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«Полминуты удовольствия... и снова в очередь!»: что происходит в главном ледовом городке Красноярска?

«Полминуты удовольствия... и снова в очередь!»: что происходит в главном ледовом городке Красноярска?

02.01.2020
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Привет, 2020-й и главная ёлка Красноярска!

1 января 2020 года выдалось идеальным для прогулок: около —3 °C, почти полное отсутствие ветра, свежий, ещё белый снег. Усидеть дома, даже после ночных гуляний, просто невозможно. Уже к обеду на ёлке, особенно возле больших горок, началось настоящее столпотворение.

У входа в ледяной городок всех пришедших встречают владельцы животных, желающие заработать на своих питомцах. Предлагают прокатиться на хаски, лошадях и пони. За забор, ближе к ёлке, их не пускают. Кататься приходится в основном вдоль парковки.
С самого утра первого января у главной городской ёлки многолюдно.
Тут продают всё необходимое для праздника: бороды, колпаки, мишуру, леденцы-петушки и, конечно, ледянки для катания с горок.
Здесь же работают несколько киосков с едой. Готовят шашлык, шаурму, наливают чаю и кофе.
Красноярцев ждут разнообразные фигуры: ёлочки, балалайка, лисичка и прочие сказочные персонажи, лабиринт, а также несколько ледяных фотозон и таинственная дверь под совой.
Самое место признаться в любви родному городу.
Примерно так выглядит ледяной городок в Татышев-парке.
Источник: newyear.admkrsk.ru

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Жителям Кузбасса объяснили покупку ёлки за 18 млн рублей (видео)

В 2018 году на покупку новой главной ёлки власти потратили около 51 млн рублей. Город готовился встречать гостей Универсиады и мог позволить себе такой широкий жест. СМИ назвали красноярскую ёлку самой дорогой в стране, а Сергей Ерёмин — самой высокой в Евразии.

В этом году на сбор, обслуживание и демонтаж новогоднего «дерева» на Татышеве, а также ёлочки на площади Революции планируется потратить еще 15 млн.

Почти к каждой более или менее высокой горке выстраивается очередь. От желающих прокатиться с ветерком нет отбоя, а в соцсетях уже раздаются сетования на то, что горок маловато.
Те, у кого достаточно терпения, получают шанс промчаться с радостными криками по ледяным желобам. Полминуты удовольствия — и снова в очередь.
Прошлый год запомнился скандалом с протершимися до земли горками. В этом году спуски глаже, но кое-где на участках для торможения все же появляются мелкие ямки и ухабы.
На многолюдном празднике каждый найдет себе занятие. В том числе тот, кому не хочется стоять в очереди. Альтернатива есть!
Ёлочка, которой всего лишь второй год, выглядит отлично. Даже днём.
Поучаствовать в празднике хотят многие. На въезде собирается длинная очередь из машин. Пожалуй, лучше приехать маршруткой или на такси.

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Гид по развлечениям в Новом году и карта всех ёлок

В полной мере красоту светодиодной ёлки можно оценить после захода солнца, но и днем она играет весёлыми огоньками. Судя по румяным лицам, громкому смеху и очередям у горок, с которых хотят скатиться и стар и млад, красноярцам нравится!

Местами ещё встречаются непривлекательные последствия встречи Нового года.
Судя по всему, ночное празднование было было жарким. Правила посещения не выдержали натиска и пали.
Потеря шапки в такой кутерьме — мелкая неприятность.
В целом же к обеду 1 января уборщики неплохо поработали. Оперативно привели городок в порядок.
Пустые бутылки, сломанные стенды и потерянные шапки — ерунда. Главное в Новый год — тёплые руки родных.
С праздником, любимые!
Приходите на ёлку на остров Татышев.

В этом году новогодняя красавица не будет радовать горожан до самого марта. Разобрать её планируется во второй половине февраля. Внести свои коррективы в работу горок может и погода. Так что не откладывайте посещение ледового городка на конец зимы. И берегите себя!

С Новым годом!

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