>
>
«Музыка до мурашек, неведомая сила и гордость за край»: красноярцам устроили светомузыкальное шоу «Сердце Сибири»

«Музыка до мурашек, неведомая сила и гордость за край»: красноярцам устроили светомузыкальное шоу «Сердце Сибири»

05.11.2019
0

Архитектурный ансамбль «Сердце Сибири» — Виноградовский мост, здание Большого концертного зала и музейный центр «Площадь Мира»

Магия света и музыки до мурашек

Уникальный спектакль музыки и света объединил Виноградовский мост, здание Большого концертного зала и музейный центр «Площадь Мира». Представление подарили горожанам к государственному празднику и 85-летию Красноярского края администрация краевого центра и Сибирская угольная энергетическая компания (СУЭК).

Ровно в 20:00 вантовый мост под звуки национального гимна окрасился в цвета флага России, затем весь архитектурный ансамбль начал переливаться огнями под музыку.

Сотни красноярцев пришли посмотреть на шоу «Сердце Сибири»
Сотни красноярцев пришли посмотреть на шоу «Сердце Сибири»
Фото: Александр Черных
Сотни красноярцев пришли посмотреть на шоу «Сердце Сибири»
Фото: Александр Черных
Сотни красноярцев пришли посмотреть на шоу «Сердце Сибири»
Сотни красноярцев пришли посмотреть на шоу «Сердце Сибири»
Сотни красноярцев пришли посмотреть на шоу «Сердце Сибири»
Сотни красноярцев пришли посмотреть на шоу «Сердце Сибири»
Сотни красноярцев пришли посмотреть на шоу «Сердце Сибири»
Сотни красноярцев пришли посмотреть на шоу «Сердце Сибири»

Шоу демонстрирует мощь сибирского региона с его суровым климатом, северным сиянием, самобытной природой, бескрайними лесами, знаменитыми Столбами, а ещё людьми с сильным характером — так рассказывают о задумке организаторы.

«Это уже третье светомузыкальное шоу в Красноярске за год. Представление, с которого начинали, и то, что наблюдаем сегодня — это небо и земля, полный восторг! В мотивах мелодии и буйстве красок есть все отсылки: от природной неповторимости до промышленной мощи. Уверен, это красноярское шоу станет одной из лучших картинок мира», — рассказал мэр Красноярска Сергей Ерёмин, пришедший на праздник вместе со своей семьёй.

Светомузыкальное шоу «Сердце Сибири» длится 8,5 минут, затем цикл повторялся несколько раз в течение 40 минут. За это время его успели оценить все собравшиеся в центре города и на берегу Енисея красноярцы.

Особенно много их было на набережной у вантового моста и на площади Мира. С этих точек можно было лучше всего разглядеть игру света и услышать уникальную мелодию.

«Музыка прямо до мурашек! Чувствуется какая-то неведомая сила, гордость переполняет за свой город и край! Настоящий праздник! Хочется, чтобы такие мероприятия проходили в Красноярске как можно чаще», — поделились впечатлениями горожане, которые пришли на представление.

На берегу Енисея был настоящий ажиотаж, все занимали места возле вантового моста, чтобы лучше было видно шоу, ничего не пропустить.
Весь вечер мост до Татышева радовал горожан огнями.

Шоу будет продолжаться

Световое оформление Виноградовского вантового моста, здания Большого концертного зала и музейного комплекса «Площадь Мира» в Красноярске осенью этого года получило спецприз престижной премии «МедиаТЭК-2019».

Для архитектурного ансамбля Стрелки использовали более 15 тысяч светодиодных пикселей и прожекторов. Всё оборудование делали специально для Красноярска на лучших мировых фабриках. Оно способно выдержать переменчивые погодные условия Сибири: диапазон работы оборудования — от минус 50 до плюс 50 градусов Цельсия.

Световое шоу в Красноярске, которое завоевало престижную премию:

По мнению Сергей Еремина, светомузыкальное шоу должно стать традицией. Сценарии подсветки, которые уже опробовали в Красноярске, планируют запустить в преддверии празднования Нового года-2020.

Анастасия Щепетова специально для интернет-газеты Newslab.ru

Рекомендуем почитать