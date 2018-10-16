Фоторепортаж: как «Платинум Арена Красноярск» готовится к тестовому мероприятию по фигурному катанию

В октябре этого года в «Платинум Арена Красноярск» пройдет III этап «Кубка России — Ростелеком» по фигурному катанию на коньках. Это одно из тестовых мероприятий Зимней универсиады-2019. Ожидается, что в соревнованиях примут участие не менее 150 спортсменов. Они будут состязаться в одиночном и парном катании, а также в танцах на льду по следующим разрядам: взрослые (мастера спорта, мужчины и женщины) и юниоры (кандидаты в мастера спорта, юноши и девушки). Всего будет разыграно 8 комплектов медалей. Newslab посмотрел, как спортивно-зрелищный комплекс готовится к соревнованиям.

Спортивно-зрелищный комплекс «Платинум Арена Красноярск» площадью 27 тыс. кв. метров — самый вместительный ледовый объект Красноярска и второй по величине ледовый дворец за Уралом. Многофункциональность спорткомплекса позволит проводить тренировки для сборных команд страны и края по ледовым видам спорта, а также крупные культурно-массовые мероприятия — зрительный зал рассчитан на 7 тысяч болельщиков.

«Платинум Арена Красноярск» — не только спортивный, но и зрелищный комплекс. Во время Студенческих игр здесь проведут не только соревнования по фигурному катанию, но и церемонии открытия и закрытия Зимней универсиады-2019.

Сам ледовый дворец, расположенный на правобережье (ул. Лесников, 21, около жилого массива «Тихие зори») уже готов к проведению тестовых соревнований по фигурному катанию. Заканчиваются работы по благоустройству территории вокруг комплекса: общая площадь газонов — более 600 кв. метров, оборудованы парковки почти на 700 мест. Около комплекса установят Чашу Огня Зимней универсиады-2019. Ее высота составит 10 метров, а диаметр — 4,8 метра.

III этап «Кубка России — Ростелеком» по фигурному катанию пройдет в «Платинум Арене Красноярск» с 16 по 20 октября. Билеты уже в продаже на официальном сайте Зимней универсиады-2019, в Билетном центре Студенческих игр (Красноярск, пр. Мира, 2 «Б»), а также по телефону 8-800-707-06-19. Красноярск впервые примет подобные соревнования.