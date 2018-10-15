Медитация в горах и последний шашлычок: как красноярцы проводили осень

Деревья уже почти расстались с оранжево-красным одеянием, а на носу пугающие заморозки. Но красноярцы не теряли времени зря в эти выходные и успели сделать яркие фотографии. Newslab собрал лучшие моменты осени из ваших инстаграмов.

Покататься с ветерком на роликах среди такой красоты — номер один в списке дел на осень. И тренировка, и эстетическое удовольствие. Важно только не переборщить с фотосессией на трассе — можно налететь на таких же спортсменов выходного дня.

А у кого-то совсем другие прогулки на колёсиках. Мамы с колясками атаковали новый эко-парк «Гремячая грива». Свежий воздух разбавляют серьёзные разговоры о кормлении, лучших магазинах для детей и о своём «о девичьем».

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Vera Tsesarskaya (@vtsesarskaya) 12 Окт 2018 в 4:20 PDT

Романтичные барышни успели покормить уточек на берегу Енисея.

Посмотреть эту публикацию в Instagram 🍂☀️☺️ Радуюсь последним солнечным денькам! Публикация от 🍭Аксинья Борисова (@ksushaborisova) 13 Окт 2018 в 9:04 PDT

Горы-горы-горы — лучшее место для познания себя и медитации. «Столбы» отметили последние тёплые выходные осени огромным потоком туристов.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Лариса (@nlv08) 13 Окт 2018 в 8:56 PDT

Как же без культового фотофона — опавшей листвы. Ещё пара недель и можно будет делать снежного ангела.

Видимо, если одеться потеплее, дымные кольца на природе можно пускать бесконечно. Фото кальяна то и дело мелькают в ленте.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Julia Erakhtina♥♡ (@yulya_erakhtina) 13 Окт 2018 в 7:18 PDT

Осень — время уюта. Заготовки уже спрятаны в погребе, можно провести размеренные выходные с семьёй. Сходить в поход, посетить любимые места.



Ну, и пожарить шашлыки, конечно!

Посмотреть эту публикацию в Instagram #вечермясовыходной Публикация от Стас Поспелов (@pospelov_stas) 13 Окт 2018 в 4:05 PDT

А кто-то ждёт не дождётся Зимней универсиады-2019 и ему всё равно, что на дворе золотая осень. Кстати, чтобы скрасить долгое ожидание, можете пока пройти наш зажигательный квиз про Огонь Студенческих игр!

Вы ещё не успели сделать ни одну осеннюю фотографию? Приоденьтесь в тёплый свитер с горловиной, соберите свой букет из опавших листочков и проведите хотя бы час на природе с друзьями и близкими.

С осенними лучами света, ваш Newslab.ru