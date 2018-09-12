Репортаж из соцсетей: как в Красноярске «Кристалл арену» открывали

7 сентября в Красноярске торжественно открыли еще один спортивный объект Зимней универсиады−2019 — новый ледовый дворец «Кристалл арена». На церемонии собрались сотни красноярцев, именитые спортсмены, власти города и края. Newslab заглянул в соцсети и выбрал самые интересные фото и видео с этого события.

Вот так ледовый дворец «Кристалл арена» (в Красноярске его можно найти по адресу ул. Партизана Железняка, 42) выглядел за несколько дней до открытия:

Перед «Кристалл ареной» гостей встречала гигантская U-Лайка — талисман Студенческих игр (листайте фото, чтобы взглянуть на нее целиком):

А внутри ледового дворца можно было встретить U-Лайку размером поменьше, впрочем, с ней так же охотно фотографируются:

Посмотреть эту публикацию в Instagram Открытие ледовой арены «кристалл» Красноярск #universiade2019 Публикация от Stanislav kozlikin (@stanislav_kozlikin) 7 Сен 2018 в 10:57 PDT

Волонтеры Зимней универсиады-2019 были как всегда улыбчивы и отзывчивы:

Посмотреть эту публикацию в Instagram #универсиада2019#кристалларена#волонтеры2019 Публикация от Макс Волобуев (@volobuevmaks) 7 Сен 2018 в 5:19 PDT

Посмотрите, как увлеченно работают эти ребята!

В холле нового ледового дворца Федерация кёрлинга Красноярского края провела мастер-классы по напольному кёрлингу для всех желающих. U-Лайка одобряет!

Юные хоккеисты и фигуристы порадовали гостей праздника совместным выступлением под музыку:

Поприветствовать гостей торжества прилетели Послы Зимней универсиады-2019 Илья Авербух, а также первая в российской истории олимпийская чемпионка в женском одиночном фигурном катании Аделина Сотникова, которая провела мастер-класс для юных фигуристов. После открытия на арене прошел товарищеский хоккейный матч с участием легенд хоккея, игроков команд «Сокол», «Бирюса» и «Красноярские рыси». В составе команды «Легенды хоккея» на лёд вышли Вячеслав Анисин, Евгений Давыдов, Василий Первухин и Вячеслав Буцаев.

Позже представители Федерации Хоккея России оценили площадки нового ледового дворца и познакомились с программой турнира «Student Hockey Challenge», который пройдет в Красноярске с 1 по 8 октября:

До встречи на «Кристалл арене»!

Напомним, в октябре в Красноярске пройдут три тестовых мероприятия Зимней универсиады-2019: турнир по хоккею «Student Hockey Challenge» (билеты на церемонию открытия и первый матч турнира уже можно приобрести на официальном сайте Студенческих игр) и шорт-треку, а также этап Кубка России по фигурному катанию. Не пропустите!

В ожидании Студенческих игр, ваш Newslab.ru