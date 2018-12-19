Репортаж из соцсетей: Фристайл на «Сопке»

В Красноярске на трассах нового кластера «Сопка» (ул. Биатлонная, 25б) стартовали тестовые мероприятия Зимней универсиады-2019 — Этапы Кубка России по фристайлу и сноуборду. 17 и 18 декабря состоялись первые соревнования: среди фристайлистов разыграли медали в могуле и парном могуле. Newslab заглянул в соцсети и выбрал самые интересные фото и видео состязаний среди лыжников.

Могул — дисциплина лыжного фристайла: спуск на горных лыжах по бугристому склону и выполнение прыжков на трамплинах. Трассу на «Сопке» к соревнованиям подготовили по всем правилам:

Даже если вы не спортсмен, здесь есть чему удивиться!

Спортсмены спешат опробовать трассу до начала соревнований:

Поехали!

И еще один захватывающий спуск:

Посмотреть эту публикацию в Instagram #универсиада2019#былокруто#духзахватывает#красотаприроды Публикация от Ирина Рубанова (@irisskkaa13) 17 Дек 2018 в 5:45 PST

Талисман Зимней универсиады-2019 — U-Лайка как обычно встречает зрителей и участников:

Волонтеры, в отличие от U-Лайки, немного замерзли, но на лицах улыбки!

Красноярские фристайлисты:

Посмотреть эту публикацию в Instagram #красноярск2018#сопка#кубокроссии#фристайл#могул#любимаядочь❤️ Публикация от Люба Чекушкина (@liuba.chekushkina) 17 Дек 2018 в 4:14 PST

Участница из Томска:

Фристайлисты из Казахстана:

Расписание тестовых соревнований Зимней универсиады-2019 по фристайлу и сноуборду, подробная информация об общественном транспорте, перехватывающих парковках и других сервисах для зрителей — на сайте Студенческих игр. Прямые трансляции Этапов Кубка России по фристайлу и сноуборду можно посмотреть на официальной странице Зимней универсиады-2019 в социальной сети «ВКонтакте».

Ваш спортивный Newslab.ru