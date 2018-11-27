С чем останется Красноярск после Универсиады? Проверяем на примере Сочи

Сравнение городов дело неблагодарное, а уж таких разных, как Красноярск и Сочи, — тем более. Но больно уж повод хороший — оба выиграли право провести у себя крупные международные соревнования и заметно преобразились. Но к лучшему ли? Пока подготовка к Универсиаде в разгаре, мы решили на примере южного собрата посмотреть: а как там у них? Что ждет Красноярск, когда праздник отгремит, гости разъедутся и вернутся будни?

Спортивная инфраструктура — зачем столько Красноярску?

Самое очевидное — городу остаются спортивные объекты. С одной стороны, хорошо: есть где заниматься юным спортсменам и состязаться профессионалам. С другой — столько спортсменов, чтобы загрузить эти площади, еще надо найти. А содержание зданий и сооружений может стать бременем для бюджета.

Транспорт — а этого дайте побольше!

Большая часть бюджета сочинской Олимпиады ушла не на спортивные сооружения, а на инфраструктуру — энергетику, связь, дороги и прочие коммуникации. Постолимпийский Сочи подтверждает: едва ли не главное, что получает город от большого события, — это развитие транспорта. Хотелось бы, чтобы эффект Универсиады для Красноярска был похожим, пусть и с учетом разного масштаба событий.

Архитектура — всё очень сложно...

Крупные мероприятия — это еще и новые гостиницы для спортсменов и зрителей, жилые комплексы для растущего населения, ремонты фасадов и всяческое приведение города в порядок. Смотрим, что стало с архитектурой олимпийской столицы и что грозит в этой сфере Красноярску.

Городская среда — дело тонкое

Подготовка к наплыву гостей, в том числе иностранных, заставляет чиновников усиленно трудиться по всем фронтам. Тротуары, парки, газоны — в теории все должно становиться дружелюбнее и лучше.

Красноярск тоже меняется, пусть и не так масштабно, как Сочи. Жаль только, что развитие непременно должно быть приурочено к какому-либо событию. И страшно, что после него все нереализованное может превратиться в мечты и долгострои, а реализованное — оказаться недолговечным.

Надеемся, у красноярских чиновников есть план, как этого избежать.

Обеспокоенная интернет-газета Newslab.ru