Репортаж из соцсетей: Международный день студенческого спорта в Красноярске

В минувшую субботу, 15 сентября, в Красноярске отметили Международный день студенческого спорта. На острове Татышеве для гостей праздника подготовили спортивную и развлекательную программы, посвященные, в том числе, Зимней универсиаде-2019.

Гостей Международного дня студенческого спорта и участников ежегодной всероссийской акции «Кросс нации» на Татышеве встречали живые лайки:

Посмотреть эту публикацию в Instagram Международный день студенческого спорта #universiade2019#100%winter#институтискусств#Красноярск2019#🏅🥇🎹🤸🏻‍♀️🏂⛸🥌🛷🎿⛷кросснации2018 Публикация от @ __korolevishna___ 15 Сен 2018 в 12:50 PDT

Мимимишность зашкаливает!

Посмотреть эту публикацию в Instagram #кросснации2018#международныйденьстуденческогоспорта#krasnoyarsk2019#uлайка#xxixвсемирнаязимняяуниверсиада Публикация от S Â S H Â (@ssasha_bondarenko) 15 Сен 2018 в 4:38 PDT

Команда Красноярского государственного педагогического университета им. В. П. Астафьева в сборе:

Ну, и конечно же, здесь можно было встретить U-Лайку — талисман Студенческих игр — и сделать с ней обязательное фото на память. А кроме того попробовать свои силы в керлинге:

А еще можно было сфотографироваться с факелом Эстафеты огня Зимней универсиады-2019:

Ну, или просто показать, как сильно ты ждешь Студенческие игры!

В рамках «Кросса нации» прошли сразу два забега — «Познай себя» на 10 километров...

...и второй на 2019 метров — в честь Зимней универсиады-2019:

Поздравление от президента Международной федерации студенческого спорта (FISU) Олега Матыцина:

На празднике выступила кавер-группа «Алые паруса»:

Пробежать даже 10 км — не так просто!

Заслуженные грамоты и кубки:

Главное — победа над собой!

В ожидании Зимней универсиады-2019, ваш Newslab