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С чем останется Красноярск после Универсиады? Проверяем на примере Сочи

С чем останется Красноярск после Универсиады? Проверяем на примере Сочи

Интернет-газета Newslab.ru
27.11.2018
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Морской вокзал Сочи и Речной вокзал Красноярска

Спортивная инфраструктура — зачем столько Красноярску?

Самое очевидное — городу остаются спортивные объекты. С одной стороны, хорошо: есть где заниматься юным спортсменам и состязаться профессионалам. С другой — столько спортсменов, чтобы загрузить эти площади, еще надо найти. А содержание зданий и сооружений может стать бременем для бюджета.

Говорят, зимой горнолыжный кластер Сочи хорошо загружен: на подъемники скапливаются очереди. В межсезонье тут, конечно, пустовато, особенно вечером. Работает только часть канаток. Нижняя часть курорта «Роза Хутор» выглядит симпатично, хотя и напоминает больше кинодекорации, чем живой поселок.
На экскурсиях туристов убеждают, что все олимпийские объекты Сочи используются. Действует школа фигурного катания, керлинг-центр, теннисная академия. Появился хоккейный клуб «Сочи», переехал питерский ФК «Динамо», иногда проводит матчи футбольная сборная. Возможно, и в Красноярск кто-нибудь переедет ради арены или трассы.
Или вот трамплины «Русские горки», которые сдали на пару лет позже плана и за 8 млрд рублей вместо 1,2. Тут проходят тренировки и соревнования, правда, уже не такие масштабные. Схожим образом используется и комплекс «Санки», где к тому же открыли аттракцион для туристов — любителей экстрима: туристические спуски на бобах. Может, и у нас такое будет?
Часть объектов в Сочи принадлежит Краснодарскому краю, часть — инвесторам и федерации. На базе других создан образовательный центр «Сириус» фонда «Талант и Успех». По инициативе президента его учредили известные российские спортсмены, артисты и ученые. Красноярское же наследие разделят СФУ, краевые и, вероятно, федеральные организации. Наши объекты не так огромны. Занять их, должно быть, легче.
Архитектура соседнего курорта «Горки Город», построенного в рекордные сроки как медиадеревня Олимпиады, отличается. Она, мягко говоря, странная: эклектичная, с налетом гигантомании. Хорошо, что в Красноярске так не строят! С трудом верится, что все здания используются до самых верхних этажей. И уже заметны дефекты в наружной отделке. Хочется надеяться, что только косметические.
Масштабная стройка не проходит без последствий для природы. Даже в конце 2018-го «Камазы» еще пылят на лесистом склоне. Ради объектов и инфраструктуры в Сочи вырубили гектары леса. А после огромное количество ценных самшитов уничтожили завезенные вместе с «компенсационными» посадками бабочки-вредительницы. Печальный урок, который надо учесть и Красноярску.

Транспорт — а этого дайте побольше!

Большая часть бюджета сочинской Олимпиады ушла не на спортивные сооружения, а на инфраструктуру — энергетику, связь, дороги и прочие коммуникации. Постолимпийский Сочи подтверждает: едва ли не главное, что получает город от большого события, — это развитие транспорта. Хотелось бы, чтобы эффект Универсиады для Красноярска был похожим, пусть и с учетом разного масштаба событий.

Аэропорт Сочи модернизировали перед Играми. Он входит в ту же группу, что в 2015-м купила контрольный пакет красноярского порта, — «Базовый элемент». При этом терминал совсем другой: без облицовки керамикой и колоритных панно, но просторнее. В «стерильной» зоне больше сидений (у нас в «час пик» бывает сложно с местами) и магазинов, где турист может оставить последние деньги.
Колоссальные вложения сделаны в железнодорожный транспорт. Построены ветки из Адлера в аэропорт и на горнолыжные курорты. Несколько раз в день курсируют новые комфортные электрички. Красноярцев часто дразнят пряником аэроэкспресса, но к марту 2019 года он точно не появится.
Большие современные железнодорожные вокзалы появились в Адлере, Олимпийском парке, поселке Эстосадок, комплексе «Роза Хутор». В Красноярске тоже развивается городская электричка, появляются новые и обновляются старые платформы.
Вокзал в «Розе Хутор», правда, в несезонное время несколько пуст. Было время, железнодорожники жаловались на убыточность новых маршрутов, отменяли их, пересматривали финансирование, привлекали краевые власти. К счастью, сейчас поезда ходят, только вместо аэроэкспрессов — пригородные электрички.
Автолюбителей не обидели — проложили новые дороги сквозь горы, над реками, через жилые кварталы и вопреки самострою. Возведены большие развязки, достроены обходы и дублеры, появилась новая автодорога на Красную Поляну. Нам такие масштабы и не снились.
Пробки, говорят, стали меньше, но совсем не исчезли. Вместе с инфраструктурой выросла и привлекательность города для туристов и переезжающих на ПМЖ. Проблемы с парковкой в центре тоже не извелись.
Кажется, сочинцы никогда не мечтали о подземном метро так серьезно и страстно, как красноярцы. Зато о легком наземном или даже канатном разговоры в преддверии Олимпиады шли. Но тут Игры не помогли — метро не появилось. Приходится довольствоваться хачапурной в стиле московских павильонов. Ну, хоть здесь Красноярск впереди: у нас анонсировано строительство первой ветки и мэрия уже готовится выкупать землю под станции.
Наследие спорта на автобусных остановках — электронные табло с указанием времени прибытия маршрутов. Другой плюс — замена «Газелей» на машины большей вместимости. Еще власти оптимизировали маршрутную сеть, но для красноярца это скорее страшилка, нежели достижение.
На этом прелести сочинских автобусов закончены. Внутри — как у нас, только нет кондуктора. Местные СМИ писали о внедрении валидаторов для оплаты картами, но нам такое чудо не встретилось. Платить приходилось наличными водителю при входе, часто уже после того, как автобус начал движение. Остановки объявляли не всегда. Понятно, почему во время соревнований ходили бесплатные автобусы для болельщиков. Даже красноярцу некомфортно, иной европеец и вовсе бы тронулся.

Архитектура — всё очень сложно...

Крупные мероприятия — это еще и новые гостиницы для спортсменов и зрителей, жилые комплексы для растущего населения, ремонты фасадов и всяческое приведение города в порядок. Смотрим, что стало с архитектурой олимпийской столицы и что грозит в этой сфере Красноярску.

Даже такое грандиозное мероприятие, как Олимпийские игры, не избавляет город от зданий-призраков, разрушенных или недостроенных.
Голый каркас долгостроя может остаться прямо в центре, перед воротами города — железнодорожным вокзалом. Его затянут красивым брендированным полотнищем.
Зато новые здания растут как грибы — большие инвестиции провоцируют строительный бум. Если в Красноярске досталось Театральной площади, то в Сочи, например, до неузнаваемости изменился верхний ярус центральной набережной. Еще лет 15 назад этих башен здесь «не стояло».
Некоторые новостройки уже выглядят заброшенными. Похоже, в этом «шале» никто не успел пожить. Многие фирмы, желая заработать, бросились строить ЖК и отели кто во что горазд. Достроить смогли не все.
Исторический квартал в Красноярске все чинят-чинят, да никак не починят. Опыт Сочи показывает, что огромные вливания — не панацея. Это здание-памятник горело и уже два года стоит в непотребном виде. Недалеко от Морвокзала исчез старинный гастроном, а в парке «Ривьера» — полуразрушенная дача его основателя. Заново построена ее копия, говорят, что «для представительской резиденции крупной компании».
Кстати, о вокзале. В Красноярске уже много лет скучает за строительным забором здание Речного вокзала, не то с витражами, не то без. В Сочи вот не постеснялись: символ города, старое здание Морского вокзала середины 50-х превратилось в отреставрированный универмаг с бутиками и ресторанами.
В Красноярске красят фасады на центральных улицах. В Сочи пошли дальше и привели к единому стилю сотни домов — советские панельки, хрущевки и даже частный сектор в «зоне гостеприимства». Серые панельные здания облицевали, старые пятиэтажки — покрасили и надели одинаковые бордовые крыши. Инициатива понравилась далеко не всем — владельцам частных домов предлагалось облагораживать их за свой счет.
С буйством наружной рекламы в Сочи тоже боролись. Может, на какое-то время даже преуспели. Но сейчас вывески снова безвкусные, местами убогие и никак не сочетающиеся с обликом здания, на котором они размещены. Красноярск, не надо так!

Городская среда — дело тонкое

Подготовка к наплыву гостей, в том числе иностранных, заставляет чиновников усиленно трудиться по всем фронтам. Тротуары, парки, газоны — в теории все должно становиться дружелюбнее и лучше.

Пешеходный проспект Мира сулили красноярцам множество раз, но все мимо. А вот власти Сочи не побоялись и сделали одну из центральных улиц — Навагинскую — пешеходной. Теперь она очень популярна. В кафе и магазинах людно, туристам нравится.
Впрочем, Сочи далеко не везде дружелюбен к пешеходам. Оградок, отделяющих тротуары от проезжей части или даже газона, тут в достатке. Из-за них пешеход может оказаться в затруднительном положении.
Гулять пешком в горном кластере — тоже не всегда легко и приятно. Если выбрать неверный путь, он может завести в тупик.
Но праздничная подсветка горит, и не только по праздникам. Главного красноярского художника на них нет!
Парк «Ривьера» чем-то похож на наш Центральный. В гипертрофированном виде: аттракционы, ларьки, зазывалы, фото с обезьянкой — вот это вот всё на каждом шагу главной аллеи. Если в Красноярске сейчас выбирают, в каком направлении развивать наш парк, — то, пожалуйста, только не в этом.
Уж лучше создавать большие фотозоны, например, с такими скульптурами. В Красноярске «зеленые статуи» появились давно, но последний писк моды в Сочи — фигуры из искусственной газонной травы. Зелены круглый год, и от вандалов меньше ущерба.
Еще одна проблема — бродячие животные. Теплый климат, снос частного сектора и разросшиеся стройплощадки — идеальные условия, чтобы расплодились бездомные собаки. Зоозащитники протестовали против их истребления, власти, как могли, открещивались от обвинений в жестокости. Перед Олимпиадой появились дополнительные приюты, многие волонтеры и даже спортсмены забирали дворняг домой. Сейчас на туртропах собаки встречаются, но мало. Они расслаблены, апатичны. Конечно, это же не Сибирь, где волка ноги кормят.
Гораздо больше в Сочи уличных котов. Они упитанны и ласковы. У нас таких не будет — слишком холодно.

Красноярск тоже меняется, пусть и не так масштабно, как Сочи. Жаль только, что развитие непременно должно быть приурочено к какому-либо событию. И страшно, что после него все нереализованное может превратиться в мечты и долгострои, а реализованное — оказаться недолговечным.

Надеемся, у красноярских чиновников есть план, как этого избежать.

Обеспокоенная интернет-газета Newslab.ru

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