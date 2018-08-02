>
>
«Спасался от наркоманов, получал в лицо»: легенды красноярских Бариков

«Спасался от наркоманов, получал в лицо»: легенды красноярских Бариков

Интернет-газета Newslab.ru
02.08.2018
35

Улица, названная в честь Героя Советского Союза, старшего сержанта Ивана Борисевича, соединяет Черемушки и Верхнюю Базаиху. Между промзоной, частным сектором и дачами, на горе, приютился поселок Шинников. Мы расспросили о нем местного старожила Павла. «Улица Борисевича начала строиться на рубеже 1985–86 годов. Тогда снесли самую дальнюю от города часть Шинного посёлка и начали возводить первые пятиэтажки и школу», — начал он свой рассказ.

Улица Борисевича в дымке от лесных пожаров

«Я переехал на Борисевича в августе 87-го. Там стояли шесть пятиэтажек и наша первая в районе девятиэтажка — дом номер 13. Длиннющее, на 10 подъездов, здание на самой горе. Так наша семья на ближайшие 27 лет поселилась в просторной 4-комнатной квартире одного из самых крайних домов Красноярска. Квартира была на 6 этаже. Сказать, что из неё открывался интересный вид, — не сказать ничего. В Новый год мы выходили на лоджию любоваться десятками салютов над городом», — вспоминает Павел.

Микрорайон удаленный, но с инфраструктурой тут неплохо. Есть пара садиков, большая школа, отделение детской поликлиники. Сюда ходят автобусы.

«С 1988 года район начал быстро строиться, по периметру выросли 9- и 10-этажки, — рассказывает местный житель. — Сперва было два маленьких продуктовых магазинчика, а через год-полтора построили 22-й дом с настоящим большим гастрономом. Ныне там сетевой универсам. Пустые полки того, старого гастронома из 90-х я никогда не забуду. Со временем к нам пустили два автобусных маршрута. До этого был один, но шел до поселка Шинников и разворачивался. На остановку приходилось далеко ходить. А с новыми автобусами мы почувствовали, что живём в более или менее благоустроенном районе. Сейчас удобно, можно добраться и на электричке — до станции Базаиха, там вверх к конечной 90-го и 9-го, и на них одну остановку. Или пешком пару километров через сады».

Многоэтажные дома, по словам Павла, построены на месте снесенных частных кварталов. Но всю деревню застроить серыми панельками не получилось. Значительную часть микрорайона и сегодня занимает поселок Шинников. Это частные домики с картофельными плантациями на 1-й, 2-й, 3-й и 4-й Шинных улицах.
В остальном улица Борисевича не выделяется архитектурными изысками и почти неотличима от прочих красноярских районов.
Такие же дома и дворы есть, например, на улице Толстого в Железнодорожном районе.
И на Парашютке в Свердловском.
Похожие можно найти в Ветлужанке, которая в Октябрьском.
Да где угодно в Красноярске могут быть такие дома.

Недвижимость здесь не назвать дорогой. К примеру, студия 21 м² в здании, которое планировалось под детсад, а стало жилым, продается за 1,05 млн рублей. А полноценную однокомнатную в 32 метра в панельной девятиэтажке можно купить за 1,4 млн. Цены на двухкомнатные начинаются с 1,7 миллиона. Самая дорогая квартира на Борисевича, которую нам удалось найти, готова перейти к новым хозяевам за 3,45 млн —такие деньги просят за 4-комнатную площадью 84 м². В 2015 году в ней сделан ремонт, дополнительных вложений жилище не требует.

Но не опасно ли жить тут?

«Окраины Красноярска считаются криминальными. Иным трудно поверить, что микрорайон Шинников большей частью тихий и спокойный, — отвечает Павел. — Конечно, когда прожил тут около 30 лет, накопится страшных историй, но их хватает и у долгожителей центра. Так, с конца 1980-х и до начала 2010-х всякое бывало. Приходилось и слышать ночные выстрелы, и спасаться от толпы наркоманов, и получать в лицо из газового баллончика».

«На Борисевича до сих пор можно встретить голубятни или коз, непонятно как выбравшихся за калитки посёлка Шинников», — говорит Павел. Голубятню мы нашли, а вот коз — увы, не видели.
Микрорайон Шинников построен на склоне горы. Дома стоят на разных уровнях. Подпорные стены тут — обычный элемент благоустройства.
Уличные лестницы — еще один неотъемлемый атрибут таких «горных» районов.
С социальной инфраструктурой на Борисевича порядок: есть сетевые магазины, почта, два детсада, школа.
Одно из зданий Шинниковской школы. «В 1991 году через дорогу от первой здешней школы № 54 открыли новую — 148-ю, — рассказывает Павел. — С двумя спортзалами, что в те годы казалось большим шиком! Лет пять назад, кстати, эти две школы объединили в одну под номером 148. И теперь в этой школе два больших здания и три спортзала!»
На территории школы оборудованы новые спортивные площадки.
Второе здание школы № 148 в микрорайоне Шинников. Найдите 10 отличий от первого!

«Пожалуй, самое нашумевшее событие — когда весной 1991 года в нескольких подъездах нашего дома разлили ртуть. ЧП показали даже на федеральных каналах. Ниже улицы Борисевича, на „Мостоотряде“, находились мелкие предприятия, склады. Пацаны любили там лазить и подворовывать какие-то мелочи. До сих пор стыдно, но я сам однажды принёс оттуда большой рулон фольги. Тем же образом несколько пацанов добрались до запасов ртути и, не зная, что это, вынесли их».

«Они играли с этими ёмкостями во дворе, потом разнесли по домам, — продолжает наш собеседник. — Родители поняли, что это, забили тревогу. Приехали специалисты, разлили по подъездам некую красную жидкость, всю детскую площадку сровняли с землёй, засыпав красноватым песком. Восстанавливать ее начали только ближе к 2010-му. О летальных исходах не сообщалось, но полагаю, какую-то дозу люди всё-таки приняли. Некоторых госпитализировали, а мы в школе наслушались лекций о ртути».

Весной 1991 года в нескольких подъездах этого дома подростки разлили ртуть.
Павел поясняет: «Это мой первый „блог“, в котором я в 1991-м написал о том случае со ртутью, а также про апокалиптическое событие под кодовым названием „иЗчез хлеб“ — тогда и начались перебои с поставками хлеба, до конца года его завозили в гастроном не более раза или двух в неделю».
Сегодня о тех страшных временах почти ничего не напоминает: двор украшен черепахой, улиткой, солнцем и чайным сервизом из шин, а также божьей коровкой неизвестно из чего.
Неподалеку в цветах приземлился лебедь, за ним притаилась белочка.
Жители Бариков — люди творческие. Во дворе по соседству угрюмый медведь украсил своим пузом чей-то автомобиль.
А вот в глазах голубого зайца, кажется, навсегда застыла память о тех безумных 90-х.

Микрорайон Шинников еще не старый, но с некоторыми домами уже связаны свои легенды:

«Ближе к середине 90-х начали строить третий детсад, ныне дом № 8а, — делится воспоминаниями наш собеседник. — Построить — построили, а за отделку не принялись. Стройку заморозили, и лет на 10 недострой стал локальным „диснейлендом“ для школьников и местом вечерних встреч молодёжи. Носились по этой стройке, помню, часами, играли в „сифу“ или прятки, а пару-тройку лет спустя собирались с гитарами или картами. С этим же зданием связаны кровавые происшествия. В нём средь бела дня один школьник зарезал другого, „чтобы посмотреть, что у людей внутри“. А уже в нулевые с крыши недостроя снайпер застрелил некоего предпринимателя. Вскоре после этого за здание снова взялись, достроили, только сделали из него не детский сад, а 2-этажный жилой дом».

В поселке Шинников мусорные баки «крышует» лохматая свора. Если собак не прикормить, выбросить отходы не позволят.
В центре кадра, слева от пятиэтажки, вдали виднеется тот самый двухэтажный жилой дом, который должен был стать третьим детсадом.
Есть во дворах на Борисевича и импровизированные места для отдыха. В этом дворе вместо красных кресел — пара лакированных стульев.
А в этом — скамейки с дырявой обивкой.
Неуклюжие вандалы портят стены не только на Мира, но и на Борисевича.
А в остальном пейзажи Бариков — настоящая идиллия. Переезжайте сюда!

Поселок Шинников сейчас — не опаснее других районов города, уверен Павел. «Когда я четыре года назад стал жить в 10 минутах ходьбы от центра, то поразился, насколько чаще вижу алкоголиков и прочий асоциальный элемент здесь, чем на Борисевича», — заключил он.

Если вам интересно, как обстоят дела в других районах Красноярска, смотрите наши фоторепортажи из элегантных Черёмушек, богатого «Южного берега», опасной Зелёной Рощи и загадочного Академгородка.

Интернет-газета Newslab.ru

Рекомендуем почитать