Жители Емельяновского района давно жаловались на несанкционированную свалку шин, расположенную в лесу неподалёку от деревни Еловая. Резиновые шины, разлагаясь, выделяют очень опасные вещества, поэтому вывозить на свалки покрышки запрещено, их обязаны только утилизировать. Как ликвидировали свалку шин совместными усилиями волонтеров, активистов Общероссийского Народного Фронта и Красноярской рециклинговой компании — в фоторепортаже с места событий.

На интерактивной карте свалку автомобильных шин в лесу обозначил активист ОНФ Денис Политов. Мужчина обнаружил ее, когда поехал собирать грибы. Опросив местных жителей, общественники выяснили, что этой свалке около двух лет — кто-то по труднопроходимой дороге завез огромное количество шин в чистый и красивый лес. Причем часть покрышек была красиво выложена стопочкой.

Активисты обратились с просьбой о помощи к региональному оператору по вывозу отходов, министерство экологии Красноярского края, а также нашли предприятие по утилизации. Так общими усилиями состоялась уборка старых автомобильных шин, а региональный оператор по обращению с отходами помог вывезти мусор с территории.

«У нас считают, что покрышки — это безвредные отходы, однако они принадлежат к 4-му классу опасности и разлагаются в течение 100 лет, — рассказала заместитель министра экологии и рационального природопользования Красноярского края Юлия Гуменюк. — В процессе разложения поступают в почву фенолы, формальдегиды и нефтепродукты. И если бы эта свалка пролежала тут больше и мы отобрали в последующем пробы этой почвы, то нашли бы всю таблицу Менделеева. Шины как отходы подлежат утилизации в соответствии с законодательством, то есть все организации обязаны сдавать свои шины на переработку, нарушение закона для предприятия грозит штрафом до 600 тысяч рублей».

Красноярская рециклинговая компания пришла на помощь по просьбе активистов ОНФ. «Мы обратились к региональному оператору за помощью. Они пошли нам на встречу и организовали такую вот экологическую акцию — вывезти эти шины не просто на полигон, а сдать их на переработку», — поделилась координатор проекта Народного фронта «Генеральная уборка» в Красноярском крае Марина Якубенко.

«Судя по тому количеству шин, по их состоянию и низкопрофильной резине, можно сделать вывод, что это шины с массовых мероприятий с участием большого количества автомобилей, — рассказал исполнительный директор „Красноярской рециклинговой компании“ Игорь Ким. — И люди, где-то показывая свое мастерство, видимо, решили вывезти в лес отходы, надеясь, что никто не заметит. Это отношение некоторых несознательных граждан и организаций к окружающей среде».

Машину, на которой привезли отходы, не поймали, однако по анализу самого мусора и находящихся по близости организаций министерство экологии сделало свои предположения. «В отношении предполагаемой организации будет выдано предостережение, чтобы на будущее предотвратить подобные действия, а мы это предприятие возьмем на заметку», — отметила замминистра экологии Юлия Гуменюк.

Как перерабатывают старые шины

Отходы решили не отвозить на полигон, а утилизировать более цивилизованным способом. Шины увезли на предприятие для утилизации автомобильных покрышек, где их переработают в резиновую крошку.

Мы побывали в цехе переработки шин. Оборудование работает очень шумно, поэтому все рабочие и операторы станков в наушниках. Переработка начинается с выдергивания бортового корда, далее шины рубятся на куски. По конвейеру куски резины подаются в шредеры, которые измельчают резину. Фракции разного диаметра фильтруются и отсортировываются, по желобкам высыпаются прямо в мешки.

Мастер цеха предприятия по утилизации ООО «Вторшина», на которое привезли покрышки, Павел Яков, пояснил, что в основном для дальнейшего производства резинотехнических изделий применяется крошка диаметром 1-3 мм. В дальнейшем она будет использоваться для производства резинотехнических изделий: покрытий травмобезопасных детских площадок, футбольных полей, резиновой плитки.

В настоящее время в Красноярском крае реализуется региональный проект «Снижение негативного воздействия на окружающую среду путем ликвидации наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде и несанкционированных свалок в границах городов».

Ирина Егорова специально для интернет-газеты Newslab