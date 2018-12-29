Репортаж из соцсетей: дайджест подготовки к Зимней универсиаде-2019

XXIX Всемирная зимняя универсиада 2019 года в Красноярске состоится со 2 по 12 марта 2019 года. Главные спортивные объекты Студенческих игр уже открыты — на них успешно проходят тестовые соревнования. Newslab заглянул в соцсети, чтобы вспомнить о главных событиях, связанных с подготовкой нашего города к Зимней универсиаде-2019 в уходящем году.

15 февраля 2018 года открылся новый объект Зимней универсиады-2019 — многофункциональный спортивный комплекс «Сопка»:

За неделю до первых тренировок в кластере «Сопка» побывал Владимир Путин, который высокого оценил подготовку спортивного комплекса:

С 4 по 10 марта в Фанпарке «Бобровый лог» прошло тестовое мероприятие Зимней универсиады-2019 по горнолыжному спорту — этап Кубка России «Мемориал В. Цимика», чемпионат и первенство России:

2 марта Красноярск отметил ровно год до старта Зимней универсиады-2019. В честь этого события на Театральной площади состоялся масштабный праздник с участием красноярских спортсменов-олимпийцев, концертом и 3D-шоу:

В начале августа в Красноярске на площадках Сибирского федерального университета начал свою работу Форум FISU «Студенческий спорт: трамплин для инновационного лидерства». На форум приехали жители 5-ти континентов: Евразии, Южной и Северной Америки, Австралии и Африки — всего около 170 человек из 50 стран мира:

25 августа в Красноярске начал работу Билетный центр Зимней универсиады-2019, который разместился в здании Красноярской краевой филармонии по адресу: пр. Мира, 2б. Здесь можно приобрести билеты на соревнования по всем видам спорта, включенным в программу Студенческих игр

7 сентября в Красноярске торжественно открыли еще один спортивный объект Зимней универсиады−2019 — новый ледовый дворец «Кристалл арена»:

20 сентября — в Международный день студенческого спорта стартовала Эстафета огня Зимней универсиады-2019. В этот день в итальянском Турине прошла церемония зажжения огня Студенческих игр. Турин стал первым городом международного этапа Эстафеты огня Студенческих игр:

В конце сентября был представлен официальный гимн Зимней универсиады-2019. Более 10 000 профессиональных певцов и вокалистов-любителей из России приняли участие в проекте #unisong, по результатам которого были выбраны исполнители гимна. Официальную песню Студенческих игр написал Максим Фадеев в соавторстве с Ольгой Серябкиной, солисткой группы Serebro:

В начале октября в Красноярске впервые прошел международный хоккейный турнир среди студентов Student Hockey Challenge в рамках тестовых мероприятий Зимней универсиады-2019:

Посмотреть эту публикацию в Instagram #StudentHockeyChallenge Публикация от Victoria🐧 (@__infinity__14) 8 Окт 2018 в 4:30 PDT

10 октября в Ульяновске Владимир Путин встретился с волонтерами Студенческих игр. Глава государства посетил тренинг добровольных помощников Студенческих игр, который проходил в рамках форума «Россия — спортивная держава»:

17 октября на льду «Платинум Арены Красноярск» состоялась церемония открытия III этапа «Кубка России — Ростелеком» по фигурному катанию на коньках — пятого тестового мероприятия Зимней универсиады-2019:

С 26 по 28 октября в Красноярске впервые проходили Всероссийские соревнования по шорт-треку среди студентов — еще одно тестовое мероприятие Зимней универсиады-2019:

25 октября в Красноярске состоялась презентация драгоценных монет (серебряные 3 рубля и золотые 50 рублей) с символикой Зимней универсиады-2019, которые можно приобрести в отделениях Сбербанка:

15 ноября были официально представлены медали Зимней универсиады-2019. Для их производства в Красноярске РУСАЛом был использован новый алюминиевый сплав, используемый в авиакосмической отрасли и судостроении. Его уникальность заключается в добавлении скандия — редкоземельного элемента, который обеспечит максимальную защиту изделий от повреждений:

К Зимней универсиаде-2019 был полностью переделан стадион «Енисей» — теперь он вмещает 5 000 зрителей. Для строительства крыши использовались стометровые деревянные балки из клееного бруса весом 94 тонны каждая. Конструкцию таких размеров в России раньше не устанавливали. Уже можно посмотреть на готовую ледовую арену:

В середине декабря в Красноярске на трассах нового кластера «Сопка» (ул. Биатлонная, 25б) стартовали тестовые мероприятия Зимней универсиады-2019 — Этапы Кубка России по фристайлу и сноуборду. Первыми медали в могуле и парном могуле разыграли фристайлисты:

С 18 по 22 декабря сноубордисты соревновались в таких дисциплинах как биг-эйр, слоуп-стайл и хаф-пайп:

А 25 декабря в Красноярске завершился Кубок России по керлингу среди женских команд — десятое тестовое мероприятие Зимней универсиады-2019:

Посмотреть эту публикацию в Instagram HARD КРИК 🥌#curling #teamtolstovcy Публикация от ᴀʟᴇᴋsᴀɴᴅʀᴀ ᴋᴀʀᴅᴀᴘᴏʟᴛsᴇᴠᴀ (@sasha_724) 23 Дек 2018 в 9:33 PST

Отметим, до начала Зимней универсиады-2019 в Красноярске пройдут тестовые соревнования по четырём видам спорта. В январе продолжатся этапы Кубка России по фристайлу и сноуборду, а также пройдет Первенство мира среди юниоров по хоккею с мячом. В феврале состоятся Чемпионат России по биатлону и этап Кубка России по биатлону. Новости и расписание соревнований — на сайте Зимней универсиады-2019.

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