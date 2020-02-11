В минувшие выходные на стадионе «Радуга» состоялся военно-патриотический фестиваль «На лыжи!», которым красноярцы поддержали всероссийскую акцию «Лыжня России». В нем приняли участие более 2,5 тысяч любителей лыжного спорта. Событие в этом году было посвящено 75-летней годовщине Победы в Великой Отечественной войне, а главным стартом стал массовый забег в ретро-костюмах «Лыжный батальон Победы» на символическую дистанцию 2020 метров. Newslab побывал на лыжных стартах и покажет вам самые яркие кадры.

Поучаствовать в забеге пришли спортсмены-любители и профи всех возрастов. Для ребят организовали детский забег, опытные лыжники брали большие дистанции. Каждый лыжник — пример того, что для спорта нет преград.

Поучаствовать в гонке и на своем примере продемонстрировать спортивный дух региона приехали первые лица города и края. Глава Красноярска Сергей Ерёмин пришел на забег в форме офицера.

«Мы в этом году решили сделать ретро-забег на дистанцию 2020 метров, посвященный лыжным батальонам победы. В переломный 1945-год из Красноярска ушло около 4 тысяч человек, это наша память, наша причастность. Это важно для всех, и ребятишки прикоснутся к этому событию», — рассказал глава Красноярска Сергей Ерёмин.

«Лыжные гонки — один из самых популярных видов спорта, он гармонично развивает детей с точки зрения физического воспитания, нравственных ценностей, формирует стремление к победе. Сегодня всё больше красноярцев вовлекаются в занятия спортом, становятся приверженцами здорового образа жизни. И уже несколько лет благодаря поддержке компании РУСАЛ реализуется проект „На лыжи!“, который включает в себя много направлений. Это и обучение тренеров, и проведение соревнований, и участие в массовых мероприятиях. Очень здорово, что крупные компании помогают нам, и мы все вместе делаем общее дело», — отметил перед стартами министр спорта Красноярского края Павел Ростовцев.

Кстати, Павел Ростовцев также принял участие в костюмированном забеге «Лыжные батальоны Победы», облачившись в солдата Красной армии.

Компания РУСАЛ учредила приз — денежный сертификат на 10 тысяч рублей — за лучший костюм участника памятной лыжни. Победителем стал красноярский лыжник, мастер спорта Илья Матвеев.

«Проект „На лыжи!“ мы реализуем на системной основе с 2016 года, не только в Красноярске — во многих городах Сибири и Урала. Главная задача — повышение интереса школьников к спорту и возрождение чемпионских традиций в такой дисциплине, как беговые лыжи. Также мы поддерживаем увлечение лыжами на любительском уровне. В нашем городе этот вид спорта любят. На празднике много детей и подростков. А многие красноярцы стартовали целыми семьями. Самому младшему участнику меньше 2 лет, а старшему — больше 70», — прокомментировал заместитель директора алюминиевого дивизиона компании РУСАЛ по связям с госорганами и спецпроектам Александр Дроздов.

В этот день участники фестиваля могли выбрать дистанцию: забег на 10 км, массовый забег на 2020 метров. Маленькие лыжники бежали небольшой отрезок в 500 метров.

Трасса около «Радуги» непростая — в ней много подъемов и спусков, некоторые спортсмены падали, но все равно поднимались и шли к финишу, демонстрируя волю к победе. А после забега все участники и болельщики смогли подкрепиться солдатской кашей и теплым чаем. Завершился праздник торжественной церемонией награждения.

Многие участники отметили — с погодой на этот раз повезло. Прямо во время гонки пошел мягкий снежок, а температура была практически плюсовой. Организаторы подсчитали, что всего на спортивный праздник пришли 2,5 тысячи красноярцев. Так держать!

Абсолютными победителями гонки на 10 км стали Антон Шевченко с результатом 25.18.05 среди мужчин и Елизавета Шиманович с результатом 30.41.6 у женщин.

Победителями массового старта на 2 км стали:



Среди мужчин:

1 место — Ситдиков Рамиль

2 место — Давыдов Руслан

3 место — Морозов Виктор

​Среди женщин:

1 место — Лещева Елена

2 место — Мальцева Алиса

3 место — Синчук Дарья

Гонка в этом году запомнится надолго, ведь спортсмены-лыжники поддержали память о победе в Великой Отечественной войне и своим примером доказали — мы умеем побеждать!

Интернет-газета Newslab, фотографии Алины Ковригиной.