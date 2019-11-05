«Музыка до мурашек, неведомая сила и гордость за край»: красноярцам устроили светомузыкальное шоу «Сердце Сибири»

В День народного единства, 4 ноября, красноярцам показали уникальное шоу «Сердце Сибири». Посмотреть на зрелищное светомузыкальное представление на Стрелке собрались сотни горожан.

Магия света и музыки до мурашек

Уникальный спектакль музыки и света объединил Виноградовский мост, здание Большого концертного зала и музейный центр «Площадь Мира». Представление подарили горожанам к государственному празднику и 85-летию Красноярского края администрация краевого центра и Сибирская угольная энергетическая компания (СУЭК).

Ровно в 20:00 вантовый мост под звуки национального гимна окрасился в цвета флага России, затем весь архитектурный ансамбль начал переливаться огнями под музыку.

Шоу демонстрирует мощь сибирского региона с его суровым климатом, северным сиянием, самобытной природой, бескрайними лесами, знаменитыми Столбами, а ещё людьми с сильным характером — так рассказывают о задумке организаторы.

«Это уже третье светомузыкальное шоу в Красноярске за год. Представление, с которого начинали, и то, что наблюдаем сегодня — это небо и земля, полный восторг! В мотивах мелодии и буйстве красок есть все отсылки: от природной неповторимости до промышленной мощи. Уверен, это красноярское шоу станет одной из лучших картинок мира», — рассказал мэр Красноярска Сергей Ерёмин, пришедший на праздник вместе со своей семьёй.

Светомузыкальное шоу «Сердце Сибири» длится 8,5 минут, затем цикл повторялся несколько раз в течение 40 минут. За это время его успели оценить все собравшиеся в центре города и на берегу Енисея красноярцы.

Особенно много их было на набережной у вантового моста и на площади Мира. С этих точек можно было лучше всего разглядеть игру света и услышать уникальную мелодию.

«Музыка прямо до мурашек! Чувствуется какая-то неведомая сила, гордость переполняет за свой город и край! Настоящий праздник! Хочется, чтобы такие мероприятия проходили в Красноярске как можно чаще», — поделились впечатлениями горожане, которые пришли на представление.

Шоу будет продолжаться

Световое оформление Виноградовского вантового моста, здания Большого концертного зала и музейного комплекса «Площадь Мира» в Красноярске осенью этого года получило спецприз престижной премии «МедиаТЭК-2019».

Для архитектурного ансамбля Стрелки использовали более 15 тысяч светодиодных пикселей и прожекторов. Всё оборудование делали специально для Красноярска на лучших мировых фабриках. Оно способно выдержать переменчивые погодные условия Сибири: диапазон работы оборудования — от минус 50 до плюс 50 градусов Цельсия.

Световое шоу в Красноярске, которое завоевало престижную премию:

По мнению Сергей Еремина, светомузыкальное шоу должно стать традицией. Сценарии подсветки, которые уже опробовали в Красноярске, планируют запустить в преддверии празднования Нового года-2020.

Анастасия Щепетова специально для интернет-газеты Newslab.ru