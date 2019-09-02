Мусоровозы в режиме онлайн: новые технологии «на службе» мусорной реформы

«Красноярская рециклинговая компания» проводит автоматизацию рабочих процессов. Это приведёт к тому, что в итоге красноярцы через мобильное приложение смогут видеть время прибытия мусоровоза или оперативно сообщать регоператору, что бак у дома оказался заполнен. Сейчас специалисты «КРК» проводят инвентаризацию всех мусорных контейнеров на левом берегу Красноярска.

С 26 августа «Красноярская рециклинговая компания» проводит инвентаризацию контейнерных площадок на территории левого берега Красноярска. Специалисты обходят все места сбора отходов, подсчитывают количество баков, оценивают их состояние, фотографируют и уточняют адреса расположения. Эта работа позволит обновить старые контейнеры, выстроить более грамотную логистическую сеть вывоза мусора на полигоны, автоматизировать рабочие процессы.

«Одна из основных задач инвентаризации — это определение местоположения каждой контейнерной площадки для того, чтобы можно было контролировать работу мусоровоза и смотреть, вывез ли он мусор по конкретному адресу и в какое время. Описание технического состояния контейнеров позволит понимать, где нужно добавить баки, где обновить и какую машину на какую площадку отправлять. Всего нам предстоит обследовать более четырех тысяч домов и весь частный сектор на левом берегу Красноярска», — рассказал исполнительный директор «Красноярской рециклинговой компании» Игорь Ким.

Инвентаризацию проводят с помощью электронной системы Cleanpath, разработанной в Красноярске. Все данные вносятся в приложение, чтобы регоператор мог контролировать работу в режиме онлайн. В ближайшем будущем «КРК» запустит мобильное приложение для горожан. С помощью него красноярцы смогут узнавать время прибытия мусоровоза к их дому и при необходимости сообщать о заполнении баков.

«В Красноярске есть приложение для отслеживания работы пассажирского транспорта, можно посмотреть, когда автобус приедет на конкретную остановку. Я представляю, что что-то подобное должно быть в отрасли вывоза ТКО: потребитель в приложении забивает интересующий его адрес и получает информацию о том, где находится мусоровоз, когда он приедет», — добавляет Игорь Ким.

Приложение Cleanpath можно скачать уже сейчас, оно бесплатное и доступно для IOS и Android. Оно полезно также тем, что позволяет узнать адреса ближайших точек раздельного сбора мусора.

«Это приложение помогает найти ближайшую сетку раздельного сбора, чтобы люди могли пластик, батарейки и другой мусор вторичной переработки сдать в надлежащее место. Если вы видите, что сетка переполнена, то в приложении можно послать сигнал об этом, мусор вывезут, освободится место для сбора пластика. Очень важно в переработке вторичных ресурсов, чтобы мусор не смешивался, потому что из смешанного мусора вытащить полезные вторичные фракции очень сложно. Соответственно, чем больше мы пользуемся приложением, тем эффективнее и успешнее будет система раздельного сбора», — рассказала Вера Разоренова, генеральный директор ООО «Внедрение системных технологий».

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Разработка красноярской компании также помогает в решении бизнес-задач, и этой возможностью уже пользуется левобережный оператор. В «КРК» планируют завершить инвентаризацию и внесение данных в электронную систему примерно через полтора месяца, после чего процесс вывоз мусора будет оптимизирован, а скоро следить за работой регоператора в режиме онлайн смогут и красноярцы.

Интернет-газета Newslab, фотографии Алины Ковригиной