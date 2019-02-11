«Сплав победы с частичкой Сибири»: красноярцам показали медали Зимней универсиады-2019

За три недели до Зимней универсиады-2019 Красноярску показали награды для будущих победителей. Медали, изготовленные по самым современным технологиям, наконец засияли своими драгоценными гранями в столице события мирового масштаба. Newslab побывал на их презентации и даже взял урок фигурного катания у прославленного фигуриста Алексея Ягудина.

8 февраля в ледовом дворце «Кристалл арена» красноярцам официально презентовали наградные комплекты Зимней универсиады-2019. К Студенческим играм 1400 медалей и 1400 значков для лучших спортсменов изготовил один из крупнейших в мире производителей алюминия — компания РУСАЛ.

В создании наград поучаствовали множество городов — Красноярск, Москва, Обнинск, Кострома, Дубна и Ваттенс (Австрия). Специалисты РУСАЛа использовали лучшие технологии, проверенные в том числе на Олимпиаде-2014 в Сочи. Это позволило создать медали высочайшего класса.

«Работа над медалями стала для нас одной из самых необычных и интересных задач. Лучшие инженеры-металлурги трудились над разработкой сплава, лучшие конструкторы отрабатывали технологии для соединения нашего металла, крылатого, и металла драгоценного. Мы гордимся результатом, которые вы сегодня увидели своими глазами. Гордимся, что именно красноярский металл стал основой для медалей первой в России зимней Универсиады. Лучшие спортсмены со всего мира увезут с собой частичку богатства сибирских земель, тепла наших сердец и красот Красноярска, который мы по праву называем алюминиевой столицей России», — рассказал гостям мероприятия Евгений Никитин, генеральный директор ОК РУСАЛ.

В каждом «символе победы» учтены: особенности сибирского климата, требования к высокой прочности конструкции, максимальная защита изделия от повреждений, стойкость материалов к перепадам от −60 до +70 °C, защита от сколов за счёт специальной геометрии.

Гости презентации смогли не только полюбоваться медалями со стороны, но подержать их в руках, сделать, пожалуй, уникальные фотографии себе на память.

Абсолютно все наградные комплекты медалей и значков готовы, их доставят в Красноярск из Обнинска во второй половине февраля. А один эксклюзивный экземпляр награды компания РУСАЛ вручила губернатору Красноярского края в качестве подарка столице Зимней универсиады-2019 уже сейчас.

«Волнующе скоро к нам придёт Зимняя универсиада-2019. В соревнованиях примут участие более 3000 спортсменов, но только лучшие из них удостоятся этих замечательных медалей. Победа в спорте — это всегда сплав. Природного таланта, трудолюбия, долгих тренировок и удачи. Эти награды уже символизируют победу. Я хочу поблагодарить наших партнёров, что красноярские медали получились настоящим произведением искусства. Нет никакого сомнения, что каждая из них найдёт своего достойного обладателя», — поздравил всех с радостным событием губернатор края Александр Усс.

На торжественный показ медалей прибыл заслуженный мастер спорта России по фигурному катанию, чемпион Олимпийских игр-2002, четырехкратный чемпион мира Алексей Ягудин.

«Когда я вёл борьбу за олимпийские награды, многие спортсмены, которые через три недели будут отстаивать честь своей страны на Универсиаде, ещё только начинали свой путь к большому спорту. А некоторые даже не родились. Неудивительно, что этот путь начнётся у них с алюминия, который давно стал металлом высоких достижений», — заявил на церемонии олимпийский чемпион.

После официальной части презентации Алексей Ягудин провёл для всех желающих гостей небольшой мастер-класс по фигурному катанию. Конечно, за час освоить эффектные вращения и прыжки никто и не мечтал. Но обучиться даже базовым шагам у самого олимпийского чемпиона стало для начинающих спортсменов и любителей пределом мечтаний.

Вы только вдумайтесь. На льду новой красноярской ледовой арены побывал фигурист, за чьим выступлением в Солт-Лейк-Сити 17 лет назад весь мир следил с замиранием сердца. Подводить чемпиона очень уж не хотелось. Все старались на пределе. Но иногда, конечно, побеждало желание сделать селфи с выдающимся спортсменом.

До Зимней универсиады-2019 осталось всего ничего. Город готовится принимать гостей так, чтобы этот спортивный праздник запомнился им на долгие годы. А все медали для спортсменов уже на пути в Красноярск. Осталось дождаться момента, когда мы увидим их блеск на груди победителей.

Анастасия Щепетова специально для интернет-газеты Newslab.ru.