Репортаж из соцсетей: Огонь Зимней универсиады-2019 в Ульяновске

И. о. министра спорта края Сергей Алексеев и двукратная олимпийская чемпионка по легкой атлетике, посол Студенческих игр Светлана Мастеркова презентовали основные атрибуты Эстафеты огня Студенческих игр:
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Делегация Красноярского края в эти дни работает на Международном форуме «Россия — спортивная держава», который собрал в Ульяновске руководителей спортивных учреждений, представителей всероссийских федераций по видам спорта, знаменитых спортсменов и др. . #RealWinter #Универсиада2019 #ЭстафетаОгня2019 #россияспортивнаядержава2018 #форумспортивнаядержава #Ульяновск
Публикация от Спортивный Красноярск (@krsk.sport) 10 Окт 2018 в 6:33 PDT
Жители и гости Ульяновска смогли увидеть огонь Студенческих игр на Соборной площади, где состоялся городской праздник «Спортивная площадь спортивной страны»:
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В УЛЬЯНОВСКЕ ПРОШЛА ПРЕЗЕНТАЦИЯ ЭСТАФЕТЫ ОГНЯ ЗИМНЕЙ УНИВЕРСИАДЫ-2019. . Огонь XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года 9 октября прибыл в Ульяновск, где с 10 по 12 октября состоится Международный форум «Россия — спортивная держава». В рамках работы форума пройдет презентация предстоящих Студенческих игр. . Огонь Зимней универсиады-2019 встретили на площади возле Дворца спорта «Волга-Спорт-Арена», куда транспортировочную колбу с пламенем доставила автоколонна во главе с байкерами клубов «Ночные волки», «Стальные крылья» и «Свобода». В торжественном мероприятии приняли участие Министр спорта Российской Федерации Павел Колобков, Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов, руководитель Дирекции Зимней универсиады-2019 Максим Уразов, олимпийский чемпион по хоккею, президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк, олимпийская чемпионка по легкой атлетике, Посол Студенческих игр Светлана Мастеркова и чемпион мира по боксу, депутат Государственной Думы РФ Николай Валуев. . «Зимняя универсиада-2019, которую в марте следующего года примет Красноярск, — одно из самых крупных спортивных международных мероприятий, — сказал Министр спорта Российской Федерации Павел Колобков. — В этих соревнованиях примут участие более 3000 спортсменов в 11 видах спорта. . Животное-талисман, сопутствующее Универсиаде 2019, по-настоящему зимнее и родное. Это очаровательная сибирская лайка. Симпатичная серо-белая собака уже получила свое новое название, теперь она стала U-лайкой. Хотя внешне это обычный дружелюбный песик. Такой талисман выбран неспроста — в первую очередь собака является другом людей. Одновременно с этим талисман отожествляется с энергией, радостью и верностью. В представленном талисмане нет никакой вычурности, особой креативности, по сути это лишь милая собачка, желающая всем участникам удачи...
Публикация от Людмила и Алексей (@lak_life_80) 9 Окт 2018 в 3:46 PDT
Почетные гости на презентации Эстафеты огня Зимней универсиады-2019. Сувенир-игрушка в виде талисмана Студенческих игр U-Лайки особенно трогательно смотрится в руках могучего Николая Валуева:
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В Ульяновске прошла презентация Эстафеты огня Зимней универсиады-2019 Огонь XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года 9 октября прибыл в Ульяновск, где с 10 по 12 октября состоится Международный форум «Россия—спортивная держава». В рамках работы форума пройдет презентация предстоящих Студенческих игр. Огонь Зимней универсиады-2019 встретили на площади возле Дворца спорта «Волга-Спорт-Арена», куда транспортировочную колбу с пламенем доставила автоколонна во главе с байкерами клубов «Ночные волки», «Стальные крылья» и «Свобода». В торжественном мероприятии приняли участие Министр спорта Российской Федерации Павел Колобков, Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов, руководитель Дирекции Зимней универсиады-2019 Максим Уразов, олимпийский чемпион по хоккею, президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк, олимпийская чемпионка по легкой атлетике, Посол Студенческих игр Светлана Мастеркова и чемпион мира по боксу, депутат Государственной Думы РФ Николай Валуев. «Зимняя универсиада-2019, которую в марте следующего года примет Красноярск, — одно из самых крупных спортивных международных мероприятий, — сказал Министр спорта Российской Федерации Павел Колобков. — В этих соревнованиях примут участие более 3000 спортсменов в 11 видах спорта. И я убежден, что этот праздник дружбы и спорта запомнится всем отменной организацией, доброжелательной атмосферой и, конечно, высокими спортивными результатами. Надеюсь, что жители Ульяновска вместе со всей страной будут следить за соревнованиями в Красноярске и активно поддерживать наших спортсменов». #ЭстафетаОгня2019 #TorchRelay2019 #Факелоносцы2019 #RealWinter #Универсиада2019 http://irkobl.ru/sites/minsport/news/524743/
Публикация от Минспорт Иркутской области (@minsportirk) 9 Окт 2018 в 8:08 PDT
Веселая U-Лайка украсит любое фото:
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#megalada #россияспортивнаядержава2018 Экспозицию СК «Мега-Лада» посетил символ Универсиады 2019, которая пройдёт в Красноярске.
Публикация от Евгений Тюргашкин (@turgashkin_official) 11 Окт 2018 в 4:29 PDT
Неподалеку играли в хоккей ее забавные друзья:
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Талисманы Первых зимних Международных спортивных игр «Дети Азии» (@sakhalin2019) лисица Лыжуля, сивуч Ныш и олень Юна также стали гостями нашего стенда @trudovye_rezervy на Международном форуме «Россия спортивная держава» в Ульяновске (@sportforumrussia). #трудовыерезервы #россияспортивнаядержава2018 #форумспортивнаядержава #форум #спорт #массовыйспорт #корпоративныйспорт #россия #ульяновск #сахалин #сахалин2019 #детиазии #trudovyerezervy #sakhalin2019 #childrenofasia
Публикация от Трудовые Резервы (@trudovye_rezervy) 12 Окт 2018 в 1:25 PDT
Вы еще не сделали такое крутое фото?
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Эстафета огня 🔥#universiade2019 @winteruniversiade2019
Публикация от @ vika_mironovaa 11 Окт 2018 в 12:32 PDT
Можно и с гигантской U-Лайкой!
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#россияспортивнаядержава2018 🇷🇺
Публикация от ᎯℛℐℕᎯ (@arinaricher) 10 Окт 2018 в 4:19 PDT
Волонтеры Студенческих игр в Ульяновске:
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#krsk2019 #universiada2019 #krasnoyarsk2019
Публикация от @ d_sharkovskii 10 Окт 2018 в 8:57 PDT
Спортивная викторина от гостя форума — президента России Владимира Путина:
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🇷🇺Президент России Владимир Путин пообщался с волонтерами Зимней универсиады-2019 и сыграл в игру «11 дней зимы» на форуме "Россия — спортивная держава"❄️Полную версию видео смотрите по ссылке в описании профиля📲 ⠀ 🇬🇧 Russian President Vladimir Putin talked to volunteers of the Winter Universiade 2019 and played a game called 11 Days of Winter at Russia — Country of Sports-2018 Forum❄️ ⠀ #RealWinter #Универсиада2019 #Красноярск2019 #форумспортивнаядержава #universiade2019 #Krsk2019 #WU2019 #volunteers2019 #Волонтеры2019 #ПрезидентРоссии
Публикация от Зимняя универсиада-2019 (@winteruniversiade2019) 10 Окт 2018 в 9:44 PDT
Дальше огонь Зимней универсиады-2019 отправится в Ставрополь, где 13 октября состоится следующий этап Эстафеты. Не пропустите!
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#krsk2019 #universiade2019 #volunteers2019
Публикация от @ d_sharkovskii 9 Окт 2018 в 12:09 PDT
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