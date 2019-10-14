«Красный Яр» в десятый раз завоевал Кубок России по регби: лучшие кадры с победного матча

Вчера, 13 октября, в Красноярске состоялся финал Кубка России по регби. За звание чемпионов боролись команды «Красный Яр» и «Енисей-СТМ». Спортсмены обоих клубов держали своих болельщиков в напряжении до последней минуты. Рассказываем о самых важных эпизодах матча.

В десятый раз регбийная команда «Красный Яр» взяла в решающем матче Кубок России, обыграв соперника «Енисей-СТМ» со счётом 19:17 (14:9) на их стадионе «Авангард». Отметим, что из десяти финалов — в семи «Яр» взял верх именно над «Енисеем-СТМ».

«Красный Яр» владел преимуществом с первых минут матча. В результате Юрий Кушнарев забил с точки — 0:3. Затем игра шла с переменным успехом. Красиво обманул всю защиту «СТМ» полузащитник схватки Василий Дорофеев. Фулбэк гостей Никита Чурашов на грани травмы не дал занести попытку.

После матча Василий пошутил, что сразу падать в зачетку хозяев не стал «для интриги». Но было не до шуток. На 31-й минуте Кушнарев в третий раз отправил мяч между стоек — 7:9.

Словарь терминов в регби Войти в зачетку — пространство за воротами, за приземление мяча в котором атакующая команда получает пять очков.

Занести попытку — приземление мяча в зачетном поле соперника.

Отправить мяч между стоек — точное исполнение штрафного.

Игра вперед — регбист выпустил мяч вперед, это наказывается передачей мяча сопернику.

Попытка с реализацией в раздевалки — набор очков (5+2) в последние минуты перед перерывом.

Игра в раке — построение регбистов на ногах вокруг мяча.

Розыгрыш коридора — борьба за мяч после вбрасывания из аута.

Конец первого тайма был не столь очевидным. Хозяева поля сыграли вперед, «Яр» продолжил атаку, Юрий Кушнарев соорудил рискованный, длинный пас, который перехватил Джордаан. Попытка с реализацией в раздевалку — 14:9. Тщетно Василий Артемьев и Василий Дорофеев пытались напомнить арбитру Георгию Коппу, что перед перехватом была игра вперед у «Енисея-СТМ».

Начало второго тайма, и Никита Чурашов увеличивает счет после штрафного — 17:9. И тут хозяев поля подвел капитан Улдис Саулите. Вверху грубо атакует Виктора Архипа, который головой втыкается в газон. Красная карточка, а Архип, к счастью, после помощи врачей смог продолжить игру. «Красный Яр» перехватил инициативу.

За две минуты до финального свистка хозяева поля опять недисциплинированно играют в раке, но Кушнарев, посоветовавшись с Игорем Николайчуком, бьет в

аут.

Крики болельщиков «Яра»: «По воротам!». Попытку после розыгрыша коридора занести не удалось, и Кубок России остался у «Красного Яра».

Итоги матча:

попытки: Щербань (25), Джордаан (39) — Маху (55).

реализации : Будыченко (26, 40) — Кушнарёв (56).

штрафные: Чурашов (44) — Кушнарёв (4, 22, 31, 75).

красная карточка: Саулите (51).

Кубок России капитану «Красного Яра» Виктору Архипу вручил губернатор Красноярского края Александр Усс. В церемонии награждения приняли участие министр спорта Красноярского края Павел Ростовцев, заместитель Генерального директора — Председателя правления Федерации регби России Павел Бугров.

«Для красноярцев это был настоящий праздник регби! Полные трибуны, красивая игра, фейерверк. Очень приятно, что победила именно левобережная команда „Красный Яр“, с которой у нашей компании тесное и долгосрочное сотрудничество. Наш общий девиз „Вместе за золотом“ оправдывает себя и на поле — ребята вновь доказали, что они лучшие в российском регби. Поздравляю с победой!» — отметил директор по работе с государственными органами золотодобывающей компании «Полюс Красноярск» Никита Смирнов.

«Благодарен всем членам сборной, вернувшимся из Японии. Ребята находились в таком плотном режиме на Кубке мира и практически с самолёта вышли на поле. У нашей команды была достаточно короткая скамейка запасных. Могу сказать спасибо всем, кто помог нам в нелегкое время. Не считаю, что мы тяжело играли, ведь не стоит забывать, что игры против „Енисея“ всегда получаются трудными. Притом, что это финал Кубка России, который мы обязаны были отстоять. На нас никто не ставил, но ребята справились с задачей. Спасибо болельщикам за поддержку. Они остаются одними из немногих, кто поддерживает команду до конца. Понравилась организация мероприятия. Для нашего вида спорта будет положительным моментом проведение таких финалов», — главный тренер «Красного Яра» Игорь Николайчук.

Полная видеозапись ф инала Кубка России: «Енисей — СТМ» — «Красный Яр»

На данный момент «Красный Яр» — самый титулованный клуб страны. Чемпион СССР (два раза), чемпион России (10 титулов), обладатель Кубка России (10 трофеев) и обладатель Суперкубка России 2016 года. Итого 23 титула. И абсолютно точно у клуба ещё много таких «золотых достижений» впереди.

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