного туризма в те годы.

Однако в 2000 году пошли разговоры о сложностях эксплуатации «Чехова» на Енисее. Помимо низкой окупаемости, теплоход едва не «ползал на пузе»:

«На Енисее долгие годы не велись дноуглубительные работы. Даже самый мощный толкач на Енисее был мощностью в 2400 лошадиных сил, а у „Чехова“ 2700. Он рассчитан на скорость, но вынужден был двигаться на среднем или малом ходу. Бывало, что глубина 280 и у нас осадка 280. По сути, запаса нет. А как я не пойду, если на борту туристы? Брал риск на себя, но знал, что бассейновое управление всегда дает глубины и еще запас сантиметров двадцать», — рассказывал потом капитан Иван Марусев.

В 2003 году тогдашний губернатор Александр Хлопонин одобрил сделку по продаже теплохода ростовской компании «Ортодокс». Вместо «Чехова» он публично пообещал построить для Енисея новое судно, однако это обещание до сих пор так и не выполнено. 22 августа корабль навсегда покинул красноярскую пристань — так «Антон Чехов» спустя 25 лет службы на одной великой реке, отправился в обратный путь на другую.

Живее всех живых: «Чехов» на Волге

Во время перегонки на Волгу тащить «Чехова» по Северному морскому пути хотели как баржу, без экипажа. Но капитан Иван Марусев настоял на том, чтобы на борту находилось не менее 6 человек команды, а один из двигателей был готов к запуску. Это спасло судно, когда оно попало в сильнейший шторм на Северном морском пути. Волны выбили шесть стекол (размером с панель жилого дома каждое!) вместе с защитными досками, а на нижней палубе набралось 40 сантиметров воды. Но благодаря команде и капитану жемчужина Енисея всё же добралась до порта в Ростове-на-Дону.

Сейчас корабль ходит по одному из самых востребованных маршрутов «Москва-Санкт-Петербург-Москва».

Гости теплохода восхищаются старинными городами — Углич, Ярославль, Горицы, Кижи, Мандроги. Кроме того, компания предлагает два рейса по перегону теплохода из Ростова-на-Дону в Москву по весне и обратно по осени.

На борту сейчас есть ещё и солярий, ТВ-салон, сауна и даже парикмахерская, специализированный медицинский пункт. Иностранные туристы всё так же приходят в восторг и делают миллион памятных фотографий на борту.

Этим летом краевые власти снова заговорили о развитии речного пассажирского и экскурсионного транспорта в Красноярске, но вряд ли даже самые современные катера в ближайшее время смогут затмить «Антона Чехова».

Со своим братом-близнецом «Львом Толстым» легенда Енисея теперь встречается часто и даже устраивает гонки. Но только «Чехов» прошёл дважды по Северному пути и навсегда прописался в сердцах красноярцев.

Анастасия Щепетова специально для интернет-газеты Newslab.ru