Репортаж из соцсетей: Фристайл на «Сопке»

Могул — дисциплина лыжного фристайла: спуск на горных лыжах по бугристому склону и выполнение прыжков на трамплинах. Трассу на «Сопке» к соревнованиям подготовили по всем правилам:
Посмотреть эту публикацию в Instagram
One of the most snowy objects of the Universiade 2019 is preparing to take the first test competition in snowboarding and freestyle #universiade2019 #fisu #FISUambassadors #krasnoyarsk2019 #wearefisu #volunteers2019
Публикация от Students from Krasnoyarsk (@students_from_krasnoyarsk) 15 Дек 2018 в 9:59 PST
Даже если вы не спортсмен, здесь есть чему удивиться!
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Show time!!🤩Восхищение!!!!! Восторг!!!!👏🏿Потрясающая работа!!!!🖤🖤🖤Пэрэдааааайз😭Атмо как на стадионном рок-концерте!!!!✨🥰⚡️🤘🏿❤️Сопочка теперь такая прекрасная и невероятная, очень американская!!!!!🙀Супер масштаб!!! После северного склона как будто добавили ещё одно целое измерение!!!!!!!!🧞‍♂️чтобы всё обойти надо минут 40!!Ооооооооооо там тусить хочется эври сингл дэй!!!!!⭐️😍😍😍#universiade2019 🙏🏿 #обожаюсвоюжизнь #какбудтоподчемто 💥💥💥
Публикация от Польша (@eyesmayshine) 16 Дек 2018 в 7:35 PST
Спортсмены спешат опробовать трассу до начала соревнований:
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Кластер сопка. Тестовые соревнования. #universiade #realwinter #николаевскаясопка
Публикация от Роман Морозов (@mr.frozzen) 17 Дек 2018 в 9:37 PST
Поехали!
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Сегодня смотрел соревнования по фристайлу дисциплина могул в рамках Кубка России! Когда-то 20 лет назад выполнил норматив Мастера спорта в данной дисциплине!) #фристайл #могул #универсиада2019 #ditsteam
Публикация от novoselsky anatoly (@novoselsky_a) 17 Дек 2018 в 5:26 PST
И еще один захватывающий спуск:
Посмотреть эту публикацию в Instagram
#универсиада2019#былокруто#духзахватывает#красотаприроды
Публикация от Ирина Рубанова (@irisskkaa13) 17 Дек 2018 в 5:45 PST
Талисман Зимней универсиады-2019 — U-Лайка как обычно встречает зрителей и участников:
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Крутейший вечер☃️❄️🤩⛷ #Krasnoyarsk2019 #Universiade2019 #realwinter #КубокРоссии #Фристайл
Публикация от Marina Mamontova 🖤 (@marina__mamontova) 17 Дек 2018 в 6:58 PST
Волонтеры, в отличие от U-Лайки, немного замерзли, но на лицах улыбки!
Посмотреть эту публикацию в Instagram
День 30. Когда твои волонтёры замёрзли. #ВыжитьВСибири #RealWinter #КудаЕщёРеальнееWinter #ЮжанеВСибири #LOCЭтоСудьба #ЭтоКрасноярскСынок #Волонтёры2019 #Сопка #Freestyle2018 #SPS #SPSКонтролируетПроцесс #ОдинРазSPSвсегдаSPS
Публикация от Виолетта Шаповал (@shapovalvioletta) 17 Дек 2018 в 6:21 PST
Красноярские фристайлисты:
Посмотреть эту публикацию в Instagram
#красноярск2018#сопка#кубокроссии#фристайл#могул#любимаядочь❤️
Публикация от Люба Чекушкина (@liuba.chekushkina) 17 Дек 2018 в 4:14 PST
Участница из Томска:
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Вчера 17 декабря на 1 Этапе кубка России в рамках тестовых соревнований Зимней Универсиады-2019 прошли старты по могулу в индивидуальном зачёте! В финал удалось выйти нашей самой титулованной спортсменке Чеботаревой Ангелине. В квалификации она стала 9-ой, а в финале 11-ой!!! Сумма баллов в финале не позволила Ангелине пробиться в супер-финал, но она достойна боролась и выполнила задачи, которые ставились тренером Тюменцевым Владимиром!! @__gelka_mogulistka_ ты огромная молодец, верим в тебя!!! #командамечты #достиженийцелей #всенаспорт💪 #универсиада2019 #впередкмечте👊 #могул#чемпионы
Публикация от FSC MogulMaster Tomsk🥇🥈🥉 (@mogulmastertomsk) 17 Дек 2018 в 5:37 PST
Фристайлисты из Казахстана:
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Вот и закончились наши сборы в Красноярске. Поздравляю @rmnv_srg 🙏💞 。 。 。 。 。 。 。#фристайлисты#фристайлмогул#красноярскийкрай#этап#кубка#россии#казахстан#устькаменогорск#чемпион##универсиада2019#лайка# #мадрид#милан#лондон#варшава#барнаул#новосибирск#минск#одесса#омск#томск#чусовой#санктпетербург#москва#спорт#зож
Публикация от Daria (@da__ry__alar) 17 Дек 2018 в 2:38 PST
Расписание тестовых соревнований Зимней универсиады-2019 по фристайлу и сноуборду, подробная информация об общественном транспорте, перехватывающих парковках и других сервисах для зрителей — на сайте Студенческих игр. Прямые трансляции Этапов Кубка России по фристайлу и сноуборду можно посмотреть на официальной странице Зимней универсиады-2019 в социальной сети «ВКонтакте».
Ваш спортивный Newslab.ru