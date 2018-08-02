«Спасался от наркоманов, получал в лицо»: легенды красноярских Бариков

Для жителей других районов Красноярска само слово «Барики» звучит загадочно и страшно. Оказывается, так ласково жители микрорайона Шинников на окраине правобережья называют свою малую родину, чья главная магистраль — улица Борисевича. Мы проехались по ней, заглянули во дворы и вот что увидели.

Улица, названная в честь Героя Советского Союза, старшего сержанта Ивана Борисевича, соединяет Черемушки и Верхнюю Базаиху. Между промзоной, частным сектором и дачами, на горе, приютился поселок Шинников. Мы расспросили о нем местного старожила Павла. «Улица Борисевича начала строиться на рубеже 1985–86 годов. Тогда снесли самую дальнюю от города часть Шинного посёлка и начали возводить первые пятиэтажки и школу», — начал он свой рассказ.

«Я переехал на Борисевича в августе 87-го. Там стояли шесть пятиэтажек и наша первая в районе девятиэтажка — дом номер 13. Длиннющее, на 10 подъездов, здание на самой горе. Так наша семья на ближайшие 27 лет поселилась в просторной 4-комнатной квартире одного из самых крайних домов Красноярска. Квартира была на 6 этаже. Сказать, что из неё открывался интересный вид, — не сказать ничего. В Новый год мы выходили на лоджию любоваться десятками салютов над городом», — вспоминает Павел.

Микрорайон удаленный, но с инфраструктурой тут неплохо. Есть пара садиков, большая школа, отделение детской поликлиники. Сюда ходят автобусы.

«С 1988 года район начал быстро строиться, по периметру выросли 9- и 10-этажки, — рассказывает местный житель. — Сперва было два маленьких продуктовых магазинчика, а через год-полтора построили 22-й дом с настоящим большим гастрономом. Ныне там сетевой универсам. Пустые полки того, старого гастронома из 90-х я никогда не забуду. Со временем к нам пустили два автобусных маршрута. До этого был один, но шел до поселка Шинников и разворачивался. На остановку приходилось далеко ходить. А с новыми автобусами мы почувствовали, что живём в более или менее благоустроенном районе. Сейчас удобно, можно добраться и на электричке — до станции Базаиха, там вверх к конечной 90-го и 9-го, и на них одну остановку. Или пешком пару километров через сады».

Недвижимость здесь не назвать дорогой. К примеру, студия 21 м² в здании, которое планировалось под детсад, а стало жилым, продается за 1,05 млн рублей. А полноценную однокомнатную в 32 метра в панельной девятиэтажке можно купить за 1,4 млн. Цены на двухкомнатные начинаются с 1,7 миллиона. Самая дорогая квартира на Борисевича, которую нам удалось найти, готова перейти к новым хозяевам за 3,45 млн —такие деньги просят за 4-комнатную площадью 84 м². В 2015 году в ней сделан ремонт, дополнительных вложений жилище не требует.

Но не опасно ли жить тут?

«Окраины Красноярска считаются криминальными. Иным трудно поверить, что микрорайон Шинников большей частью тихий и спокойный, — отвечает Павел. — Конечно, когда прожил тут около 30 лет, накопится страшных историй, но их хватает и у долгожителей центра. Так, с конца 1980-х и до начала 2010-х всякое бывало. Приходилось и слышать ночные выстрелы, и спасаться от толпы наркоманов, и получать в лицо из газового баллончика».

«Пожалуй, самое нашумевшее событие — когда весной 1991 года в нескольких подъездах нашего дома разлили ртуть. ЧП показали даже на федеральных каналах. Ниже улицы Борисевича, на „Мостоотряде“, находились мелкие предприятия, склады. Пацаны любили там лазить и подворовывать какие-то мелочи. До сих пор стыдно, но я сам однажды принёс оттуда большой рулон фольги. Тем же образом несколько пацанов добрались до запасов ртути и, не зная, что это, вынесли их».

«Они играли с этими ёмкостями во дворе, потом разнесли по домам, — продолжает наш собеседник. — Родители поняли, что это, забили тревогу. Приехали специалисты, разлили по подъездам некую красную жидкость, всю детскую площадку сровняли с землёй, засыпав красноватым песком. Восстанавливать ее начали только ближе к 2010-му. О летальных исходах не сообщалось, но полагаю, какую-то дозу люди всё-таки приняли. Некоторых госпитализировали, а мы в школе наслушались лекций о ртути».

Микрорайон Шинников еще не старый, но с некоторыми домами уже связаны свои легенды:

«Ближе к середине 90-х начали строить третий детсад, ныне дом № 8а, — делится воспоминаниями наш собеседник. — Построить — построили, а за отделку не принялись. Стройку заморозили, и лет на 10 недострой стал локальным „диснейлендом“ для школьников и местом вечерних встреч молодёжи. Носились по этой стройке, помню, часами, играли в „сифу“ или прятки, а пару-тройку лет спустя собирались с гитарами или картами. С этим же зданием связаны кровавые происшествия. В нём средь бела дня один школьник зарезал другого, „чтобы посмотреть, что у людей внутри“. А уже в нулевые с крыши недостроя снайпер застрелил некоего предпринимателя. Вскоре после этого за здание снова взялись, достроили, только сделали из него не детский сад, а 2-этажный жилой дом».

Поселок Шинников сейчас — не опаснее других районов города, уверен Павел. «Когда я четыре года назад стал жить в 10 минутах ходьбы от центра, то поразился, насколько чаще вижу алкоголиков и прочий асоциальный элемент здесь, чем на Борисевича», — заключил он.

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Интернет-газета Newslab.ru