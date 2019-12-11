«Эта игра объединяет миллионы»: фоторепортаж с хоккейного матча «Связь поколений»

10 декабря в подмосковном комплексе «Лужки.Клуб» прошел товарищеский хоккейный матч «Связь поколений». Организаторами спортивного события выступили Федерация хоккея России совместно с «Ночной хоккейной лигой» при поддержке компании «Норникель». На лед вышли действующие игроки национальной сборной и легенды отечественного хоккея, а также — руководители ведущих хоккейных организаций. Newslab делится яркими кадрами события и рассказывает, как это было.

В матче «Связь поколений» приняли участие известные хоккеисты пяти эпох — 70-х, 80-х, 90-х, 2000-х и 2010-х. Главная идея встречи — сохранение и укреплении спортивного наследия и победных традиций отечественного хоккея. Это важная составляющая в популяризации национального вида спорта. Матч отражает преемственность традиций — от легенд советского хоккея до современных спортивных достижений и будущих побед.

Перед матчем игроки национальной сборной провели тренировку для юных хоккеистов по методикам программы «Красная Машина». Сертифицированная Министерством спорта программа включает в себя пособие, раскрывающее новую философию подготовки игроков, а также серию методической литературы для тренеров хоккейных школ. В ней собраны базовые упражнения по катанию, технике контроля шайбы, теории, тактике, даны методики физической подготовки и питания спортсменов. Все методики подобраны согласно поэтапному развитию с точки зрения возраста и физиологии. После тренировки каждый мог получить автограф от знаменитых хоккеистов и сфотографироваться с ними.

«В моём детстве не было таких мастер-классов. И очень хорошо, что появилась такая система подготовки юных хоккеистов, у них очень большое будущее, как и в целом у нашего хоккея. Я в детстве и не мечтал, чтобы выйти на лёд с игроками сборной России и поучаствовать в таком празднике», — поделился впечатлениями защитник национальной хоккейной команды Евгений Кетов.

Что касается главного ледового сражения, то хоккеисты разделились на две команды. За «Красных» сыграли: Вячеслав Фетисов (капитан), Станислав Сергеев, Владимир Потанин, Ильдар Мухометов, Алексей Касатонов, Павел Буре, Валерий Каменский, Александр Кожевников, Вячеслав Войнов, Андрей Коваленко, Сергей Барбашев и другие. За «Белых»: Игорь Ларионов (капитан), Дмитрий Яковлев, Максим Михайловский, Владимир Лутченко, Илья Бякин, Ирек Гимаев, Владимир А. Ткачёв, Юрий Леонов, Михаил Григоренко, Александр Мишуков, Алексей Марченко, Александр Голиков, Роман Ротенберг и другие. Матч судил президент Международной федерации хоккея на льду Рене Фазель.

«Основная идея проведения такого матча очевидна. Во-первых, сделать праздник для всех любителей хоккея. Во-вторых, напомнить всем, что у нас есть много славных поколений хоккеистов. И они сегодня здесь все собрались вместе на одной площадке и дают пример для подражания молодежи, чтобы юные хоккеисты занимались спортом, и надежду болельщикам, что наши хоккейные традиции непобедимы», — уточнил президент компании «Норникель» Владимир Потанин, который также является главой попечительского совета Фонда развития любительского хоккея «Ночная Хоккейная Лига» и двукратным обладателем «Кубка Легенд» в составе команды ветеранов ЦСКА.

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Для «Норникеля» поддержка российских хоккеистов — действующих и ветеранов спорта — является важной составляющей реализации социальной политики компании. Ежегодно «Норникель» выделяет на помощь ветеранам хоккея несколько десятков миллионов рублей рублей. Еще столько же идут на массовые мероприятия с участием «Ночной хоккейной лиги», в том числе на мастер-классы и семинары в регионах России с участием легенд отечественного хоккея, матчи команд легенд НХЛ и сборных команд принимающих регионов. Так, команда Легенд хоккея уже не один раз приезжала в Норильск по приглашению компании, чтобы провести благотворительные матчи со Сборной города. Сборы от матчей были удвоены компанией и направлены на развитие детского спорта в регионе.

Владимир Потанин добавил, что подобные встречи дают пример для подражания детям и надежду болельщикам на сохранение победных хоккейный традиций в России. Среди зрителей на трибунах крытой арены «Лужки.клуба» были юные воспитанники хоккейной школы «Лужки» и их родители.

«Кому-то за 70 лет, а кому-то, как моему сыну, под семь лет. Я имею в виду детишек, для которых сегодня проводили мастер-класс. Думаю, они запомнят это на всю жизнь», — отметил игравший за «Красных» Павел Буре.

Регулярные соревнования с участием легенд хоккея в России, традиционный турнир «Кубок Легенд», Всероссийский фестиваль хоккея среди любительских команд с его незабываемыми финалом и гала-матчем в Сочи — все эти события способствуют развитию хоккея в России и помогают молодому поколению приобщиться к хоккею, в том числе и как массовому виду спорта, без которого невозможно развитие профессионального.

В первом периоде команды забросили шесть шайб на двоих. «Красные» выиграли стартовый отрезок матча со счётом 4:2. Особо усердствовал форвард «Красных» Павел Буре, оформивший дубль. В составе «Белых» отличились Никита Нестеров и Игорь Ларионов. Во втором периоде команды забросили еще три шайбы. В заключительной трети соперники разыгрались, итоговый счёт — 11:9 в пользу «Красных».

«Важнейшей составляющей любого успеха, большого дела является преемственность. Мы этим очень сильно дорожили и благодарны поколению Валерия Харламова, игрокам, которые нас в свое время приняли. Валерий Борисович взял шефством над молодыми игроками: мной, Володей Крутовым, Сергеем Макаровым. Он передал нам все тепло, характер, хоккейный юмор, который тоже является частью любого успеха. И мы им бесконечно благодарны за то, что по-мужски сумели вести нас в этот интересный мир. Конечно, если понадобится какая-то наша помощь нынешним мальчишкам, то мы с удовольствием это будем делать», — заявил капитан «Красных» Вячеслав Фетисов.

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«Все те легендарные мастера, выходившие на лед в рамках матча «Связь поколений», являются олицетворением разных эпох, которые объединяют наши великие хоккейные победы. Я думаю, что это хороший опыт для ребят, которые являются действующими игроками национальной сборной, и большая радость для мальчишек, которые были сегодня на мастер-классе, брали автографы и фотографировались с хоккеистами сборной России. Это великолепный момент единения вокруг российского хоккея и понимания того, каким наследием мы владеем, — сказал Владимир Потанин.

Хоккей всегда был неотъемлемой частью культурного кода Советского Союза и современной России. Эта игра во все времена объединяла миллионы. За долгие годы в стране сформировались богатые хоккейные традиции, которые есть кому сохранять и передавать. Задача любителей спорта, жителей больших и малых городов и ответственного бизнеса — уважать, чтить и передавать эти традиции по наследству. И с этой задачей успешно справляются.

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