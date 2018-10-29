«Пинали мячи бульдозером!»: «Полюс» провел уникальные соревнования на тяжёлой технике

На днях в золотодобывающей компании «Полюс» прошёл чемпионат по профессиональному мастерству. 57 сотрудников со всех уголков страны соревновались в управлении тяжёлой техникой, выверяли каждый сантиметр манёвра. Лучшие из лучших забивали голы мячом, сидя за рулём бульдозера. Newslab.ru показывает самые яркие кадры события.

Традиционные соревнования «Полюса» впервые прошли в общекорпоративном формате — на Олимпиадинском горно-обогатительном комбинате в Северо-Енисейском районе встретились сотрудники из Якутии, Магадана, Иркутской области и Красноярского края.

Машинисты бульдозеров, экскаваторов, погрузчиков, буровых установок и автосамосвалов маневрировали в узком пространстве задним ходом, делали змейку. Это не под силу новичку, поэтому к рулю допускали только самых опытных работников, которые прошли предварительный отбор — каждый в своём регионе.

Формат чемпионата мастерства смешанный. Профессионалы встречаются, чтобы посостязаться в ловком управлении техникой. В ходе соревнований у них было как следует познакомиться и обменяться накопленным за год опытом и новостями.

«Каждое из наших предприятий — Полюс Красноярск, Полюс Алдан, Полюс Магадан, Полюс Вернинское — по отдельности раньше проводили подобные состязания, но вместе мы собираемся впервые. Это большой шаг в сплочении предприятий компании, возможность почувствовать себя единой командой, несмотря на несколько тысяч километров между нами. Это и хороший вызов: догнать и перегнать лидеров. Люди по природе своей склонны к конкуренции, особенно — мужчины», — поприветствовал участников соревнования Евгений Малыхин, директор Олимпиадинского горно-

обогатительного комбината АО «Полюс Красноярск».

Судили соревнования представители компаний-поставщиков карьерной техники и независимые эксперты из Управляющей компании. Это было сделано специально, чтобы обеспечить непредвзятую оценку конкурсантов. Эксперты следили, чтобы все были в равных условиях, а в случае чего быстро исправляли ситуацию:

Например, когда один из участников начал своё выступление, оказалось, что в ковше у него насыпан снег, из-за этого он не мог правильно выполнить один из элементов упражнения. Эксперты обратились к судьям, и те дали возможность ему переиграть. На площадках мы увидели, что люди не просто болеют за свою команду. Они смотрят, как работают другие. Они делятся опытом, подсматривают какие-то секреты мастерства друг у друга, это очень ценно«, — рассказала директор департамента подбора и развития персонала «УК Полюс» Юлия Андроновская.

Веселый формат соревнований — эстафета, когда большую бочку передают друг другу по очереди погрузчик, буровая установка, автосамосвал и бульдозер.

«Стало уже традицией, что в Красноярске все происходит раньше всех — и конкурсы, и внедрение новых технологий. Приз за первое место стал сюрпризом, мы не объявляли его заранее. Все участвуют из духа соперничества», — говорит Сергей Ефимов, директор по персоналу «Полюс Красноярск»

Призы оказались более чем достойные! Победители соревнований едут в Японию с познавательно-развлекательным туром, где посетят машиностроительные заводы компании Комацу. За второе место сотрудники получили путёвку на двоих в пансионат в Геленджик, а за третье — в Калининград.

Сергей Орлов, машинист экскаватора ЭКГ-10 «Полюс Красноярск», показал самые лучшие результаты на теоретическом этапе по технике безопасности.

«Я работаю на экскаваторе ЭКГ-10 на Благодарном месторождении. Вернулся из отпуска, освежил в памяти знания и попал на соревнования. Коллектив очень помогает своей поддержкой. Любой экскаватор, на котором ты работаешь первый раз, требует привыкания. У меня, к сожалению, не получилось упражнение с мячиком, необходимо было забить мяч в ворота. Зато получилось упражнение с бочкой», — поделился своими впечатлениями победитель Сергей Орлов.

Второе и третье место в номинации для водителей поделили Максим Полищук («Полюс Вернинское») и Максим Кудашкин («Полюс Красноярск»).

В эстафете места распределились следующим образом:

1 место — «Полюс Алдан»;

2 место — «Полюс Красноярск»;

3 место — «Полюс Вернинское».

«Мы ждали этого соревнования с 2015 года! В рамках чемпионата ребята уверенно доказали, что производственные успехи нашей бизнес-единицы не случайны. Достичь абсолютного результата помешало лишь волнение — некоторые участники просто не справились со стрессом конкурсных испытаний. Почему я так уверен в этом? Потому что видел, как на тренировке мужики идеально „летали“ между конусов, цепляли бочки, позиционировали буровую и „пинали“ мячики», — говорит Виталий Боровской, начальник отдела по подбору персонала и кадровому развитию.

В финале турнира все сделали для себя один вывод — останавливаться на достигнутом точно не стоит.

Анастасия Щепетова специально для интернет-газеты Newslab.ru,

фото золотодобывающей компании «Полюс»