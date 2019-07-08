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«22 киносеанса при любой погоде»: что изменилось на «Кинолужайке» Каменки

«22 киносеанса при любой погоде»: что изменилось на «Кинолужайке» Каменки

08.07.2019
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Раньше «Кинолужайка» в парке Каменки часто отменяла кинопоказы из-за плохой погоды — лето в Сибири непредсказуемо и беспощадно — но теперь все изменилось. У проекта появилась крытая конструкция площадью более 200 кв. метров, которая позволяет смотреть кино в любую погоду, до конца лета, точнее — до 15 сентября.

Построить крытую площадку Каменке помогла компания Tele2. Это не первый совместный проект оператора и культурного пространства. Например, в прошлом году в центральном холле Tele2 открыла специальную lounge-зону, которая стала местом осмысления современного искусства, обсуждения действующих экспозиций и арт-событий. Здесь можно отдохнуть и подумать, зарядить телефон, выпить кофе или почитать книги. Вторую зону отдыха оператор разместил в парке Каменки.

«Нам всегда нравился проект „Кинолужайка“ Каменки, поэтому мы решили его активно поддержать. Что это значит? Мы построили огромную открытую беседку площадью более 200 кв. метров, которая позволит гостям Каменки смотреть фильмы в любую погоду. Фильмы можно выбирать в онлайн-режиме, здесь и сейчас заказывать фильм на интерактивном экране, прямо в день просмотра. Фильмы показываются из библиотеки партнера Tele2 — онлайн-кинотеатра Okko», — уточнил Дмитрий Горожанинов, директор красноярского филиала Tele2.
Tele2 постоянно поддерживает культурные проекты Красноярска и всероссийские акции — например, «Ночь в музее», закрытый показ финала «Мстителей», художественный проект «30 граней тебя» и другие.
Горожанинов отметил, что быть партнером Каменки — большая ответственность, поэтому оператор позаботился о качестве мобильного интернета на территории парка и культурного пространства. В среднем, на одного абонента скорость увеличили на 60 %.
Кинопоказы стартуют, когда на улице стемнеет — до этого гости могут прогуляться по парку, выложить фотографии в соцсети из ярких фотозон и купить что-нибудь перекусить.

На этом новости проекта «Кинолужайка» не заканчиваются. Если раньше смотреть фильмы под открытым небом можно было исключительно по понедельникам, то в этом году сеансов стало в два раза больше — теперь кино показывают по воскресениям и понедельникам.

Наконец, влиять на голосование за фильм, который хотят смотреть зрители (обычно на выбор предлагается три киноленты), можно будет прямо на лужайке: Tele2 установил интерактивную зону, в которой пришедшие смогут выбирать фильм вплоть до начала показа.

Новая крытая площадка для кинопросмотров под открытым небом, по словам руководства Каменки, будет дорабатываться.
«Дождь часто нарушал наши планы и желание создавать просмотры каждый понедельник. Мы росли, у нас появился большой экран, но все равно погода оставалась тем фактором, который серьезно вмешивался в наши планы. Поэтому у нас была мечта — чтобы зрители могли сидеть под крышей даже в непогоду. Теперь у нас есть возможность смотреть кино в любую погоду,поэтому мы решили смотреть кино по другим правилам — не только по понедельникам, но и в воскресенье. В оставшийся кусочек лета у нас получится показать аж 22 сеанса и, мы уверены, что ноль будут отменены из-за непогоды», — рассказывает сооснователь и управляющий культурного пространства Каменка Руслан Токмаков.
Зрители в ожидании сеанса.
До темноты гостей ждет розыгрыш призов от Каменки и партнеров «Кинолужайки» — за выложенные в соцсети фотографии дарили кружки, сумки, пледы и прочие полезные вещи.
Многие пришли на воскресный показ впервые, так как до этого им не удобно было посещать лужайку по понедельникам.
Желающих посмотреть кино столько, что крытая веранда не вмещает всех — на помощь приходит лужайка, пледы и кресла-мешки.

Кинопоказ 7 июля прошел в партнерстве со Всемирным фестивалем уличного кино. Красноярцам показали лучшие короткометражные фильмы молодых режиссеров. Все картины транслировались на большом экране при помощи высокоскоростного мобильного интернета Tele2. Отметим, Фестиваль уличного кино стартовал в 2014 году на Дальнем Востоке. За шесть лет проект успел поставить мировой рекорд как самый протяженный фестиваль-путешествие. В прошлом году он собрал более миллиона зрителей из 67 стран мира и завоевал статус одного из самых успешных некоммерческих проектов страны.

С 12 июня по 12 сентября более 1000 городов России станут его участниками. Ожидается, что свыше миллиона зрителей придут на набережные, площади и улицы городов, чтобы посмотреть лучшие короткометражные фильмы, снятые молодыми авторами за год. Посмотреть фильмы внеконкурсной программы можно и сегодня — 8 июля состоится показ внеконкурсной программы, который начнется также в 21:30 на Каменке.

На Каменке ожидают, что в этом сезоне зрителей станет больше.
Актерский состав короткометражек фестивальной программы уже известен широкому зрителю: Алексей Серебряков, Сергей Бурунов, Павел Деревянко и другие звезды «большого» кино. В этом году в конкурсной программе с работами молодых авторов посоревнуется короткометражка звезды кино Петра Федорова «Электрический Ток» с Александром Палем в главной роли.
Зрители приняли участие в голосовании за лучший фильм. По традиции, в городах проведения фестиваля можно проголосовать за понравившуюся работу фонариком, телефоном или зажигалкой. Организаторы определяют народного фаворита, замеряя уровень света.
Улыбки и хорошие отзывы — лучшая награда для организаторов и партнеров.
Многие приходят на лужайку с перекусом и большими компаниями.
В июне и июле темнее поздно, поэтому начинаются кинопоказы позже — когда картинка на экране становится яркой.

Возможность бесплатно смотреть кино под открытым небом на протяжении целого лета — настоящий подарок для красноярцев. С открытием крытой террасы от Tele2 смотреть фильмы, закутавшись в теплый плед, можно в любую погоду, а значит — хорошего кино в классной компании будет еще больше, так что приходите на «Кинолужайку», если еще не, и приводите друзей. Не пожалеете!

Интернет-газета Newslab

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