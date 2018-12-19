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Репортаж из соцсетей: Фристайл на «Сопке»

Репортаж из соцсетей: Фристайл на «Сопке»

19.12.2018
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Могул — дисциплина лыжного фристайла: спуск на горных лыжах по бугристому склону и выполнение прыжков на трамплинах. Трассу на «Сопке» к соревнованиям подготовили по всем правилам:

Даже если вы не спортсмен, здесь есть чему удивиться!

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Show time!!🤩Восхищение!!!!! Восторг!!!!👏🏿Потрясающая работа!!!!🖤🖤🖤Пэрэдааааайз😭Атмо как на стадионном рок-концерте!!!!✨🥰⚡️🤘🏿❤️Сопочка теперь такая прекрасная и невероятная, очень американская!!!!!🙀Супер масштаб!!! После северного склона как будто добавили ещё одно целое измерение!!!!!!!!🧞&zwj;♂️чтобы всё обойти надо минут 40!!Ооооооооооо там тусить хочется эври сингл дэй!!!!!⭐️😍😍😍#universiade2019 🙏🏿 #обожаюсвоюжизнь #какбудтоподчемто 💥💥💥

Публикация от Польша (@eyesmayshine) 16 Дек 2018 в 7:35 PST

Спортсмены спешат опробовать трассу до начала соревнований:

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Кластер сопка. Тестовые соревнования. #universiade #realwinter #николаевскаясопка

Публикация от Роман Морозов (@mr.frozzen) 17 Дек 2018 в 9:37 PST

Поехали!

И еще один захватывающий спуск:

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#универсиада2019#былокруто#духзахватывает#красотаприроды

Публикация от Ирина Рубанова (@irisskkaa13) 17 Дек 2018 в 5:45 PST

Талисман Зимней универсиады-2019 — U-Лайка как обычно встречает зрителей и участников:

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Крутейший вечер☃️❄️🤩⛷ #Krasnoyarsk2019 #Universiade2019 #realwinter #КубокРоссии #Фристайл

Публикация от Marina Mamontova 🖤 (@marina__mamontova) 17 Дек 2018 в 6:58 PST

Волонтеры, в отличие от U-Лайки, немного замерзли, но на лицах улыбки!

Красноярские фристайлисты:

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#красноярск2018#сопка#кубокроссии#фристайл#могул#любимаядочь❤️

Публикация от Люба Чекушкина (@liuba.chekushkina) 17 Дек 2018 в 4:14 PST

Участница из Томска:

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Вчера 17 декабря на 1 Этапе кубка России в рамках тестовых соревнований Зимней Универсиады-2019 прошли старты по могулу в индивидуальном зачёте! В финал удалось выйти нашей самой титулованной спортсменке Чеботаревой Ангелине. В квалификации она стала 9-ой, а в финале 11-ой!!! Сумма баллов в финале не позволила Ангелине пробиться в супер-финал, но она достойна боролась и выполнила задачи, которые ставились тренером Тюменцевым Владимиром!! @__gelka_mogulistka_ ты огромная молодец, верим в тебя!!! #командамечты #достиженийцелей #всенаспорт💪 #универсиада2019 #впередкмечте👊 #могул#чемпионы

Публикация от FSC MogulMaster Tomsk🥇🥈🥉 (@mogulmastertomsk) 17 Дек 2018 в 5:37 PST

Фристайлисты из Казахстана:

Расписание тестовых соревнований Зимней универсиады-2019 по фристайлу и сноуборду, подробная информация об общественном транспорте, перехватывающих парковках и других сервисах для зрителей — на сайте Студенческих игр. Прямые трансляции Этапов Кубка России по фристайлу и сноуборду можно посмотреть на официальной странице Зимней универсиады-2019 в социальной сети «ВКонтакте».

Ваш спортивный Newslab.ru

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