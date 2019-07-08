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«Люди здесь попроще, за хлебом бегают без макияжа»: истории красноярки о жизни на Вавилова
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«Люди здесь попроще, за хлебом бегают без макияжа»: истории красноярки о жизни на Вавилова

08.07.2019
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Вид на улицу Вавилова и окрестности с 24-го этажа

В 1951 году на карте Красноярска появилась улица имени академика Вавилова. В постановлении горсовета инициалы не указаны, но, скорее всего, ее назвали в честь ученого-физика Сергея Вавилова. Его старший брат — генетик Николай Вавилов — на тот момент еще не был реабилитирован. Застройка же этих мест началась гораздо раньше — в 30-х. Именно тут в 1934-м появился первый в Кировском районе (который тогда был единственным на правобережье) «каменный» многоквартирный дом — Авиадом. В нем жили сотрудники гидропорта, летчики-полярники, а в годы войны — пилоты трассы Аляска — Сибирь и персонал перегоночного авиаполка. Постепенно к сталинкам примешались хрущевки, а к ним — «ленинградки». В 2000-х началось обновление микрорайона. Строительство современных кирпичных и монолитных домов не обошлось без скандалов и продолжается до сих пор.

Цены на недвижимость тут разные. Полноценную однушку площадью 31 м² в панельном доме 1970 года продают за 1,52 млн рублей. Правда, жилищу нужен косметический ремонт. Двухкомнатную (43 квадрата в кирпичной двухэтажке, которой вот-вот стукнет 70) предлагают за 1 млн 849 тысяч. За трехкомнатную 66 м² в поздней сталинке, с высокими потолками и отделкой из середины прошлого века, просят 2,5 млн. Дешево? Есть варианты и для толстосумов. Четырехкомнатная в кирпичной десятиэтажке из конца 90-х продается за 8,6 млн рублей. Площадь квартиры — 146 м², отделка неплохая, но по нынешним временам устаревшая.

Самое интересное — кирпичная двуэхтажка на Вавилова, 80А, построенная в 2002-м. Это один из самых дорогих домов правобережья, практически клубный дом: всего 4 квартиры, забор, подземная парковка и консьерж. Квартира 238 м² здесь продается за 23,5 млн рублей.

Это бывший Шелковый комбинат на Вавилова, 1, — некогда главное промпредприятие района. Он работал с 1957-го до 2009-й годы. Выпускал десятки разных тканей.
Теперь его корпуса сданы в аренду под торговлю и офисы. Здесь находятся «Атмосфера дома», производственная площадка «Командора» и много что еще. А это здание, ТЦ «Вавилон» по адресу Вавилова, 1, стр. 54, признавали опасным в 2016 году и закрывали в 2018-м.
Вавилова, 56, — администрация Кировского района Красноярска. Типичное сталинское здание, бюст Кирова, ёлки, флаги — классика.
С социальной инфраструктурой в районе полный порядок. К примеру, в этом здании на Вавилова, 21, (1936 год постройки) раньше была мужская школа, потом УПК, теперь тут технопарк «Твори гора».
А это здание на Вавилова, 37, построенное в 1935 году, — бывшая женская школа. Сегодня — лицей № 11.
Есть на Вавилова и профессиональное училище. Вот работы учащихся украшают его газон. Получить полезную специальность, например сварщика, тут могут люди с нарушением слуха.
Главная зеленая зона этих мест — сквер Западный: красивая березовая аллея и мемориал участникам Великой Отечественной войны.
За культуру на Вавилова отвечают ДК Свердловского района и ТЮЗ (бывший клуб Химико-металлургического завода). Сейчас сезон закрыт, но можно прогуляться между пальмами и, как культурные люди, искупаться в фонтане.

Мы поговорили с Любовью Катеренюк— жительницей одного из новых домов в Вавиловском микрорайоне. И вот что она нам рассказала:

«На Вавилова мы оказались, можно сказать, случайно. В 2014-м продали дом на окраине города, получили предоплату — и рубль резко упал. Чтобы не потерять деньги, экстренно выбрали на правом берегу „долёвку“, срок сдачи которой был не за горами. В поисках руководствовались двумя критериями: 4 комнаты (у нас трое детей) и близость детских садов и школы. Причем второе было самым важным».

Для самых голодных до искусства жителей рабочего правобережья на Вавилова, 27 А, работает еще настоящий выставочный зал — арт-галерея Романовых.
Неподалеку, на Якорной площади, стоит обновленное здание городского архива (переулок Якорный, 14).
А вот молочная кухня на Шелковой, 13, все еще ждет реновации или переезда в новое место.
Вавиловские дворы — в основном ухоженные, как этот, с цветами. Здесь, возможно, когда-то был фонтан.
А этот двор попроще — асфальта нет, бордюров нет, клумбы кое-как отгорожены от проходов, зато цветы — красивые.
А тут еще более простое благоустройство — клумба-полусфера с травой в клумбе-круге с травой.
Главные украшения этого брутального двора — стена из стеклоблоков, серебристая труба как из кинофантастики 50-х и клумбы из шин.
Геопластика круговых перекрестков не обошла стороной и улицу Вавилова. Нравится такое благоустройство кольца?

«Жизнь за городом научила ценить даже такую простую радость, как павильон с молоком и солью возле дома. На Вавилова все нужное рядом, — хвалит свой район Любовь. — Правда, сперва дочкам дали ясли за четыре остановки от дома. Мы отходили сезон, и я попросила районное управление образования перевести нас в садик в пешей доступности. Муж не верил, а зря! Через неделю мне позвонили и сказали оформлять детей в сад, до которого рукой подать. Сейчас наш садик граничит с пожарным проездом нашего дома. Старший сын ходит в 11-й лицей, это тоже близко. И дополнительное образование дети получают, не выезжая за пределы микрорайона. Плавание — в бассейне СФУ, танцы — в двух шагах от дома. Все дополнительное, естественно, платно. Наверное, как и везде в Красноярске».

Вавилова, 35, — знаменитый Авиадом. Построен заключенными ГУЛАГа в 1934 году по проекту голландских архитекторов для летчиков и техперсонала гидропорта, который располагался на острове Молокова. Во времена Великой Отечественной тут жили авиаторы, перегонявшие самолеты по трассе Аляска — Сибирь.
На этом фото собрались сразу три вида вавиловской недвижимости — бараки, сталинки, новодел. Только хрущевок не хватает, они будут на следующем, перелистывайте!
Вот и хрущевки — и панельных, и кирпичных тут в достатке. А еще на этом фото один из самых элитных домов правобережья — желто-белая двухэтажка с красной крышей, построенная в 2002 году. Квартиры в ней по 23 млн продают. Кто ее тут соорудил и зачем?
Снять район с высоты оказалось непросто. В высотках гостям не рады, консьерж никого не пускает за порог. Нам удалось договориться с одной из жительниц, которая проводила нас на общий верхний балкон. Строгий пропускной режим в доме она объяснила регулярными кражами: уже пропали все пожарные шланги и ручки подъездных дверей.
На этом снимке самое дешевое жилье района — брусовой барак. В последние годы строители заменили высотками много таких старичков, но историю не победить.
Давно просятся под снос и вот такие кирпичные двухэтажки, которых здесь тоже хватает.
А панельки из 90-х выглядят еще хоть куда, особенно если их украсить современным искусством.
Этот особнячок с жестяной крышей на Вавилова, 45 А, на пенсию, похоже, не собирается. Тут работает миграционная служба.
Есть в этих местах и коттеджная застройка по-советски: два ряда красивых домиков на Вавилова и Побежимова построили в середине прошлого века для работников судоремонтного завода. Сегодня многие из них потеряли былой шик, но смотрятся сносно.

«Есть еще один не самый очевидный плюс, — отмечает местная жительница. — Возможно, для кого-то он покажется спорным. Жизнь на правом берегу отличается от современных тенденций, например, на Взлетке. Мы живем в эпоху потребления, но в непрестижных районах это чувствуется меньше. Люди здесь попроще, магазинов поменьше. Никто не комплексует, выбегая за хлебом без макияжа и в сланцах. Пожалуй, на этом плюсы заканчиваются и начинаются минусы. Первый большой — это экология. Правобережье вдоль Красраба зимой покрыто облаком взвеси — летит дым от крупных предприятий, за железной дорогой много мелких „гаражных“ заводиков. К тому же эта часть города не продувается».

А это скандальный гараж посреди двора новостройки в Якорном, 17 А. Владелец-пенсионер не захотел продавать его строителям высотки. Гараж закатывали асфальтом, потом откапывали по решению суда. Похоже, решения проблемы найти так и не удалось.
Вот так выглядит бизнес по-вавиловски: простенькое крыльцо, кое-как уложенная плитка, выцветший штендер, шины в траве и главное — световое табло. Городовым здесь есть чем заняться.
Эта карусель в одном из вавиловских дворов замерла навсегда: вкопанные в землю разноцветные стулья вокруг трубы — символ развалившегося СССР и место для наказания провинившихся детей.
О детских площадках на Вавилова в трех словах: железные, ржавые, навсегда. Конечно, не все игровые городки района такие, есть и приличные. Их смотрите в инстаграме мэра, а у нас — как в жизни!
Во время прогулки летним днем улица Вавилова кажется спокойным местом. Тут под присмотром лебедя из шин общаются собачки...
... прямо на улице постелены ковры...
... бабушки обкатывают новую скамейку старыми байками...
... а злой пес из-под куста облаивает всех прохожих.

Вторым большим минусом оказались строительные скандалы.

«Невозможно предугадать, останется ли двор у твоего дома или на его месте вырастет новый дом, — сетует Любовь. — Два года назад в суде, в тяжелой борьбе со строителями мы отстояли детскую площадку — на ее месте и месте двухэтажного барака должна была вырасти высотка. Спасибо моим инициативным соседям, они доказали, что площадь нашего участка неожиданно „усохла“. Нам вернули границы дома, и разрешение на строительство застройщик не получил. Неприятная метаморфоза случилась и со стадионом „Водник“: он тоже скукожился до неприличных размеров. Там возводится огромный кирпичный дом».

Во дворе администрации района припаркована моторная лодка. Зимний чехол для фонтана ждет холодов, чтоб заступить на службу.
Конечно, есть в этих местах и знаменитое красное кресло.
Время в этих кварталах будто бы остановилось.
Но нет, район уверенно идет вперед: заводы-банкроты приспособили под торговлю, старые бараки заменяют высотками.
Бумажных писем тут не пишут — современные средства связи заменили почту. В бывшем почтовом ящике на стене пятиэтажки хранят пустую тару.
И вообще, тут уютно, по-домашнему.
Переедете на Вавилова?

«А за стадионом уже выросли новые высотки — прямо во дворах сталинок и хрущевок, — добавляет Любовь. — Социальное напряжение там очень высоко: парковок и дворов не хватает. В чатике нашего дома, увы, тоже звучат, можно сказать, „сепаратистские“ настроения: жители хотят огородиться забором, чтобы из подъездов не воровали цветы и велики. Отчаянно спорю с соседями, что забор — не выход. Пока мой голос слышат, но не уверена, что это продлится долго».

Хотите узнать, как живут другие районы «непрестижного» правобережья? Прогуляйтесь с нами по зеленым Водникам, холмистым Черемушкам и загадочным Барикам.

Интернет-газета Newslab.ru

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