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Фоторепортаж: как «Платинум Арена Красноярск» готовится к тестовому мероприятию по фигурному катанию

Фоторепортаж: как «Платинум Арена Красноярск» готовится к тестовому мероприятию по фигурному катанию

Интернет-газета Newslab.ru
16.10.2018
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Длина здания «Платинум Арены Красноярск» — 156 метров, ширина — 118 метров, высота — 24 метра.

Спортивно-зрелищный комплекс «Платинум Арена Красноярск» площадью 27 тыс. кв. метров — самый вместительный ледовый объект Красноярска и второй по величине ледовый дворец за Уралом. Многофункциональность спорткомплекса позволит проводить тренировки для сборных команд страны и края по ледовым видам спорта, а также крупные культурно-массовые мероприятия — зрительный зал рассчитан на 7 тысяч болельщиков.

Спортивный комлекс «Платинум Арена Красноярск» был возведен в рекордные сроки — всего за 2 года.
Ледовое поле и зрительный зал. Он рассчитан на 7 тысяч болельщиков, которые придут поддержать спортсменов.
Установленный в комплексе медиакуб — единственный такой в России. Его будет видно со всех точек зала.
Удобные сиденья, сделанные в Германии.

«Платинум Арена Красноярск» — не только спортивный, но и зрелищный комплекс. Во время Студенческих игр здесь проведут не только соревнования по фигурному катанию, но и церемонии открытия и закрытия Зимней универсиады-2019.

В зале есть вип-зона и специальная трибуна для маломобильных посетителей. Они смогут передвигаться по всему комплексу без посторонней помощи.
Подготовка льда.
Ледозаливочная машина арены.
Последние штрихи.
Контейнеры для раздельного сбора мусора.

Сам ледовый дворец, расположенный на правобережье (ул. Лесников, 21, около жилого массива «Тихие зори») уже готов к проведению тестовых соревнований по фигурному катанию. Заканчиваются работы по благоустройству территории вокруг комплекса: общая площадь газонов — более 600 кв. метров, оборудованы парковки почти на 700 мест. Около комплекса установят Чашу Огня Зимней универсиады-2019. Ее высота составит 10 метров, а диаметр — 4,8 метра.

Подъездная дорога к «Платинум Арене Красноярск».
Внутри уже кипит подготовительная работа к первым тестовым соревнованиями в арене.
На столе — схема ледовой арены.
Скоро здесь будет людно.

III этап «Кубка России — Ростелеком» по фигурному катанию пройдет в «Платинум Арене Красноярск» с 16 по 20 октября. Билеты уже в продаже на официальном сайте Зимней универсиады-2019, в Билетном центре Студенческих игр (Красноярск, пр. Мира, 2 «Б»), а также по телефону 8-800-707-06-19. Красноярск впервые примет подобные соревнования.

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