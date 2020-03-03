«Дивногорск, на лыжи!»: фоторепортаж со спортивного праздника

Минувшую субботу дивногорцы провели с пользой, поборовшись за медали в лыжных гонках. Спортсмены — профессионалы и любители — стали участниками праздника «Дивногорск, на лыжи!». Организатором события выступила компания En+ Group, которая в этом году также реконструирует лыжные трассы в Дивногорске. Обо всем по порядку — в фоторепортаже Newslab.

Все на лыжи!

Дивногорцы и гости этого удивительного города не в первый раз соревновались в рамках проекта «На лыжи!». Он уже знаком местным любителям спорта, но в этом году собрал рекордное количество участников — 160. Борьба за медали в чемпионате «Дивногорск, на лыжи!» и первенстве города по лыжным гонкам проходила в районе Слаломной горы. Для гостей праздника, которые пришли поддержать участников, на стартовой зоне работали развлекательные локации, где занятие по душе нашли и взрослые, и дети.

Организатором праздника «Дивногорск, на лыжи!» выступила компания En+ Group. В целом проект «На лыжи!» реализуется En+ Group совместно с РУСАЛом и Федерацией лыжных гонок России. С 2016 года в его рамках в Иркутской и Кемеровской областях, Красноярском крае, республиках Коми и Хакасия проводятся спортивные праздники и соревнования, ведется подготовка лыжных тренеров, оказывается помощь юношеским командам. Участниками всех событий за 4 года стали более 53 тысяч любителей спорта, а в кубковых соревнованиях проекта приняли участие более 1900 юных спортсменов.

Дивногорску — новые лыжные трассы

Еще одно важное направление проекта «На лыжи!» — реконструкция и модернизация лыжной инфраструктуры. За всё время были обновлены лыжные комплексы и стадионы в Ангарске, Братске, Каменске-Уральском. В этом году En+ также проведет реконструкцию беговых лыжных трасс Дивногорского техникума лесных технологий. Это будет первый масштабный ремонт за полувековой период эксплуатации этих трасс.

«На модернизацию лыжни компания планирует потратить около 20 млн рублей. Реконструкции подвергнется весь комплекс трасс лыжного полигона протяженностью 1, 3 и 5 км. На лыжной трассе длиной 1 км будет установлено освещение, а также уложено асфальтобетонное покрытие для велосипедных прогулок в теплое время года. Проектом также предусмотрено расширение лыжных трасс, организация ограждений и системы навигации», — рассказал Анатолий Заянчуковский, директор по общим вопросам Красноярской ГЭС компании En+ Group.

Реконструкция также включит серьезную модернизацию стартовой зоны лыжного полигона: на площадке появится судейский штаб в виде двухэтажного здания, в котором спортсмены, организаторы соревнований будут иметь возможность переодеться, отдохнуть и погреться. После завершения работ полигон станет привлекательнее для гостей Дивногорска и удобнее и функциональнее для спортсменов. Сдача объекта запланирована на ноябрь 2020 года.

В нынешнем зимнем сезоне соревнования в Дивногорске завершили мероприятия, проходящие под эгидой проекта «На лыжи!», но следующий год станет для него юбилейным, а значит покорять пьедесталы будет вдвойне приятнее!

Интернет-газета Newslab,

фотографии предоставлены пресс-службой компании En+ Group