«Полминуты удовольствия... и снова в очередь!»: что происходит в главном ледовом городке Красноярска?

Красноярское новогоднее «дерево», разместившееся на острове Татышев, в очередной раз стало самым-самым. Другие российские города не смогли побить его рекорд ни по размерам, ни по стоимости. В первые дни наступившего года мы традиционно решили проверить, какой он — ледовый городок самой высокой ёлки страны.

1 января 2020 года выдалось идеальным для прогулок: около —3 °C, почти полное отсутствие ветра, свежий, ещё белый снег. Усидеть дома, даже после ночных гуляний, просто невозможно. Уже к обеду на ёлке, особенно возле больших горок, началось настоящее столпотворение.

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В 2018 году на покупку новой главной ёлки власти потратили около 51 млн рублей. Город готовился встречать гостей Универсиады и мог позволить себе такой широкий жест. СМИ назвали красноярскую ёлку самой дорогой в стране, а Сергей Ерёмин — самой высокой в Евразии.

В этом году на сбор, обслуживание и демонтаж новогоднего «дерева» на Татышеве, а также ёлочки на площади Революции планируется потратить еще 15 млн.

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В полной мере красоту светодиодной ёлки можно оценить после захода солнца, но и днем она играет весёлыми огоньками. Судя по румяным лицам, громкому смеху и очередям у горок, с которых хотят скатиться и стар и млад, красноярцам нравится!





В этом году новогодняя красавица не будет радовать горожан до самого марта. Разобрать её планируется во второй половине февраля. Внести свои коррективы в работу горок может и погода. Так что не откладывайте посещение ледового городка на конец зимы. И берегите себя!

С Новым годом!