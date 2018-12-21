Стихи для Деда Мороза, салют и ледяные гонки: Newslab побывал на открытии первой городской ёлки Красноярска

Обратный отсчёт до Нового года уже пошёл, значит, всем пора писать письма с заветными желаниями и запасаться праздничным настроением. За этим мы и отправились на открытие первой красноярской ёлки на Театральной площади. Резиденция Деда Мороза, тысячи диодов на фонтанах, шоу барабанов и самые вкусные пряники — смотрите, как это было.

К то там? Дед Мороз!

20 декабря на Театральной площади в центре Красноярска состоялось торжественное открытие первой ёлки города и запуск ежегодной «Белой ярмарки» от медиагруппы «Прима». Самой ожидаемой и посещаемой локацией стала резиденция Деда Мороза. Деревянный домик, словно с открыток из Великого Устюга, установил главный добрый друг и генеральный партнер ярмарки — золотодобывающая компания «Полюс». За год идея с домом новогоднего волшебника и его внучки Снегурочки обросла новыми изюминками.

«Впервые организовав резиденцию Деда Мороза в прошлом году, компания и не предполагала, что это вызовет такой ажиотаж среди горожан. Помню, как мы с радостью пролистывали фото в соцсетях с нашей локацией, читали, что многие ходили сюда с детьми каждый день, очереди были невероятными. На этот раз мы решили дать возможность гостям разгуляться — теперь у резиденции появилась уличная пристройка, то есть ещё одна фотозона. Захотел — поговорил с дедушкой среди деревенских тюков сена, а если начал замерзать — добро пожаловать в тёплую избушку с приветливой снегурочкой», — рассказал директор по работе с государственными органами «Полюс Красноярск» Олег Гербер на открытии ярмарки.

В 2018 году в резиденцию волшебника ждут гораздо больше гостей. Ведь город готовится к Студенческим играм, а, значит, даже под Новый год сюда могут заглянуть иностранцы, прибывшие в Красноярск на тестовые соревнования Зимней универсиады-2019 или просто за сибирскими впечатлениями.

И правда, пробиться в домик уже с первого дня стоило труда — слишком много оказалось желающих пообщаться с новогодними персонажами. Пока дети рассказывали стихи Снегурочке, их родители устраивались для удачного кадра в инстаграм. А ведь нужно было ещё передать заветное письмо с желаниями на будущий год.

Самые предприимчивые заранее занимали очередь в домик и бежали в ближайшую красную лавочку на площади за горячем сбитнем и имбирным пряником.

Е шь, танцуй, катайся!

А локаций с разными угощениями и новогодними сувенирами на площади оказалось предостаточно. Разгуливая среди переливающихся огнями фонтанов, красноярцы то и дело замирали перед сценой в виде гигантского телевизора, на которой выступали популярные городские танцоры, вокалисты и даже барабанщики. Грелись все на уютной территории тепла с каминами.

Ёлка, одна из трёх в Центральном районе, встречала всех на нижнем ярусе площади в окружении ледяных фигур и ещё одной достопримечательности — трёхскатной 115-метровой горки. Для любителей экстрима запустили механические аттракционы, но самые активные всё же брали коньки на прокат и рассекали по льду перед входом в театр. Впервые в этом году здесь появился каток.

«„Белая ярмарка“ — это место развлечений и отдыха не только для детей, как это принято считать, а для всей семьи: мам, пап, бабушек и дедушек. Мы решили проблему с недостаточным освещением благодаря новой иллюминации. В этом году на ярмарке официально пройдёт массовое празднование Нового года, в отличие от предыдущего. Для этого мы приготовили специальную насыщенную программу, которая продлится до двух часов ночи 1 января», — рассказал организатор «Белой ярмарки» Николай Васильев.

Ярким аккордом праздника стал разноцветный салют. С этого момента все действительно почувствовали приближение праздника.

Мы подготовили для вас расписание всех праздничных мероприятий в Красноярске.

Белая ярмарка-2019 будет работать на Театральной площади вплоть до старого Нового года — 13 января. Организаторы приготовили музыкальную программу на каждый день.

Одевайтесь потеплее и не забудьте заглянуть к Дедушке Морозу!

Анастасия Щепетова специально для интернет-газеты Newslab.ru