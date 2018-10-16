Репортаж из соцсетей: Огонь Зимней универсиады-2019 в Ульяновске

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В УЛЬЯНОВСКЕ ПРОШЛА ПРЕЗЕНТАЦИЯ ЭСТАФЕТЫ ОГНЯ ЗИМНЕЙ УНИВЕРСИАДЫ-2019. . Огонь XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года 9 октября прибыл в Ульяновск, где с 10 по 12 октября состоится Международный форум «Россия — спортивная держава». В рамках работы форума пройдет презентация предстоящих Студенческих игр. . Огонь Зимней универсиады-2019 встретили на площади возле Дворца спорта «Волга-Спорт-Арена», куда транспортировочную колбу с пламенем доставила автоколонна во главе с байкерами клубов «Ночные волки», «Стальные крылья» и «Свобода». В торжественном мероприятии приняли участие Министр спорта Российской Федерации Павел Колобков, Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов, руководитель Дирекции Зимней универсиады-2019 Максим Уразов, олимпийский чемпион по хоккею, президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк, олимпийская чемпионка по легкой атлетике, Посол Студенческих игр Светлана Мастеркова и чемпион мира по боксу, депутат Государственной Думы РФ Николай Валуев. . «Зимняя универсиада-2019, которую в марте следующего года примет Красноярск, — одно из самых крупных спортивных международных мероприятий, — сказал Министр спорта Российской Федерации Павел Колобков. — В этих соревнованиях примут участие более 3000 спортсменов в 11 видах спорта. . Животное-талисман, сопутствующее Универсиаде 2019, по-настоящему зимнее и родное. Это очаровательная сибирская лайка. Симпатичная серо-белая собака уже получила свое новое название, теперь она стала U-лайкой. Хотя внешне это обычный дружелюбный песик. Такой талисман выбран неспроста — в первую очередь собака является другом людей. Одновременно с этим талисман отожествляется с энергией, радостью и верностью. В представленном талисмане нет никакой вычурности, особой креативности, по сути это лишь милая собачка, желающая всем участникам удачи...

Публикация от Людмила и Алексей (@lak_life_80) 9 Окт 2018 в 3:46 PDT