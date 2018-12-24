Репортаж из соцсетей: Сноуборд на трассах «Сопки»

Вот так готовили новую трассу для лыжников и сноубордистов в кластере «Сопка»:
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Уже завтра стартует I Этап кубка России по Фристайлу и Сноуборду -тестовые соревнования Зимней Универсиады 2019. Соревнования пройдут в уникальном Кластере «Сопка», объект на котором собранно 6 видов трасс, для дисциплин: Слоупстайл Ски-кросс/Сноуборд-кросс Акробатика Хаф-пайп Могул/Парный могул Слалом Грядущие 2 недели обещают быть очень интересными! #winteruniversiade2019
Публикация от Julia Spiridenko (@spiridenko_julia) 16 Дек 2018 в 10:22 PST
Снег! Очень много снега:
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Последнюю неделю не видел ни чего кроме👇 #можгичи #пайпологи #zaugg #pistenbully #halfpipe #snowboarding #freestyle
Публикация от Камиль Мазитов◾️Отец◾️NL◾️BRTN (@kmazitov) 20 Дек 2018 в 8:16 PST
Соревнования в дисциплине хаф-пайп:
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#хафпайп #универсиада2019 #universiade2019 #realwinter #нашобъект
Публикация от Евгений Сергеевич (@es_tolstikhin) 22 Дек 2018 в 9:25 PST
Со склона ведут видеосъемку:
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#бэкстейдж #соревнования #хафпайп #сноуборд #кубокроссии #тестовыесоревнования #телевидение #красноярск #сопка #backstage #competition #halfpipe #snowboard #russiacup #testevents #tv #krasnoyarsk #sopka
Публикация от Deemax Teploukhov (@deemax3000) 22 Дек 2018 в 8:10 PST
Талисман Зимней универсиады-2019 — U-Лайка — как всегда на посту:
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@winteruniversiade2019 @sopka_krsk #юлайка
Публикация от Бутан Евгений (@evgeniibutan) 20 Дек 2018 в 6:51 PST
Не успели сделать фото с U-Лайкой? Спешите на соревнования!
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Публикация от 💎Кристина💎 (@_kristinochkaaa_k) 20 Дек 2018 в 3:22 PST
Волонтеры Студенческих игр за работой. Встречают зрителей и согреваются:
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День 33. Когда зарядил волонтёров на максимум. :-) #ВыжитьВСибири #RealWinter #КудаЕщёРеальнееWinter #ЮжанеВСибири #LOCЭтоСудьба #ЭтоКрасноярскСынок #Сопка #Волонтёры2019 #КластерСопка #Freestyle2018 #SPS #SPSКонтролируетПроцесс #ОдинРазSPSВсегдаSPS
Публикация от Виолетта Шаповал (@shapovalvioletta) 19 Дек 2018 в 8:43 PST
Максим Суйков из Санкт-Петербурга занял второе место в хаф-пайпе. Отличный подарок на свой День рождения!
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Happy birthday @maximsuikov and congrats with second place! Russian cup is over👌 . . . . . . . . . @winteruniversiade2019 #snowboarding #winteruniversiade2019 #krasnoyarsk
Публикация от Efim Revenok (@efim.revenok) 22 Дек 2018 в 9:59 PST
А вот и его трюк!
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Perfect shot of @maximsuikov #fbsl rider from #krasnoyarsk #universiade2019 #универсиада2019 #ss #slopestyle #fbsl #funboardschool
Публикация от Snowboard Club , snb team (@funboardschool) 20 Дек 2018 в 10:27 PST
Анастасия Логинова из Екатеринбурга взяла «золото» в слоуп-стайле. Вот ее мнение о соревнованиях в Красноярске:
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Открыла соревновательный сезон в Красноярске на кубке России с результатом: 🥇1 место слоупстайл 🥈2 место биг эир Очень переживала и волновалась перед этими соревнованиями, потому что это был отбор на @winteruniversiade2019 Отобралась и очень рада, что буду снова частью этого события, тем более, что Универсиада пройдёт у нас в России! Этот кубок был ещё и тестовым перед Универсиадой, организация и атмосфера просто пушка💥 Кластер «сопка» охринительный, там есть абсолютно все! Смело могу сказать, что это лучший комплекс в России👍🏼 Чтобы узнать, что там есть, Гугл вам в помощь) Единственный минус был — это погодные условия во время соревнований😒 Постепенно буду делиться с вами фотографиями, и если у вас есть вопросы, не стесняемся! #snowboarding#snowboards#girl#russia#russiangirl#krasnoyarsk#universiade2019#сноубординг
Публикация от Loginova Anastasia (@_loginovaanastasiia_) 22 Дек 2018 в 7:59 PST
Этот заезд — уже другого спортсмена — хоть был и не победным, но все равно впечатляет!
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С такой вот семёркой я занял 17 место на 1 этапе кубка России по сноуборду в слоупстайле. Есть над чем работать😄 #720 #bs720 #stalefish #helicopter #rsf #snowboard #cup #russia #universiade2019 #prank #park #animal #joke #wtf #landed #trick #fbsl #funboardschool
Публикация от Даня Даниловский (@danya_burton) 20 Дек 2018 в 2:40 PST
Не пропустите тестовые соревнования Зимней универсиады-2019!
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Наверняка все знают, что в марте 2019 года в нашем родном КРАСНОЯРСКе будет проходить зимняя международная универсиада!⛸️🥌🎿Мы с моими юными художниками с удовольствием решили приобщиться к такому замечательному событию!🤗 Ждём с нетерпением всех гостей и участников!💜 #спорт#универсиада2019#детирисуют #вдохновение #счастье#спорэтожизнь #сибирь#КРАСНОЯРСК #зима#новыйгод2019 #snowboarding #фигурноекатание
Публикация от Анастасия Сопрунова (@anastasiya.soprunova) 16 Дек 2018 в 4:11 PST
Напомним, что в кластере «Сопка» проходят тестовые соревнования Зимней универсиады-2019 в рамках Этапов Кубка России. Они продлятся до 28 декабря. Расписание и результаты по фристайлу, а также подробная информация о сервисах для зрителей — на сайте Студенческих игр. Вход для зрителей свободный.