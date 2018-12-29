Репортаж из соцсетей: дайджест подготовки к Зимней универсиаде-2019

15 февраля 2018 года открылся новый объект Зимней универсиады-2019 — многофункциональный спортивный комплекс «Сопка»:
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15 февраля МСК «Сопка» уже принимает первые тестовые тренировки спортсменов! Совсем скоро начнут занятия в универсальном зале юные лыжники СШОР по зимним видам спорта, баскетболисты и футболисты Красноярского колледжа олимпийского резерва. В акробатическом зале запланированы тренировки сборной края по художественной гимнастике, спортсменов по фристайлу, горнолыжников и сноубордистов. #сопка #спорткрасноярск #rcsskrsk
Публикация от МСК «Сопка» (@sopka_krsk) 25 Фев 2018 в 5:23 PST
За неделю до первых тренировок в кластере «Сопка» побывал Владимир Путин, который высокого оценил подготовку спортивного комплекса:
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7 февраля МСК «Сопка» посетил с визитом Владимир Путин. Он высоко оценил подготовку спортивного комплекса. Здесь смогут тренироваться спортсмены сразу нескольких спортивных Федераций! #сопка #сопкакрасноярск #владимирпутин
Публикация от МСК «Сопка» (@sopka_krsk) 25 Фев 2018 в 4:55 PST
С 4 по 10 марта в Фанпарке «Бобровый лог» прошло тестовое мероприятие Зимней универсиады-2019 по горнолыжному спорту — этап Кубка России «Мемориал В. Цимика», чемпионат и первенство России:
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Параллельные командные соревнования. Пожалуй одни из самых зрелищных соревнований. #RealWinter #Универсиада2019 #горныелыжи #КубокРоссии #FIS #Universiade2019 #бобровыйлог
Публикация от Ivan Kuzmin (@ivavchk) 8 Мар 2018 в 6:09 PST
2 марта Красноярск отметил ровно год до старта Зимней универсиады-2019. В честь этого события на Театральной площади состоялся масштабный праздник с участием красноярских спортсменов-олимпийцев, концертом и 3D-шоу:
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Феерическое лазерное представление 😍 Насобирала хороших кусочков 🙈 . . . #universidade #Universiade2019 #Krasnoyarsk #3D #lasershow #sport #uлайка #realwinter #Krasnoyars2019 #Красноярск #Лазерноешоу #3Dшоу #Световоешоу #годдоуниверсиады2019 #realwinter
Публикация от Kristina Trofimova (@kristy_tro) 2 Мар 2018 в 8:08 PST
В начале августа в Красноярске на площадках Сибирского федерального университета начал свою работу Форум FISU «Студенческий спорт: трамплин для инновационного лидерства». На форум приехали жители 5-ти континентов: Евразии, Южной и Северной Америки, Австралии и Африки — всего около 170 человек из 50 стран мира:
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Вот так быстро пролетел #fisuforum2018 🙆 Я безумно была рада поработать в компании этих прекрасных дам (аккредитация просто the best😘) Мы начали работать одними из первых, и закончили раньше всех. Пять дней утро для нас с Катей начиналось по сути ночью. Но мы со всем справились🙋🙌 Отдельное спасибо наичудеснейшему супервайзеру @ksysha_koko 😘💞 Я точно знаю, что мы ещё увидимся😏😉 Поэтому до встречи, аккрошечки😊😘 #аккрошки #муа_бейджуа #побейджуем #wearefisu #winteruniversiade2019
Публикация от <<Polly>> (@polina.lopatina) 11 Авг 2018 в 6:29 PDT
25 августа в Красноярске начал работу Билетный центр Зимней универсиады-2019, который разместился в здании Красноярской краевой филармонии по адресу: пр. Мира, 2б. Здесь можно приобрести билеты на соревнования по всем видам спорта, включенным в программу Студенческих игр
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#winteruniversiade2019 ⠀ Opening of the ticket center of the @winteruniversiade2019. ⠀ Day of the city. Krasnoyarsk🏙 ⠀ #fisu #volunteers #realwinter
Публикация от Tatyana Andreeva (@tanyaandrewssmo) 25 Авг 2018 в 2:11 PDT
7 сентября в Красноярске торжественно открыли еще один спортивный объект Зимней универсиады−2019 — новый ледовый дворец «Кристалл арена»:
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Сегодня состоялось торжественное открытие Ледового дворца «Кристалл-Арена»! . #RealWinter #Универсиада2019 #ПослыУниверсиады #ФигурноеКатание #хоккей #КристаллАрена
Публикация от 𝓙𝓾𝓷𝓼𝓱𝓮𝓿 (@junshev) 7 Сен 2018 в 4:45 PDT
20 сентября — в Международный день студенческого спорта стартовала Эстафета огня Зимней универсиады-2019. В этот день в итальянском Турине прошла церемония зажжения огня Студенческих игр. Турин стал первым городом международного этапа Эстафеты огня Студенческих игр:
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#Repost @igorsivovv ・・・ Зажжен огонь зимней Универсиады-2019!🔥Universiade Flame is lit!🔥 ⠀ 24 сентября огонь Универисады встретит #Алматы, 26 сентября — Харбин, а 29 сентября начнется российский этап Эстафеты огня, который охватит 30 крупных городов страны🌎 . On September 24 the Univerisade Flame will come to Almaty, on September 26 — to Harbin, and on September 29 it will come to Russia, where torch relay which will capture 30 large Russian cities. @averbukhofficial #FISU #WU2019 #Krsk2019 #RealWinter #ЭстафетаОгня2019 #Универсиада2019
Публикация от Илья Авербух (@averbukhofficial) 20 Сен 2018 в 12:17 PDT
В конце сентября был представлен официальный гимн Зимней универсиады-2019. Более 10 000 профессиональных певцов и вокалистов-любителей из России приняли участие в проекте #unisong, по результатам которого были выбраны исполнители гимна. Официальную песню Студенческих игр написал Максим Фадеев в соавторстве с Ольгой Серябкиной, солисткой группы Serebro:
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Вот он! ГИМН ВСЕМИРНОЙ ЗИМНЕЙ УНИВЕРСИАДЫ 2019! Это и есть результат нашего масштабного проекта #UNISONG с компанией @nornickel_official ,который собрал команду лучших исполнителей! Теперь эта песня будет сопровождать студенческие игры! Наш гимн уже звучал в Турине, где торжественно зажгли огонь. Давайте вместе пожелаем удачи нашим ребятам 💪🏻Пусть наша с @serebro_official песня будет вашим талисманом на удачу в соревнованиях. Ура!!! PS: полную версию гимна можно прослушать на нашем YouTube канале. И напоминаю, что с победителями проекта #UNISONG будет снят клип, который вы тоже сможете посмотреть там! 👑 @d.z.andreevich @marikadanielyan @jamminsound @alla_boychenko @na_naai @kouresha @elenaagaff @gelinaangelina
Публикация от MAXIM FADEEV (@fadeevmaxim) 29 Сен 2018 в 8:13 PDT
В начале октября в Красноярске впервые прошел международный хоккейный турнир среди студентов Student Hockey Challenge в рамках тестовых мероприятий Зимней универсиады-2019:
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Публикация от Victoria🐧 (@__infinity__14) 8 Окт 2018 в 4:30 PDT
10 октября в Ульяновске Владимир Путин встретился с волонтерами Студенческих игр. Глава государства посетил тренинг добровольных помощников Студенческих игр, который проходил в рамках форума «Россия — спортивная держава»:
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Встреча с Президентом РФ 10 октября в Ульяновске состоялась встреча волонтеров зимней Универсиады, в том числе активистов #Красволонтер, с Владимиром Путиным. Это была лёгкая и непринужденная беседа с главой государства. Обсудили ход подготовки к студенческим играм, и затронули, на мой взгляд, важную тему — разработка и внедрение стандартов по подготовке и поддержке событийного волонтерства #Красволонтер #Универсиада2019 #ВладимирПутин
Публикация от Владимир Иванников (@v.ivannikov) 13 Окт 2018 в 1:57 PDT
17 октября на льду «Платинум Арены Красноярск» состоялась церемония открытия III этапа «Кубка России — Ростелеком» по фигурному катанию на коньках — пятого тестового мероприятия Зимней универсиады-2019:
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Вчера посетила замечательное мероприятие в «Платинум Арене Красноярск» Кубок России— Ростелеком по фигурному катанию. ⠀ Завораживающие танцы 💃"растопили" сердца всех зрителей. Как же здорово 🤗наблюдать за талантливой молодежью. Вот они будущие олимпийские чемпионы и гордость 🏅Отечества. ⠀ Всем счастья❤️!
Публикация от Елена Шамахова (@shamakhovaelena) 17 Окт 2018 в 5:41 PDT
С 26 по 28 октября в Красноярске впервые проходили Всероссийские соревнования по шорт-треку среди студентов — еще одно тестовое мероприятие Зимней универсиады-2019:
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Невероято зрелищное и заряжающие Всероссийские соревнования по #шорттрек Эстафета у Юношей 5 000 м. среди студентов в г.#Красноярск ⛸ Отрабатываем тестовые соревнования с #волонтерыуниверсиады2019 в #аренасевер ⛸❄⛸❄⛸ #спортивное_волонтерство #годволонтера #доброзожикиалтая #барнаул #алтай#этонашазима #realwinter
Публикация от Марина Лубанец (@mlubanets) 29 Окт 2018 в 12:18 PDT
25 октября в Красноярске состоялась презентация драгоценных монет (серебряные 3 рубля и золотые 50 рублей) с символикой Зимней универсиады-2019, которые можно приобрести в отделениях Сбербанка:
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Special Winter Universiade 10 rubles coins! 10 million planned for circulation and I was lucky enough to be the recipient of 2 coins form the first 100 coins batch! 🍀 Courtesy of Mr Maxim Urazov, Director General of @winteruniversiade2019!! Thank you for being wonderful hosts! Looking forward to coming back in 2019 and being a part of this amazing event! #winteruniversiade2019 #krasnoyarsk2019 #krsk2019 #fisu #realwinter #welcometosiberia #siberia #krasnoyarsk #universitysport
Публикация от Mirjana Bogdanovic (@crvenobiberche) 28 Окт 2018 в 8:57 PDT
15 ноября были официально представлены медали Зимней универсиады-2019. Для их производства в Красноярске РУСАЛом был использован новый алюминиевый сплав, используемый в авиакосмической отрасли и судостроении. Его уникальность заключается в добавлении скандия — редкоземельного элемента, который обеспечит максимальную защиту изделий от повреждений:
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А вот и медальки Зимней универсиады-2019 ✌️ #красноярскийкрай #красноярск #крск#зимняяуниверсиада #зимняяуниверсиада2019 #ждем #winteruniversiade2019 #krasnoyarsk
Публикация от Светлана Писарева (@schwetka_15) 29 Ноя 2018 в 7:18 PST
К Зимней универсиаде-2019 был полностью переделан стадион «Енисей» — теперь он вмещает 5 000 зрителей. Для строительства крыши использовались стометровые деревянные балки из клееного бруса весом 94 тонны каждая. Конструкцию таких размеров в России раньше не устанавливали. Уже можно посмотреть на готовую ледовую арену:
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Любите хоккей? Я да!!! Теперь я, болельщик «Енисей»! Ещё и на новом стадионе!🔥 Энергетика сильнейшая! Следить за мячом, наблюдать за передачами, а когда гол, это вообще взрыв эмоций!🔥 Аня @lomanna благодарю за мой дебют на фанатской трибуне!❤️ А @hc_enisey просто красавцы, уверенно,мощно и мастерски! Гордость переполняет!👏🏻 11:0💥 А матч оказался мандариновым, потому что последний в этом году и парни из команды раскидывали 🍊! Это весело! Нам прилетело аж два!👌🏻
Публикация от Юлия Гришкова (@gjulia_79) 18 Дек 2018 в 5:27 PST
В середине декабря в Красноярске на трассах нового кластера «Сопка» (ул. Биатлонная, 25б) стартовали тестовые мероприятия Зимней универсиады-2019 — Этапы Кубка России по фристайлу и сноуборду. Первыми медали в могуле и парном могуле разыграли фристайлисты:
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Сегодня смотрел соревнования по фристайлу дисциплина могул в рамках Кубка России! Когда-то 20 лет назад выполнил норматив Мастера спорта в данной дисциплине!) #фристайл #могул #универсиада2019 #ditsteam
Публикация от novoselsky anatoly (@novoselsky_a) 17 Дек 2018 в 5:26 PST
С 18 по 22 декабря сноубордисты соревновались в таких дисциплинах как биг-эйр, слоуп-стайл и хаф-пайп:
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С такой вот семёркой я занял 17 место на 1 этапе кубка России по сноуборду в слоупстайле. Есть над чем работать😄 #720 #bs720 #stalefish #helicopter #rsf #snowboard #cup #russia #universiade2019 #prank #park #animal #joke #wtf #landed #trick #fbsl #funboardschool
Публикация от Даня Даниловский (@danya_burton) 20 Дек 2018 в 2:40 PST
А 25 декабря в Красноярске завершился Кубок России по керлингу среди женских команд — десятое тестовое мероприятие Зимней универсиады-2019:
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HARD КРИК 🥌#curling #teamtolstovcy
Публикация от ᴀʟᴇᴋsᴀɴᴅʀᴀ ᴋᴀʀᴅᴀᴘᴏʟᴛsᴇᴠᴀ (@sasha_724) 23 Дек 2018 в 9:33 PST
Отметим, до начала Зимней универсиады-2019 в Красноярске пройдут тестовые соревнования по четырём видам спорта. В январе продолжатся этапы Кубка России по фристайлу и сноуборду, а также пройдет Первенство мира среди юниоров по хоккею с мячом. В феврале состоятся Чемпионат России по биатлону и этап Кубка России по биатлону. Новости и расписание соревнований — на сайте Зимней универсиады-2019.
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