«Люди здесь попроще, за хлебом бегают без макияжа»: истории красноярки о жизни на Вавилова

Улица Вавилова — тихая спутница Красраба. Она начинается в Свердловском районе Красноярска, проходит через весь Кировский и кончается на его границе. Тут есть на что посмотреть: с частными коттеджами соседствуют 80-летние сталинки, с современными высотками — деревянные бараки, с обшарпанными двухэтажками — элитный «клубный» дом. Мы прогулялись по здешним зеленым дворам, пообщались с местными жителями и вот что увидели и узнали.

В 1951 году на карте Красноярска появилась улица имени академика Вавилова. В постановлении горсовета инициалы не указаны, но, скорее всего, ее назвали в честь ученого-физика Сергея Вавилова. Его старший брат — генетик Николай Вавилов — на тот момент еще не был реабилитирован. Застройка же этих мест началась гораздо раньше — в 30-х. Именно тут в 1934-м появился первый в Кировском районе (который тогда был единственным на правобережье) «каменный» многоквартирный дом — Авиадом. В нем жили сотрудники гидропорта, летчики-полярники, а в годы войны — пилоты трассы Аляска — Сибирь и персонал перегоночного авиаполка. Постепенно к сталинкам примешались хрущевки, а к ним — «ленинградки». В 2000-х началось обновление микрорайона. Строительство современных кирпичных и монолитных домов не обошлось без скандалов и продолжается до сих пор.

Цены на недвижимость тут разные. Полноценную однушку площадью 31 м² в панельном доме 1970 года продают за 1,52 млн рублей. Правда, жилищу нужен косметический ремонт. Двухкомнатную (43 квадрата в кирпичной двухэтажке, которой вот-вот стукнет 70) предлагают за 1 млн 849 тысяч. За трехкомнатную 66 м² в поздней сталинке, с высокими потолками и отделкой из середины прошлого века, просят 2,5 млн. Дешево? Есть варианты и для толстосумов. Четырехкомнатная в кирпичной десятиэтажке из конца 90-х продается за 8,6 млн рублей. Площадь квартиры — 146 м², отделка неплохая, но по нынешним временам устаревшая.

Самое интересное — кирпичная двуэхтажка на Вавилова, 80А, построенная в 2002-м. Это один из самых дорогих домов правобережья, практически клубный дом: всего 4 квартиры, забор, подземная парковка и консьерж. Квартира 238 м² здесь продается за 23,5 млн рублей.

Мы поговорили с Любовью Катеренюк— жительницей одного из новых домов в Вавиловском микрорайоне. И вот что она нам рассказала:

«На Вавилова мы оказались, можно сказать, случайно. В 2014-м продали дом на окраине города, получили предоплату — и рубль резко упал. Чтобы не потерять деньги, экстренно выбрали на правом берегу „долёвку“, срок сдачи которой был не за горами. В поисках руководствовались двумя критериями: 4 комнаты (у нас трое детей) и близость детских садов и школы. Причем второе было самым важным».

«Жизнь за городом научила ценить даже такую простую радость, как павильон с молоком и солью возле дома. На Вавилова все нужное рядом, — хвалит свой район Любовь. — Правда, сперва дочкам дали ясли за четыре остановки от дома. Мы отходили сезон, и я попросила районное управление образования перевести нас в садик в пешей доступности. Муж не верил, а зря! Через неделю мне позвонили и сказали оформлять детей в сад, до которого рукой подать. Сейчас наш садик граничит с пожарным проездом нашего дома. Старший сын ходит в 11-й лицей, это тоже близко. И дополнительное образование дети получают, не выезжая за пределы микрорайона. Плавание — в бассейне СФУ, танцы — в двух шагах от дома. Все дополнительное, естественно, платно. Наверное, как и везде в Красноярске».

«Есть еще один не самый очевидный плюс, — отмечает местная жительница. — Возможно, для кого-то он покажется спорным. Жизнь на правом берегу отличается от современных тенденций, например, на Взлетке. Мы живем в эпоху потребления, но в непрестижных районах это чувствуется меньше. Люди здесь попроще, магазинов поменьше. Никто не комплексует, выбегая за хлебом без макияжа и в сланцах. Пожалуй, на этом плюсы заканчиваются и начинаются минусы. Первый большой — это экология. Правобережье вдоль Красраба зимой покрыто облаком взвеси — летит дым от крупных предприятий, за железной дорогой много мелких „гаражных“ заводиков. К тому же эта часть города не продувается».

Вторым большим минусом оказались строительные скандалы.

«Невозможно предугадать, останется ли двор у твоего дома или на его месте вырастет новый дом, — сетует Любовь. — Два года назад в суде, в тяжелой борьбе со строителями мы отстояли детскую площадку — на ее месте и месте двухэтажного барака должна была вырасти высотка. Спасибо моим инициативным соседям, они доказали, что площадь нашего участка неожиданно „усохла“. Нам вернули границы дома, и разрешение на строительство застройщик не получил. Неприятная метаморфоза случилась и со стадионом „Водник“: он тоже скукожился до неприличных размеров. Там возводится огромный кирпичный дом».

«А за стадионом уже выросли новые высотки — прямо во дворах сталинок и хрущевок, — добавляет Любовь. — Социальное напряжение там очень высоко: парковок и дворов не хватает. В чатике нашего дома, увы, тоже звучат, можно сказать, „сепаратистские“ настроения: жители хотят огородиться забором, чтобы из подъездов не воровали цветы и велики. Отчаянно спорю с соседями, что забор — не выход. Пока мой голос слышат, но не уверена, что это продлится долго».

Хотите узнать, как живут другие районы «непрестижного» правобережья? Прогуляйтесь с нами по зеленым Водникам, холмистым Черемушкам и загадочным Барикам.

Интернет-газета Newslab.ru