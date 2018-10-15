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Медитация в горах и последний шашлычок: как красноярцы проводили осень

Медитация в горах и последний шашлычок: как красноярцы проводили осень

15.10.2018
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Покататься с ветерком на роликах среди такой красоты — номер один в списке дел на осень. И тренировка, и эстетическое удовольствие. Важно только не переборщить с фотосессией на трассе — можно налететь на таких же спортсменов выходного дня.

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Ооосень, ну какая же ты щикардосная 🍂 🧡 Совсем не даёшь поваляться дома 🙅🏽&zwj;♀️

Публикация от Valentinka 🏹❤️ (@luchezarova) 13 Окт 2018 в 3:29 PDT

А у кого-то совсем другие прогулки на колёсиках. Мамы с колясками атаковали новый эко-парк «Гремячая грива». Свежий воздух разбавляют серьёзные разговоры о кормлении, лучших магазинах для детей и о своём «о девичьем».

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Публикация от Vera Tsesarskaya (@vtsesarskaya) 12 Окт 2018 в 4:20 PDT

Романтичные барышни успели покормить уточек на берегу Енисея.

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🍂☀️☺️ Радуюсь последним солнечным денькам!

Публикация от 🍭Аксинья Борисова (@ksushaborisova) 13 Окт 2018 в 9:04 PDT

Горы-горы-горы — лучшее место для познания себя и медитации. «Столбы» отметили последние тёплые выходные осени огромным потоком туристов.

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Публикация от Лариса (@nlv08) 13 Окт 2018 в 8:56 PDT

Как же без культового фотофона — опавшей листвы. Ещё пара недель и можно будет делать снежного ангела.

Видимо, если одеться потеплее, дымные кольца на природе можно пускать бесконечно. Фото кальяна то и дело мелькают в ленте.

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Публикация от Julia Erakhtina♥♡ (@yulya_erakhtina) 13 Окт 2018 в 7:18 PDT

Осень — время уюта. Заготовки уже спрятаны в погребе, можно провести размеренные выходные с семьёй. Сходить в поход, посетить любимые места.

Ну, и пожарить шашлыки, конечно!

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#вечермясовыходной

Публикация от Стас Поспелов (@pospelov_stas) 13 Окт 2018 в 4:05 PDT

А кто-то ждёт не дождётся Зимней универсиады-2019 и ему всё равно, что на дворе золотая осень. Кстати, чтобы скрасить долгое ожидание, можете пока пройти наш зажигательный квиз про Огонь Студенческих игр!

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Приезжайте уже к нам на универсиаду, ну. Я тут сижу, как бы, ждууу.. #красноярск2019

Публикация от A͙ N͙ D͙ R͙ U͙ S͙ H͙ A͙ (@andrew_ryabov19) 13 Окт 2018 в 10:51 PDT

Вы ещё не успели сделать ни одну осеннюю фотографию? Приоденьтесь в тёплый свитер с горловиной, соберите свой букет из опавших листочков и проведите хотя бы час на природе с друзьями и близкими.

С осенними лучами света, ваш Newslab.ru

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