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«Сплав победы с частичкой Сибири»: красноярцам показали медали Зимней универсиады-2019

«Сплав победы с частичкой Сибири»: красноярцам показали медали Зимней универсиады-2019

11.02.2019
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8 февраля в ледовом дворце «Кристалл арена» красноярцам официально презентовали наградные комплекты Зимней универсиады-2019. К Студенческим играм 1400 медалей и 1400 значков для лучших спортсменов изготовил один из крупнейших в мире производителей алюминия — компания РУСАЛ.

В создании наград поучаствовали множество городов — Красноярск, Москва, Обнинск, Кострома, Дубна и Ваттенс (Австрия). Специалисты РУСАЛа использовали лучшие технологии, проверенные в том числе на Олимпиаде-2014 в Сочи. Это позволило создать медали высочайшего класса.

Медали покрыты драгоценными металлами трёх достоинств — золото, серебро, бронза. На медали за первое место ушло не менее 420 грамм чистого золота 999 пробы.
Алюминий для сплава корпуса произвели на Красноярском алюминиевом заводе по новейшей технологии инертного анода. Этот подход значительно снижает экологическую нагрузку на окружающую среду.
Кристаллы произвела компания Swarovski по запатентованной технологии Advanced Crystal. Это сохранит сияние и яркость наград на долгие годы.

«Работа над медалями стала для нас одной из самых необычных и интересных задач. Лучшие инженеры-металлурги трудились над разработкой сплава, лучшие конструкторы отрабатывали технологии для соединения нашего металла, крылатого, и металла драгоценного. Мы гордимся результатом, которые вы сегодня увидели своими глазами. Гордимся, что именно красноярский металл стал основой для медалей первой в России зимней Универсиады. Лучшие спортсмены со всего мира увезут с собой частичку богатства сибирских земель, тепла наших сердец и красот Красноярска, который мы по праву называем алюминиевой столицей России», — рассказал гостям мероприятия Евгений Никитин, генеральный директор ОК РУСАЛ.

В каждом «символе победы» учтены: особенности сибирского климата, требования к высокой прочности конструкции, максимальная защита изделия от повреждений, стойкость материалов к перепадам от −60 до +70 °C, защита от сколов за счёт специальной геометрии.

Гости презентации смогли не только полюбоваться медалями со стороны, но подержать их в руках, сделать, пожалуй, уникальные фотографии себе на память.

Красноярцы выстроились в очередь, чтобы полюбоваться красивейшими наградами Зимней универсиады-2019.
Скоро эти драгоценные символы окажутся на груди лучших из лучших. А пока можно прикоснуться к истории.
Или даже примерить награду на себя. 250 граммов сияющего всеми своими гранями символа победы с частичкой красноярской души.
Компания РУСАЛ организовала экспозицию с наградами олимпийских чемпионов прошлых лет. Павел Ростовцев вспоминает о своём прорыве на играх в Турине, где он завоевал серебряную медаль в биатлоне.

Абсолютно все наградные комплекты медалей и значков готовы, их доставят в Красноярск из Обнинска во второй половине февраля. А один эксклюзивный экземпляр награды компания РУСАЛ вручила губернатору Красноярского края в качестве подарка столице Зимней универсиады-2019 уже сейчас.

«Волнующе скоро к нам придёт Зимняя универсиада-2019. В соревнованиях примут участие более 3000 спортсменов, но только лучшие из них удостоятся этих замечательных медалей. Победа в спорте — это всегда сплав. Природного таланта, трудолюбия, долгих тренировок и удачи. Эти награды уже символизируют победу. Я хочу поблагодарить наших партнёров, что красноярские медали получились настоящим произведением искусства. Нет никакого сомнения, что каждая из них найдёт своего достойного обладателя», — поздравил всех с радостным событием губернатор края Александр Усс.

Памятная медаль Зимней универсиады-2019 будет храниться в краевом музее спорта.
На неё смогут посмотреть красноярцы, гости города и после Студенческих игр.
«Скоро весь мир узнает про Красноярск. Мы сможем удивить их не только приёмом в преобразившемся городе, но и уникальными медалями. Спортсмены увезут с собой частичку нашей души», — руководитель дирекции Зимней универсиады-2019.

На торжественный показ медалей прибыл заслуженный мастер спорта России по фигурному катанию, чемпион Олимпийских игр-2002, четырехкратный чемпион мира Алексей Ягудин.

«Когда я вёл борьбу за олимпийские награды, многие спортсмены, которые через три недели будут отстаивать честь своей страны на Универсиаде, ещё только начинали свой путь к большому спорту. А некоторые даже не родились. Неудивительно, что этот путь начнётся у них с алюминия, который давно стал металлом высоких достижений», — заявил на церемонии олимпийский чемпион.

После официальной части презентации Алексей Ягудин провёл для всех желающих гостей небольшой мастер-класс по фигурному катанию. Конечно, за час освоить эффектные вращения и прыжки никто и не мечтал. Но обучиться даже базовым шагам у самого олимпийского чемпиона стало для начинающих спортсменов и любителей пределом мечтаний.

Мастер-класс по фигурному катанию от Алексея Ягудина в Красноярске

Вы только вдумайтесь. На льду новой красноярской ледовой арены побывал фигурист, за чьим выступлением в Солт-Лейк-Сити 17 лет назад весь мир следил с замиранием сердца. Подводить чемпиона очень уж не хотелось. Все старались на пределе. Но иногда, конечно, побеждало желание сделать селфи с выдающимся спортсменом.

Пробуем сделать «ёлочку». Все очень сосредоточены, но ноги всё равно иногда путаются
В большом спорте нельзя отвлекаться. А если ты всего лишь любитель, то не стоит забывать делать завидные фото для соцсетей.
С зигзагами и «фонариками» разобрались. Теперь задачка посложнее — нужно набрать скорость и поднять согнутую в колене ногу.
Получилось не у всех.
Благо на лёд вышла U-Лайка. С таким паровозиком и за бортик держаться не обязательно.
Счастливые новоиспечённые фигуристы со своим учителей.

До Зимней универсиады-2019 осталось всего ничего. Город готовится принимать гостей так, чтобы этот спортивный праздник запомнился им на долгие годы. А все медали для спортсменов уже на пути в Красноярск. Осталось дождаться момента, когда мы увидим их блеск на груди победителей.

Анастасия Щепетова специально для интернет-газеты Newslab.ru.

Усс Александр Викторович
Усс Александр Викторович
Губернатор Красноярского края

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