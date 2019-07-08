«22 киносеанса при любой погоде»: что изменилось на «Кинолужайке» Каменки

На Каменке (ул. Академика Павлова, 21) в разгаре сезон просмотров фильмом под открытым небом. 2019-й — особенный год для проекта «Кинолужайка», потому как этим летом красноярцы могут смотреть кино в два раза чаще, не опасаясь плохой погоды. Newslab побывал на показе Всемирного Фестиваля уличного кино и в летнем фоторепортаже рассказывает, что изменилось на Каменке, при чем здесь оператор Tele2 и когда теперь можно приходить на лужайку в Красноярске.

Раньше «Кинолужайка» в парке Каменки часто отменяла кинопоказы из-за плохой погоды — лето в Сибири непредсказуемо и беспощадно — но теперь все изменилось. У проекта появилась крытая конструкция площадью более 200 кв. метров, которая позволяет смотреть кино в любую погоду, до конца лета, точнее — до 15 сентября.

Построить крытую площадку Каменке помогла компания Tele2. Это не первый совместный проект оператора и культурного пространства. Например, в прошлом году в центральном холле Tele2 открыла специальную lounge-зону, которая стала местом осмысления современного искусства, обсуждения действующих экспозиций и арт-событий. Здесь можно отдохнуть и подумать, зарядить телефон, выпить кофе или почитать книги. Вторую зону отдыха оператор разместил в парке Каменки.

На этом новости проекта «Кинолужайка» не заканчиваются. Если раньше смотреть фильмы под открытым небом можно было исключительно по понедельникам, то в этом году сеансов стало в два раза больше — теперь кино показывают по воскресениям и понедельникам.

Наконец, влиять на голосование за фильм, который хотят смотреть зрители (обычно на выбор предлагается три киноленты), можно будет прямо на лужайке: Tele2 установил интерактивную зону, в которой пришедшие смогут выбирать фильм вплоть до начала показа.





Кинопоказ 7 июля прошел в партнерстве со Всемирным фестивалем уличного кино. Красноярцам показали лучшие короткометражные фильмы молодых режиссеров. Все картины транслировались на большом экране при помощи высокоскоростного мобильного интернета Tele2. Отметим, Фестиваль уличного кино стартовал в 2014 году на Дальнем Востоке. За шесть лет проект успел поставить мировой рекорд как самый протяженный фестиваль-путешествие. В прошлом году он собрал более миллиона зрителей из 67 стран мира и завоевал статус одного из самых успешных некоммерческих проектов страны.

С 12 июня по 12 сентября более 1000 городов России станут его участниками. Ожидается, что свыше миллиона зрителей придут на набережные, площади и улицы городов, чтобы посмотреть лучшие короткометражные фильмы, снятые молодыми авторами за год. Посмотреть фильмы внеконкурсной программы можно и сегодня — 8 июля состоится показ внеконкурсной программы, который начнется также в 21:30 на Каменке.

Возможность бесплатно смотреть кино под открытым небом на протяжении целого лета — настоящий подарок для красноярцев. С открытием крытой террасы от Tele2 смотреть фильмы, закутавшись в теплый плед, можно в любую погоду, а значит — хорошего кино в классной компании будет еще больше, так что приходите на «Кинолужайку», если еще не, и приводите друзей. Не пожалеете!



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