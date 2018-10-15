Медитация в горах и последний шашлычок: как красноярцы проводили осень

Покататься с ветерком на роликах среди такой красоты — номер один в списке дел на осень. И тренировка, и эстетическое удовольствие. Важно только не переборщить с фотосессией на трассе — можно налететь на таких же спортсменов выходного дня.
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Ооосень, ну какая же ты щикардосная 🍂 🧡 Совсем не даёшь поваляться дома 🙅🏽‍♀️
Публикация от Valentinka 🏹❤️ (@luchezarova) 13 Окт 2018 в 3:29 PDT
А у кого-то совсем другие прогулки на колёсиках. Мамы с колясками атаковали новый эко-парк «Гремячая грива». Свежий воздух разбавляют серьёзные разговоры о кормлении, лучших магазинах для детей и о своём «о девичьем».
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Публикация от Vera Tsesarskaya (@vtsesarskaya) 12 Окт 2018 в 4:20 PDT
Романтичные барышни успели покормить уточек на берегу Енисея.
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🍂☀️☺️ Радуюсь последним солнечным денькам!
Публикация от 🍭Аксинья Борисова (@ksushaborisova) 13 Окт 2018 в 9:04 PDT
Горы-горы-горы — лучшее место для познания себя и медитации. «Столбы» отметили последние тёплые выходные осени огромным потоком туристов.
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Публикация от Лариса (@nlv08) 13 Окт 2018 в 8:56 PDT
Как же без культового фотофона — опавшей листвы. Ещё пара недель и можно будет делать снежного ангела.
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Мой темперамент не задушишь, не убьёшь... Спокойной жизни я, увы, не обещаю...Зато я добрая, но не многое прощаю!!! —————————-————-——— С недавних пор замечаю, что люди пишут красивые цитаты, мудрые афоризмы, но камон вы даже значения их не знаете;) #осень
Публикация от XTanyaX💕💕 (@tanya__ved) 13 Окт 2018 в 7:05 PDT
Видимо, если одеться потеплее, дымные кольца на природе можно пускать бесконечно. Фото кальяна то и дело мелькают в ленте.
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Публикация от Julia Erakhtina♥♡ (@yulya_erakhtina) 13 Окт 2018 в 7:18 PDT
Осень — время уюта. Заготовки уже спрятаны в погребе, можно провести размеренные выходные с семьёй. Сходить в поход, посетить любимые места.
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То самое озеро😅где мы познакомились с мужем в далеком , вроде бы 2009 году😅😂только сегодня нас было 7😂🤣 Р.s. Выпустили окуней, которые были пойманы в начале лета🙌🏽
Публикация от Irina Lomakina💋 (@irina_bers) 13 Окт 2018 в 7:43 PDT
Ну, и пожарить шашлыки, конечно!
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Публикация от Стас Поспелов (@pospelov_stas) 13 Окт 2018 в 4:05 PDT
А кто-то ждёт не дождётся Зимней универсиады-2019 и ему всё равно, что на дворе золотая осень. Кстати, чтобы скрасить долгое ожидание, можете пока пройти наш зажигательный квиз про Огонь Студенческих игр!
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Приезжайте уже к нам на универсиаду, ну. Я тут сижу, как бы, ждууу.. #красноярск2019
Публикация от A͙ N͙ D͙ R͙ U͙ S͙ H͙ A͙ (@andrew_ryabov19) 13 Окт 2018 в 10:51 PDT
Вы ещё не успели сделать ни одну осеннюю фотографию? Приоденьтесь в тёплый свитер с горловиной, соберите свой букет из опавших листочков и проведите хотя бы час на природе с друзьями и близкими.
С осенними лучами света, ваш Newslab.ru