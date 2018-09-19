Репортаж из соцсетей: Международный день студенческого спорта в Красноярске

Гостей Международного дня студенческого спорта и участников ежегодной всероссийской акции «Кросс нации» на Татышеве встречали живые лайки:
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Международный день студенческого спорта #universiade2019#100%winter#институтискусств#Красноярск2019#🏅🥇🎹🤸🏻‍♀️🏂⛸🥌🛷🎿⛷кросснации2018
Публикация от @ __korolevishna___ 15 Сен 2018 в 12:50 PDT
Мимимишность зашкаливает!
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#кросснации2018#международныйденьстуденческогоспорта#krasnoyarsk2019#uлайка#xxixвсемирнаязимняяуниверсиада
Публикация от S Â S H Â (@ssasha_bondarenko) 15 Сен 2018 в 4:38 PDT
Команда Красноярского государственного педагогического университета им. В. П. Астафьева в сборе:
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#деньстуденческогоспорта #красноярск #kspu #kgpu #астафьева #лучшие #1932 #фото #собаки #милашки
Публикация от Эля Переводчикова (@elvira_e.n.v.i) 15 Сен 2018 в 4:28 PDT
Ну, и конечно же, здесь можно было встретить U-Лайку — талисман Студенческих игр — и сделать с ней обязательное фото на память. А кроме того попробовать свои силы в керлинге:
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🇷🇺А мы уже начали отмечать Международный день студенческого спорта!😃 ⠀ Обязательно приходите на остров Татышев прямо сейчас! Там уже работают наши спортивные локации и ждёт новых знакомств позитивная #ЮЛайка🙌 Попробуйте свои силы в керлинге или проверьте меткость на стенде с биатлонными мишенями🎯 Дальше будет только интереснее — все локации и фото-зоны работают до 15:00! Подробности у нас на сайте📲 ⠀ 🇬🇧 And we’ve already started to celebrate International Day of University Sport!😃 Come to our locations at Tatyshev Island in Krasnoyarsk and have some fun!🙌 ⠀ #RealWinter #Универсиада2019 #Татышев #universiade2019 #Krsk2019 #WU2019 #IDUS2018
Публикация от Зимняя универсиада-2019 (@winteruniversiade2019) 14 Сен 2018 в 9:36 PDT
А еще можно было сфотографироваться с факелом Эстафеты огня Зимней универсиады-2019:
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С Международным днём студенческого спорта! . #RealWinter #ПОЗНАЙСЕБЯ2018 #Татышев #сентябрь #Кросснации #Универсиада2019 #спорт #массовыйзабег #студенческийспорт #Красноярск #КРСК #2018 #РОССИЯ #СИБИРЬ
Публикация от @ junshev 14 Сен 2018 в 11:33 PDT
Ну, или просто показать, как сильно ты ждешь Студенческие игры!
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#деньстуденческогоспорта #красноярск #kspu #kgpu #жду2019♥️ #номеродин
Публикация от Эля Переводчикова (@elvira_e.n.v.i) 15 Сен 2018 в 4:17 PDT
В рамках «Кросса нации» прошли сразу два забега — «Познай себя» на 10 километров...
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На старт вышла вся страна 🇷🇺 🏃🏽‍♀️ 🏃‍♂️ КРОСС НАЦИЙ 🤘🏼#кросс #кросснации2018 #кросснации #бег #осень2018 #красноярск #красноярскийкрай #сибирь#деньстуденческогоспорта #островтатышев
Публикация от Valentina 0808 (@vvg0808) 15 Сен 2018 в 4:06 PDT
...и второй на 2019 метров — в честь Зимней универсиады-2019:
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🇷🇺А ещё сегодня состоялся забег на 2019 метров посвящённый, как вы могли легко догадаться😃, Зимней универсиаде-2019!🏃 Не обязательно ждать наступления зимы, чтобы поддержать грядущие Студенческие игры!🙌 ⠀ 🇬🇧Also today was held a 2019 meter race dedicated to the Winter Universiade 2019!🏃 You don’t have to wait for the winter to support the upcoming Students games!🙌 ⠀ #RealWinter #Универсиада2019 #Татышев #universiade2019 #Krsk2019 #WU2019 #IDUS2018 #FISU
Публикация от Зимняя универсиада-2019 (@winteruniversiade2019) 15 Сен 2018 в 12:32 PDT
Поздравление от президента Международной федерации студенческого спорта (FISU) Олега Матыцина:
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🇷🇺Всех гостей праздника в честь Международного дня студенческого спорта поздравил президент @fisunetwork Олег Матыцин💬 Сегодня на острове Татышев царит атмосфера дружбы и здорового образа жизни💪 ⠀ 🇬🇧@fisunetwork president Oleg Matytsin congratulated holiday guests on International Day of University Sport💭 ⠀ #RealWinter #Универсиада2019 #Татышев #universiade2019 #Krsk2019 #WU2019 #IDUS2018 #FISU
Публикация от Зимняя универсиада-2019 (@winteruniversiade2019) 15 Сен 2018 в 12:08 PDT
На празднике выступила кавер-группа «Алые паруса»:
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#всероссийскийденьбега 🇷🇺 #кросснации #красноярск #татышевпарк #группаалыепаруса 👍
Публикация от Надежда (@nadezhda5346) 15 Сен 2018 в 3:40 PDT
Пробежать даже 10 км — не так просто!
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Пробежал 10км.🏃🏻‍♂️На старте я думал: «главное — победа», на финише "главное — участие"🤦🏻‍♂️ Короче. 7 октября ещё 10-ка. Там должно быть поинтереснее... #тарасовговорит #кросснации #познайсебя #красноярск #10км #татышев #cryptosurfers #жалейсебя #отмазкичастьжизни #спорт #бег #run #running #sport #run4fun
Публикация от Tarasov Stepan (@freestepman) 14 Сен 2018 в 10:08 PDT
Заслуженные грамоты и кубки:
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Себя познали💪🏼 #познайсебя 10 км отбежали #кросснации Теперь можно собирать вещи ✈️ ☀️🌊🐠🏖 Набираться сил 💪🏼 #тренировкиниктонеотменял Перезагружать 🤯 #мечтыдолжнысбываться #ценитеточтоимеете И просто кайфовать 😍 #бериотжизнивсе А ну и разнообразить ленту в Инстаграме 😂 обещаю это делать нечасто 🤞🏻 #красспорт #красмарафон #зож #бег #татышев #легкаяатлетика
Публикация от Наталья Аристархова (@natalya_aristarkhova) 15 Сен 2018 в 12:23 PDT
Главное — победа над собой!
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Ещё одна победа над собой в копилку. Официальный результат 11 место в моей возрастной группе. Я пробежала 10 км за 51 минуту 43 секунды🤘У меня есть все шансы улучшить свой результат и получить еще одну медальку в свою коллекцию😉поэтому @vicky.khar я тебя жду на трейловый забег в октябре😀👌 . . #кросснации #running #красмарафон #татышевпарк #красноярск #забег #ялюблюбег #познайсебя #трейл
Публикация от Ксения Миронюк (@ksu_mironyuk) 15 Сен 2018 в 1:37 PDT
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