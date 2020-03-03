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«Дивногорск, на лыжи!»: фоторепортаж со спортивного праздника

«Дивногорск, на лыжи!»: фоторепортаж со спортивного праздника

03.03.2020
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Все на лыжи!

Дивногорцы и гости этого удивительного города не в первый раз соревновались в рамках проекта «На лыжи!». Он уже знаком местным любителям спорта, но в этом году собрал рекордное количество участников — 160. Борьба за медали в чемпионате «Дивногорск, на лыжи!» и первенстве города по лыжным гонкам проходила в районе Слаломной горы. Для гостей праздника, которые пришли поддержать участников, на стартовой зоне работали развлекательные локации, где занятие по душе нашли и взрослые, и дети.

В субботу, 29 февраля, дивногорцы от мала до велика принимали участие в лыжных гонках.
Семейный спортивный праздник «Дивногорск, на лыжи!» организовала компания En+ Group в рамках проекта «На лыжи!».
«Дивный» принимает участие в проекте с 2017 года.
В этом году соревнования привлекли рекордное количество участников.
160 дивногорцев и гостей города покоряли лыжную трассу.

Организатором праздника «Дивногорск, на лыжи!» выступила компания EnGroup. В целом проект «На лыжи!» реализуется EnGroup совместно с РУСАЛом и Федерацией лыжных гонок России. С 2016 года в его рамках в Иркутской и Кемеровской областях, Красноярском крае, республиках Коми и Хакасия проводятся спортивные праздники и соревнования, ведется подготовка лыжных тренеров, оказывается помощь юношеским командам. Участниками всех событий за 4 года стали более 53 тысяч любителей спорта, а в кубковых соревнованиях проекта приняли участие более 1900 юных спортсменов.

В зимнем сезоне 2019/2020 годов спортивный праздник в Дивногорске стал завершающим в череде мероприятий проекта «На лыжи!».
В этом году в рамках проекта впервые состоялись спортивные соревнования для учеников школ в городах присутствия En+: Абакане, Иркутске, Сорске и Черемхово.
Всего в 2016-2020 годах участниками лыжных праздников проекта «На лыжи!» стали более 53 тысяч любителей спорта.
К участию всегда приглашаются все желающие — и любители, и профессионалы, и начинающие спортсмены.
Для болельщиков на празднике всегда масса развлечений.
И горячие пирожки!

Дивногорску — новые лыжные трассы

Еще одно важное направление проекта «На лыжи!» — реконструкция и модернизация лыжной инфраструктуры. За всё время были обновлены лыжные комплексы и стадионы в Ангарске, Братске, Каменске-Уральском. В этом году En+ также проведет реконструкцию беговых лыжных трасс Дивногорского техникума лесных технологий. Это будет первый масштабный ремонт за полувековой период эксплуатации этих трасс.

В этом году для жителей Дивногорска компания En+ Group реконструирует лыжные трассы техникума лесных технологий.
Директор по общим вопросам Красноярской ГЭС компании En+ Group Анатолий Заянчуковский объявил со сцены, что реконструкция коснется трасс лыжного полигона протяженностью 1, 3 и 5 км.
Обновленный комплекс позволит дивногорцам тренироваться в более современных и комфортных условиях.
Завершить реконструкцию планируется уже в этом году.

«На модернизацию лыжни компания планирует потратить около 20 млн рублей. Реконструкции подвергнется весь комплекс трасс лыжного полигона протяженностью 1, 3 и 5 км. На лыжной трассе длиной 1 км будет установлено освещение, а также уложено асфальтобетонное покрытие для велосипедных прогулок в теплое время года. Проектом также предусмотрено расширение лыжных трасс, организация ограждений и системы навигации», — рассказал Анатолий Заянчуковский, директор по общим вопросам Красноярской ГЭС компании En+ Group.

Реконструкция также включит серьезную модернизацию стартовой зоны лыжного полигона: на площадке появится судейский штаб в виде двухэтажного здания, в котором спортсмены, организаторы соревнований будут иметь возможность переодеться, отдохнуть и погреться. После завершения работ полигон станет привлекательнее для гостей Дивногорска и удобнее и функциональнее для спортсменов. Сдача объекта запланирована на ноябрь 2020 года.

Награждение лучших участников. Медали вручает мэр Дивногорска Сергей Егоров.
Не исключено, что среди этих ребят будущие чемпионы страны или даже мира.
Главное, чтобы у молодежи были возможности для тренировок. Тогда она покажет достойный результат.
Старшее поколение не меньше любит спорт, а шанс показать себя должен быть у каждого.
И награда не заставит себя ждать!

В нынешнем зимнем сезоне соревнования в Дивногорске завершили мероприятия, проходящие под эгидой проекта «На лыжи!», но следующий год станет для него юбилейным, а значит покорять пьедесталы будет вдвойне приятнее!

Интернет-газета Newslab,
фотографии предоставлены пресс-службой компании En+ Group

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