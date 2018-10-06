Стопроцентная готовность: на турнире Student Hockey Challenge в Красноярске тестируют работу медслужб

В ледовом дворце «Кристалл арена», где в эти дни проходит Международный хоккейный студенческий турнир Student Hockey Challenge, тестируют одно из важных направлений в сервисе будущей Зимней универсиады 2019 — оказание медпомощи. Как работают медицинские службы на красноярской ледовой площадке — в репортаже Newslab.

Проверка взаимодействия медицинских служб и экстренного оказания помощи на предстоящей Зимней универсиады-2019 проходит в дни Международного хоккейного студенческого турнира по хоккею Student Hockey Challenge.

В Красноярске на «Кристалл арене» для зрителей, спортсменов, тренеров, судей и более 500 сотрудников персонала и волонтеров открыты два медицинских пункта, работают 36 медработников, дежурят машины скорой помощи. Медики начинают свой рабочий день в 7:30 и находятся на месте вплоть до 23 часов.

В медицинском кабинете для зрителей в основном оказывается помощь терапевтического профиля. «Подавляющее число обращений зрителей во время соревнований связано с обострением хронических или соматических заболеваний», — рассказал руководитель департамента медицинского обслуживания АНО «Дирекция универсиады-2019» Максим Суворов.

А вот в медпункте для спортсменов, тренеров и судей, который находится непосредственно в зоне тренировочных и раздевалок команд, все приспособлено для оказания помощи при травмах.

Главный врач «Кристалл арены» Ирина Лохман рассказывает, что кабинеты оснащены всем необходимым оборудованием и медикаментами для экстренного медицинского реагирования. Это и мониторы сердечной деятельности, и аппараты для наружной дефибрилляции при нарушениях ритма сердца у пострадавшего, и оборудование для кислородной поддержки — вплоть до проведения искусственной вентиляции легких, перевязочные и ортопедические материалы, современные лекарственные средства.

Ирина Лохман показала специальные медицинские сумки:

«Если нам кто-то сигнализирует, что есть какое-то происшествие на трибуне у зрителей, то мы связываемся между собой по рации и в оперативном режиме оказываем неотложную помощь».

Во время проведения матчей и официальных тренировок возле бортов ледового поля «Кристалл арены» дежурят мобильные медицинские бригады. Их задача — экстренное оказание помощи на льду пострадавшему спортсмену. В мобильную бригаду входят врач, медсестра, волонтер-медик, которые предварительно прошли специальную подготовку по сердечно-легочной реанимации и оказанию помощи при травмах. При необходимости на помощь коллегам выходят дополнительные бригады медработников.

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На спортивном объекте в дни проведения Student Hockey Challenge постоянно дежурят машины скорой медицинской помощи, а для оказания безотлагательной подмоги прямо на месте к началу соревнования всегда подъезжает автомобиль реанимации.

При необходимости транспортировка пациентов осуществляется до ближайшего базового госпиталя Студенческих игр в Красноярске — Краевой клинической больницы на улице Партизана Железняка. В случае инфекционного заболевания пациента доставляют в Красноярскую межрайонную клиническую больницу скорой медицинской помощи (БСМП). Для проезда скорой машины к ледовой площадке «Кристалл арены» предусмотрен специальный транспортный коридор. После — автомобиль с пострадавшим может беспрепятственно, буквально за несколько минут, покинуть территорию спортивной арены, направляясь в госпиталь.

Ирина Егорова специально для Интернет-газеты Newslab.ru, фотографии автора