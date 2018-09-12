Репортаж из соцсетей: как в Красноярске «Кристалл арену» открывали

Вот так ледовый дворец «Кристалл арена» (в Красноярске его можно найти по адресу ул. Партизана Железняка, 42) выглядел за несколько дней до открытия:
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Красавица «Кристалл Арена»! 🏗️🌇⛸️ Завершается этап строительства. Скоро открытие! #crystal_arena #кристалларена #ледовыйдворец #красноярск #спорт #ОбъектУниверсиады
Публикация от Кристалл Арена (@crystal_arena) 6 Сен 2018 в 10:07 PDT
Перед «Кристалл ареной» гостей встречала гигантская U-Лайка — талисман Студенческих игр (листайте фото, чтобы взглянуть на нее целиком):
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🏘две породы😊🐶 🎐 Движемся с #Uлайка , вместе, дальше 🎐 Состоялось открытие нового спорт- объекта #КристаллАрена @winteruniversiade2019
Публикация от Анастасия Швед (@stasy_angel) 7 Сен 2018 в 10:02 PDT
А внутри ледового дворца можно было встретить U-Лайку размером поменьше, впрочем, с ней так же охотно фотографируются:
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Открытие ледовой арены «кристалл» Красноярск #universiade2019
Публикация от Stanislav kozlikin (@stanislav_kozlikin) 7 Сен 2018 в 10:57 PDT
Волонтеры Зимней универсиады-2019 были как всегда улыбчивы и отзывчивы:
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#универсиада2019#кристалларена#волонтеры2019
Публикация от Макс Волобуев (@volobuevmaks) 7 Сен 2018 в 5:19 PDT
Посмотрите, как увлеченно работают эти ребята!
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7 сентября в г. Красноярске состоялось открытие Ледового дворца "Кристалл Арена«🌬 Наши волонтёры приняли участие в открытие и стали одни из первых, кто увидел, как выглядит ледовый дворец😉👍🏻 Спортивный объект был специально построен для проведения соревнований Зимней универсиады 2019. Именно здесь во время студенческих игр пройдут встречи по хоккею с шайбой среди женских и мужских команд Благодаря штабу Зимней универсиады 2019 КГПУ мы можем посмотреть, как прошло открытие😃 #volunteers2019 #волонтер2019 #универсиада2019 #universiade2019
Публикация от volunteers2019 (@volunteers2019) 9 Сен 2018 в 10:49 PDT
В холле нового ледового дворца Федерация кёрлинга Красноярского края провела мастер-классы по напольному кёрлингу для всех желающих. U-Лайка одобряет!
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Мы всегда в центре событий! Открытие «Кристалл Арены». Федерация керлинга Красноярского края провела мастер-классы для всех желающих #керлинг24 #универсиада2019 #кристалларена #красноярск #красноярск2019
Публикация от 💎 Керлинг в Красноярске 💎 (@curling24) 7 Сен 2018 в 11:35 PDT
Юные хоккеисты и фигуристы порадовали гостей праздника совместным выступлением под музыку:
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Открытие ЛД «Кристалл арена» 🎉🥇⛸ @crystal_arena #кристалларена#рцсс#универсиада2019
Публикация от Ирина Новикова (@nirinkas) 7 Сен 2018 в 5:26 PDT
Поприветствовать гостей торжества прилетели Послы Зимней универсиады-2019 Илья Авербух, а также первая в российской истории олимпийская чемпионка в женском одиночном фигурном катании Аделина Сотникова, которая провела мастер-класс для юных фигуристов. После открытия на арене прошел товарищеский хоккейный матч с участием легенд хоккея, игроков команд «Сокол», «Бирюса» и «Красноярские рыси». В составе команды «Легенды хоккея» на лёд вышли Вячеслав Анисин, Евгений Давыдов, Василий Первухин и Вячеслав Буцаев.
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Друзья, вчера на открытии #crystal_arena💎 была торжественно перерезана лента🎉 С понедельника здесь начнутся тренировки спортивных школ по хоккею и фигурному катанию. Следите за нашими новостями🤗 #кристалларена #ледовыйдворец #открытие #всеналёд #лёд_красноярск
Публикация от Кристалл Арена (@crystal_arena) 8 Сен 2018 в 3:36 PDT
Позже представители Федерации Хоккея России оценили площадки нового ледового дворца и познакомились с программой турнира «Student Hockey Challenge», который пройдет в Красноярске с 1 по 8 октября:
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Сегодня «Кристалл арену» посетили исполнительный директор Федерации Хоккея России Дмитрий Курбатов и советник исполнительного директора @russiahockey Кирилл Пафифов💼 ⠀ В ходе визита они оценили тренировочную и основную арены нового объекта Зимней универсиады-2019, а также познакомились с программой турнира #StudentHockeyChallenge, который пройдет в Красноярске с 1 по 8 октября🏒 ⠀ #RealWinter #Универсиада2019 #universiade2019 #Krsk2019 #WU2019 #Хоккей #ФХР
Публикация от Зимняя универсиада-2019 (@winteruniversiade2019) 8 Сен 2018 в 6:52 PDT
До встречи на «Кристалл арене»!
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Сегодня состоялось торжественное открытие Ледового дворца «Кристалл-Арена»! . #RealWinter #Универсиада2019 #ПослыУниверсиады #ФигурноеКатание #хоккей #КристаллАрена
Публикация от @ junshev 7 Сен 2018 в 4:45 PDT
Напомним, в октябре в Красноярске пройдут три тестовых мероприятия Зимней универсиады-2019: турнир по хоккею «Student Hockey Challenge» (билеты на церемонию открытия и первый матч турнира уже можно приобрести на официальном сайте Студенческих игр) и шорт-треку, а также этап Кубка России по фигурному катанию. Не пропустите!
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