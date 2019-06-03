«Фестиваль без границ»: известные артисты выступили на одной сцене с особенными детьми

«Пусть всегда буду я!» — социально-творческий фестиваль с таким названием прошел в День защиты детей в Красноярске. На одной из главных краевых сцен — в Большом концертном зале — свои номера представили уникальные тандемы — известные профессиональные артисты и талантливые дети с особенностями здоровья. По словам организаторов, основная задача проекта — «дать шанс высказаться тем, чей голос обычно слышен тише других». А высказываются ребята с помощью понятного всем языка искусства песни и танца.

Впервые такая «творческая площадка равных возможностей» появилась в Красноярске 4 года назад по инициативе Красноярской региональной общественной организации поддержки детей-инвалидов «Щит» и Детского музыкального центра «Волшебный микрофон», генеральными спонсорами проекта на протяжении всей его истории выступают Сибирская угольная энергетическая компания и Фонд «СУЭК-РЕГИОНАМ».

«Хочу сказать спасибо всем, кто является частью этого уникального проекта, — поблагодарил во вступительном слове перед началом гала-концерта первый заместитель министра социальной политики Красноярского края Денис Голощапов. — С каждым годом мы замечаем, как изменяется география и количество его участников. Все больше ребятишек с различными ограничениями здоровья с помощью наставников реализуют свои неисчерпаемые таланты. Надеюсь, что этот проект будет развиваться и дальше».

Участие в проекте ежегодно принимают десятки творческих коллективов и исполнителей. Среди них — настоящие звезды не только краевого, но и российского масштаба: заслуженная артистка РФ Вера Баранова, солисты Красноярской краевой филармонии Анастасия Вишневская и Андрей Луговской, участница Евровидения певица Софья Мантулина, ансамбль танца «Енисейские зори», театр детского танца «Орленок», чемпионы Европы по хип-хопу, команда «Харлин Джокерс», участники проекта «Голос. Дети» Арина и Софья Березина. В роли наставников они занимаются с детьми-инвалидами, воспитанниками специализированных учреждений. Результатом почти трехмесячной работы стали 18 номеров, невероятных по красоте и эмоциональности.

«Я спою песню Аллы Пугачевой „Этот мир придуман не нами“, — рассказывает десятилетняя Лиза Валейко. — Я пою с 6 лет, очень люблю петь и совсем не волнуюсь перед выходом на сцену!». Наставником девочки стала Софья Мантулина, уроженка шахтерского города Назарово, лауреат многочисленных российских конкурсов, обладательница Гран-при фестиваля «Звездочки СУЭК», участница международного конкурса «Евровидение-2019». «У нас с Лизой сразу получился очень слаженный дуэт, — говорит Софья. — Такой проект — прекрасный опыт, причем не только для наших маленьких подопечных, но и для нас, мы настолько напитываемся от этих ребят энергетикой — теплой, очень искренней!»

«Это потрясающий концерт, — поделилась впечатлениями от творческих номеров зритель Марина Гиро, — он объединяет всех и показывает, что нет разграничений между обычными ребятишками и необычными, что у всех одни и те же переживания — радости, горести. Я в восторге! Смотреть на это без слез невозможно, но это слезы счастья. Мы очень довольны, спасибо спонсорам, организаторам — удивительное мероприятие!»

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«Конечно, такие концерты нужны, — уверен почетный гость фестиваля, чемпион Паралимпийских игр в Лондоне-2012 Евгений Кегелев. — Здоровые дети или не очень, но для них подобные мероприятия имеют большое значение. Они заставляют поверить в себя, раскрепоститься и мотивируют стать лучше в том, что ты действительно любишь».

Чтобы помочь особым детям поверить в себя, Красноярская региональная общественная организация поддержки детей-инвалидов «Щит», СУЭК и Фонд «СУЭК-РЕГИОНАМ» реализуют множество самых разных мероприятий — развлекательных, познавательных, творческих, спортивных. Ближайшие из них — это традиционный круиз по Енисею и фестиваль «От сердца к сердцу» на загородной базе отдыха «Бузим». А в спорткомплексе «Солнечный» тем временем начались тренировки по социально-благотворительной и реабилитационной программе «Лыжи мечты. Ролики», купить оборудование и обучить инструкторов для которой также помогли угольщики.

Интернет-газета Newslab, фото: Сибирская угольная энергетическая компания.