Репортаж из соцсетей: Сноуборд на трассах «Сопки»

В Красноярске на трассах нового кластера «Сопка» (ул. Биатлонная, 25б) прошли очередные тестовые мероприятия Зимней универсиады-2019 — этапы Кубка России по сноуборду. С 18 по 22 декабря сноубордисты соревновались в таких дисциплинах как биг-эйр, слоуп-стайл и хаф-пайп. Newslab заглянул в соцсети и выбрал самые интересные фото и видео состязаний среди сноубордистов.

Вот так готовили новую трассу для лыжников и сноубордистов в кластере «Сопка»:

Снег! Очень много снега:

Соревнования в дисциплине хаф-пайп:

Посмотреть эту публикацию в Instagram #хафпайп #универсиада2019 #universiade2019 #realwinter #нашобъект Публикация от Евгений Сергеевич (@es_tolstikhin) 22 Дек 2018 в 9:25 PST

Со склона ведут видеосъемку:

Талисман Зимней универсиады-2019 — U-Лайка — как всегда на посту:

Посмотреть эту публикацию в Instagram @winteruniversiade2019 @sopka_krsk #юлайка Публикация от Бутан Евгений (@evgeniibutan) 20 Дек 2018 в 6:51 PST

Не успели сделать фото с U-Лайкой? Спешите на соревнования!

Посмотреть эту публикацию в Instagram ❤️❤️❤️ Публикация от 💎Кристина💎 (@_kristinochkaaa_k) 20 Дек 2018 в 3:22 PST

Волонтеры Студенческих игр за работой. Встречают зрителей и согреваются:

Максим Суйков из Санкт-Петербурга занял второе место в хаф-пайпе. Отличный подарок на свой День рождения!

А вот и его трюк!

Анастасия Логинова из Екатеринбурга взяла «золото» в слоуп-стайле. Вот ее мнение о соревнованиях в Красноярске:

Этот заезд — уже другого спортсмена — хоть был и не победным, но все равно впечатляет!

Не пропустите тестовые соревнования Зимней универсиады-2019!

Напомним, что в кластере «Сопка» проходят тестовые соревнования Зимней универсиады-2019 в рамках Этапов Кубка России. Они продлятся до 28 декабря. Расписание и результаты по фристайлу, а также подробная информация о сервисах для зрителей — на сайте Студенческих игр. Вход для зрителей свободный.