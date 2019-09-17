14 сентября в Красноярске прошел заключительный этап ежегодного экологического марафона «День Енисея». Во время экологического квеста команды волонтеров от различных организаций и учреждений города соревновались в сборе мусора. С массовой уборкой участникам традиционно помогала «Красноярская рециклинговая компания» — она не только предоставила современную технику для вывоза мусора, но и собрала свою команду.

Левобережный оператор по обращению с ТКО — «Красноярская рециклинговая компания» (КРК) и раньше занимался вывозом мусора, собранного во время масштабной экологической акции. 15 июня этого года, когда в Красноярске проходил первый этап экомарафона, КРК впервые присоединилась к участникам, собрав собственную команду.

«Мы всегда поддерживаем экологические акции, считаем это очень важным. Помогаем волонтерам — не только техникой для вывоза мусора, но и участвуем сами — командой сотрудников, — отметил Игорь Ким, исполнительный директор „Красноярской рециклинговой компании“. — Особо подчеркну, что весь мусор, собранный на „Дне Енисея“, мы вывозим на лицензированный полигон. Мы и дальше планируем участвовать в подобных мероприятиях, потому что только совместными усилиями, такими примерами можно приобщить население к правильному обращению с мусором, особенно в таком популярном месте отдыха как коса Орлиха. Отмечу, что на летнем экоквесте мы вывезли около 100 мешков с мусором».

В этот раз в экоквесте, который прошел на набережной в районе косы Орлихи, приняли участие около 40 сотрудников «Красноярской рециклинговой компании». Все они, несмотря на прохладную погоду, с усердием и праздничным настроением наводили чистоту в лесу и на берегу Енисея.

Марина Герасимова работает в «Красноярской рециклинговой компании» специалистом договорного отдела. На экоквест она пришла с дочерью Маргаритой, которой всего 5 лет:

«Конечно, поначалу были опасения, что маленькому ребенку будет непросто ходить по холмам и продираться сквозь высокую траву, но, узнав, что от нашей компании многие придут с детьми, я приободрилась. И в итоге в прекрасном настроении вместе с дочкой поучаствовали в этом полезном мероприятии. Отмечу отличную организацию: нам подробно рассказали о маршруте, а еще накормили вкусной кашей и напоили горячим чаем».

Посмотреть эту публикацию в Instagram У меня теперь кислотный инстаграм💚 #мтснаенисее #деньенисея2019 Публикация от Marina Gerasimova (@marina__gera) 13 Сен 2019 в 10:34 PDT

Никита Вишняков всего два месяца работает в «Красноярской рециклинговой компании» специалистом центра приема обращений, но уже активно участвует в подобных мероприятиях:

«За то время, что я работаю в компании, я проникся ее духом — мы все за экологию и за чистоту, за раздельный сбор мусора и его переработку. Потому, когда услышал о субботнике, пошел туда с горящими глазами и отличным настроением. За 1,5 часа мы успели собрать три больших мешка мусора. Сейчас планирую с командой от нашей компании поучаствовать еще в одной полезной акции 28 сентября — экологической битве «Зёленка» в Студгородке неподалеку от стадиона «Динамо».

Посмотреть эту публикацию в Instagram Я Обожаю компанию в которой работаю #КРК #ДЕНЬЕНИСЕЯ2019 Публикация от @ skamskoy 13 Сен 2019 в 11:15 PDT

Говоря о важности подобных мероприятий, исполнительный директор «Красноярской рециклинговой компании» Игорь Ким рассказал о просветительской работе, которую организует КРК.

«Борьба с мусором — наша работа. И мы считаем очень важным рассказывать нашим жителям о том, как правильно и ответственно относиться к окружающей нас среде; с этой целью наша компания регулярно проводит обучающие мероприятия для школьников: мы организуем экологические уроки в школах Красноярска, не так давно в парке Юннатов мы показывали, что такое раздельный сбор мусора, а также знакомили детей с устройством современного мусоровоза. Было очень приятно видеть интерес детей к этой теме. Такие акции как „День Енисея“, в свою очередь, позволяют горожанам со стороны увидеть последствия безалаберного отношения к природе, сделать выводы и показать пример правильного отношения к природе своим друзьям и близким».

Материалы по теме «Разделяй с нами»: в Красноярске появятся контейнеры для пластика Привыкаем к раздельному сбору мусора

Исполнительный директор КРК рассказал также об успешном опыте по установке контейнеров для сбора пластика в Красноярске. Этой весной баки появились на территории эко-парка «Гремячая Грива», на набережной у Свято-Успенского мужского монастыря, у остановки «Станция Юннатов» и около офиса самого оператора. По итогам работы в летний сезон подобный опыт был признан удачным.

«Этим летом в городе мы активно вели работу по организации раздельного сбора мусора: в парках, скверах, на Набережной Енисея мы установили больше ста сеток для сбора пластика. К нам начали обращаться управляющие компании города в тех районах, где жильцы заинтересовались этой инициативой; мы с такими компаниями активно сотрудничаем, устанавливая сетки для сбора пластика рядом с мусорными контейнерами», — рассказал Игорь Ким.

Кроме того, «Красноярская рециклинговая компания» постоянно работает над повышением эффективности утилизации ТКО. В частности, в парке мусоровозов, которые работают по левому берегу Красноярска, есть новые современные машины, в приобретение которых было проинвестировано более 170 млн рублей.

«Мусоровозы марок Mersedes-Benz, Skania, Iveko отличаются удобной задней загрузкой, что позволяет не только поднять бак, но и одновременно забрать крупногабаритный мусор: например, выброшенный диван или кресло», — отметил Игорь Ким.

Что касается планов на будущее, то, как пояснил исполнительный директор КРК, в настоящее время компания активно внедряет информационные технологии для потребителей: так, планируется разработка функционала для мобильного приложения, благодаря которому пользователь сможет в режиме онлайн увидеть точное время прибытия мусоровоза к контейнерной площадке возле своего дома.

Интернет-газета Newslab.ru, фото Ирины Егоровой